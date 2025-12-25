(video) Vânzătorul de porumb din Istanbul care a cucerit internetul: Brunet, înalt și fermecător, a devenit idolul a milioane de femei
UNIMEDIA, 25 decembrie 2025 10:10
Un tânăr care vinde porumb fiert pe străzile din Istanbul a reușit să devină, peste noapte, un adevărat fenomen online. Fără planuri de celebritate și fără campanii de promovare, acesta a ajuns idolul a milioane de femei, scrie protv.ro.
Acum 5 minute
10:30
(stop cadru) Victoria Belous: „Moldovenii trebuie să devină mai harnici la muncă și mai disciplinați” # UNIMEDIA
Fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că cetățenii Republicii Moldova ar trebui să devină „mai harnici și mai disciplinați”, sugerând că la acest capitol ar exista restanțe față de alte state.
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:50
Tragedie în Ajun de Crăciun, lângă Aeroport: O persoană a fost găsită fără suflare lângă mașina personală # UNIMEDIA
Un incident tragic a avut loc lângă Aeroportul din Chișinău, în seara de 24 decembrie, unde o persoană a fost găsită fără viață în apropierea unei stații PECO.
09:40
(video) „Să piară”. Volodimir Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind tradiția conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pot pune o singură dorință, scrie digi24.ro.
Acum 2 ore
09:30
Ion Ceban, de Crăciun: Fiți mai buni unii cu alții, iubiți, iertați, construiți planuri de viitor și fiți fericiți # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului, îndemnând oamenii să fie mai buni, să prețuiască familia și tradițiile.
09:20
Credincioșii ortodocși, care urmează calendarul nou, celebrează astăzi, 25 decembrie, Nașterea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine.
09:10
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # UNIMEDIA
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical.
09:00
Încoronarea lui Carol cel Mare și execuția cuplului Ceaușescu au marcat transformări majore în Europa și România.
08:50
Conjuncția dintre Venus și Jupiter aduce o zi de armonie și expansiune emoțională. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, încurajând introspecția și creșterea personală. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin dorința de echilibru și frumusețe, dar și prin provocările care testează rezistența noastră.
08:40
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 4 ore
08:20
08:10
Astăzi, în Moldova, vremea se va menține stabilă, cu cer parțial acoperit de nori, favorabilă pentru activități cotidiene, fără precipitații semnificative.
08:00
Acum 12 ore
22:10
Fostul PG, Dumitru Robu, scos de sub procedura disciplinară: Decizia, luată de comisia din care face parte și un reprezentant al Maiei Sandu # UNIMEDIA
Comisia ad-hoc a propus încetarea procedurii disciplinare împotriva fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu, din cauza intervenției termenului de prescripție a răspunderii disciplinare.
21:50
(video) „La mulți ani!”. Alexandru Munteanu, cu mesaj în Ajun de Crăciun: Sărbători de iarnă fericite alături de cei dragi # UNIMEDIA
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Într-o postare pe rețelele sociale, șeful Guvernului le-a urat cetățenilor Crăciun fericit și un An Nou cu pace, speranță și încredere în viitor.
21:40
(video) „Poveste de Iarnă” cu colinde și cântece de Crăciun, în PMAN. Ion Ceban, mesaj de pe scenă: Să aveți parte de sărbători cât mai frumoase # UNIMEDIA
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a răsunat de colinde și cântece de Crăciun, în această seară, 24 decembrie.
21:40
Ambasadorul Poloniei la Paris, suspendat din funcție. El este anchetat într-un dosar pentru trafic de influență # UNIMEDIA
Ambasadorul Poloniei la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcție, miercuri. El așteaptă concluziile unei anchete de trafic de influență pentru emiterea unor diplome false, scrie AFP, citat de Agerpres și hotnews.ro.
Acum 24 ore
21:20
(video) Caravana Pompierilor, în misiune de suflet: Salvatorii au colindat pacienții de la Institutul Oncologic, după o tură pe străzile capitalei # UNIMEDIA
Magia Crăciunului a ajuns în această seară în curtea Institutului Oncologic din capitală, unde Caravana Salvatorilor și Pompierilor a făcut un popas special, aducând colinde, emoție și un strop de speranță pacienților, medicilor și vizitatorilor.
