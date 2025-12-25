Fotografie misterioasă distribuită de fostul președinte SUA predispus la gafe, în noaptea de Ajun: „Unde e Joe?”

17:20

Cel mai scump oraș din lume nu se mai definește doar prin chirii, ci prin prețul pe care un locuitor trebuie să îl plătească pentru a se bucura cu adevărat de pulsul comunității sale. Asta reiese dintr-un nou clasament realizat de Time Out, o companie media globală, care oferă informații despre viața urbană, scrie digi24.ro.