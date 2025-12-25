În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare /P/

În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare /P/

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8