21:00
(video) Accident cumplit pe traseul Bălți-Chișinău: O mașină și un microbuz de rută s-au lovit violent # UNIMEDIA
Un accident grav s-a produs în această seară, 24 decembrie, pe traseul Bălți–Chișinău, în apropierea restaurantului „Fazenda”.
20:40
Alertă epidemiologică în România: 11.000 de cazuri de gripă în 7 zile. Când este aşteptat vârful sezonului # UNIMEDIA
România este în alertă epidemiologică. A fost confirmat primul deces din cauza gripei. Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână. Spitalele sunt sufocate de pacienţi cu tuse şi febră şi doar pacienţii în stare gravă se mai internează. Medicii avertizează că greul abia acum începe. Vârful sezonului gripal este aşteptat în următoarele două săptămâni, scrie observatornews.ro.
20:10
20:00
19:50
Magistrata Marina Rusu anunță „prima victorie”, după protestul de la CSM: Am fost notificată că repartizarea cauzelor noi către mine a fost blocată până pe 6 ianuarie # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu anunță că a obținut „prima victorie” în demersurile sale privind presiunile la care afirmă că a fost supusă după protestul de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Conform unui mesaj publicat de magistrată, repartizarea noilor dosare către aceasta a fost blocată temporar, până la data de 6 ianuarie 2026, perioadă în care urmează să fie identificate „soluții mai echilibrate” pentru situația semnalată de ea.
19:30
Viktor Orbán avertizează că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei. „Bruxelles-ul vrea război”, spune premierul ungar # UNIMEDIA
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avertizat că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei și a acuzat Bruxelles-ul că „vrea război”, scrie adevarul.ro.
19:20
19:10
Autobuzele din Chișinău vor circula conform unui program ajustat, în timpul vacanței de iarnă: Din ce dată intră în vigoare orarul modificat # UNIMEDIA
Orarele de circulație ale rutelor de autobuz nr. 8, 9, 11, 23 și 52 vor fi ajustate, în perioada 26.12.2025 – 06.01.2026, ca urmare a vacanței de iarnă a elevilor, anunță autoritățile municipale.
19:00
18:50
Zelenski propune zone demilitarizate și o zonă economică liberă în estul Ucrainei, în noul plan de pace # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat detalii despre un nou plan de pace care prevede, printre altele, posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din estul țării și crearea unor zone demilitarizate sau a unei zone economice libere în locul acestora, scrie adevarul.ro.
18:30
Irina Vlah, mesaj de Crăciunul pe stil nou: Astăzi ne unește sprijinul reciproc și dorința de a vedea Moldova pașnică și prosperă # UNIMEDIA
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil nou. „Putem sărbători Crăciunul în moduri diferite, dar în inimă împărtășim aceeași credință — credința în bine și într-un viitor mai bun. Astăzi este un prilej frumos de a fi mai aproape unii de alții!”, a menționat politiciana.
18:10
Cum vede România relațiile cu R. Moldova și ceilalți parteneri strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob: Detalii din raportul CSAT # UNIMEDIA
Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia sau Republica Moldova sunt câteva dintre statele care au parte de capitole separate prin care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) descrie, în raportul de activitate din 2024, cum se raportează România la relațiile bilaterale cu aceste țări. Din același document reiese și obiectivul diplomatic din regiunea Asia-Pacific, dar și ce își dorește statul român să se întâmple în Balcanii de Vest, informează digi24.ro.
17:50
„Fie ca în această zi cât mai multe familii să fie împreună la masa”. Igor Dodon, mesaj de felicitare pentru moldovenii care sărbătoresc mâine Crăciunul # UNIMEDIA
Fostul șef de stat Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare pentru creștinii care vor sărbători Crăciunul mâine, 25 decembrie.
17:50
(video) „Dosarul trebuia deschis pe tentativă de omor, nu huliganism.” Costiuc, după declarațiile șefei MAI pe împușcăturile de la IP Centru: O să vă cer demisia dacă mințiți # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă (PDA), Vasile Costiuc, spune că va cere demisia ministrei Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin, la următoarea ședință a Parlamentului, dacă „minte și induce în eroare” privind incidentul produs pe 19 decembrie, de la IP Centru, unde s-au tras mai multe focuri de armă. Anterior, Costiuc a declarat că s-ar fi tras 12 gloanțe și nu trei, cum a precizat șefa de la MAI.
