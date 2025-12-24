/VIDEO/ Zece mii de dolari de persoană: Grupare criminală specializată în migrație ilegală, lichidată
TV8, 24 decembrie 2025 16:00
/VIDEO/ Zece mii de dolari de persoană: Grupare criminală specializată în migrație ilegală, lichidată
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:30
Acum 2 ore
14:40
Acum 4 ore
14:10
13:40
13:20
13:10
12:40
Acum 6 ore
12:10
11:10
10:50
10:20
Acum 8 ore
09:50
09:20
09:00
Acum 12 ore
07:50
07:20
Acum 24 ore
23:10
22:40
21:50
21:50
21:40
21:20
21:10
20:20
19:50
19:20
17:20
17:00
16:30
Ieri
16:00
15:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.