17:50
Scandal în fotbalul mondial. Patronul unui cunoscut club a fost depistat pozitiv la cocaină # UNIMEDIA
Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină, scrie protv.ro.
17:40
Cele mai mari breșe de securitate cibernetică din 2025: Un an critic pentru protecția datelor # UNIMEDIA
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili ani pentru securitatea cibernetică globală. Atacurile informatice au devenit mai sofisticate, iar breșele au afectat guverne, companii globale și milioane de utilizatori, expunând date sensibile și vulnerabilități sistemice, scrie playtech.ro.
17:30
Transportul public din capitală va avea un orar special, de Crăciun: Cum vor circula troleibuzele și autobuzele # UNIMEDIA
Transportul public din Chișinău va avea un orar de circulație diferit față de zilele obișnuite ale săptămânii, mâine, 25 decembrie. Primăria Chișinău a anunțat cum vor circula troleibuzele și autobuzele, de Crăciunul pe stil nou.
17:20
Clipe numărate până la „Feeria de Crăciun” din PMAN: Brio Sonores, Acord și Natalia Gordienco, printre artiștii care vor urca pe scenă, în această seară # UNIMEDIA
Au rămas ore numărate până la începerea programului artistic special, cu genericul „Feerie de Crăciun”, organizat în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, de Primăria Chișinău. Evenimentul va începe la ora 18:00.
17:00
O autostradă importantă din Europa va fi gratuită de la 1 ianuarie: Șoferii plăteau până la 82 de euro pentru 295 de kilometri # UNIMEDIA
Unul dintre cele mai importante drumuri din nordul Spaniei, autostrada AP-68, care leagă Bilbao de Zaragoza, va deveni gratuit începând cu 1 ianuarie, după 46 de ani de taxare, scrie Libertatea.
17:00
„A invocat difuzarea în spațiul public a unor informații pretins neadevărate și denigratoare”: CSP, precizări pe cererea procurorului Vasile Plevan pentru apărarea reputației profesionale # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor a venit cu precizări, după ce a examinat, în ședința din 23 decembrie 2025, cererea depusă de procurorul Vasile Plevan pentru apărarea reputației sale profesionale.
16:50
SUA au luat o decizie fără precedent și escaladează conflictul împotriva Chinei: Este o măsură de securitate națională # UNIMEDIA
Statele Unite au decis să restricționeze intrarea pe piața internă a dronelor fabricate în afara țării, cu un accent deosebit pe modelele provenite din China. Euronews arată că, măsura, considerată fără precedent, este justificată prin invocarea masurilor de securitate națională, transmite presa română.
16:40
Magia sărbătorilor altfel: Copii și părinți, invitați la Caravana Salvatorilor și Pompierilor, în centrul capitalei. Vezi itinerarul # UNIMEDIA
Caravana Salvatorilor și Pompierilor va porni, în seara de 24 decembrie 2025, ora 17:30, pe arterele principale ale capitalei. Startul va fi dat de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.75, iar la eveniment sunt așteptați copii și părinți, dar și toți doritorii de-a simți magia sărbătorilor.
16:30
„Parcă merg la înmormântare”. Poza oficială de Crăciun cu Melania și Donald Trump a ridicat semne de întrebare pe rețelele sociale # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump și prima-doamnă Melania Trump au împărtășit marți dimineață tradiționala fotografie anuală de Crăciun. Imaginea, postată pe contul oficial al Casei Albe, transmitea urări de „Crăciun fericit” tuturor urmăritorilor, scrie Libertatea, cu referire la Daily Mail.
16:20
„Nu renunțăm la proteste.” Forța Fermierilor: Guvernul refuză să prelungească licențierea importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, iar consecințele devastatoare se văd deja # UNIMEDIA
Agricultorii anunță că nu vor renunța la proteste, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. „Protestele se pot amplifica și repeta la o scară mai mare. Motivul principal este că Guvernul a refuzat să prelungească licențierea importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, decizie greșită, ale cărei consecințe devastatoare se văd deja. Fermierii moldoveni nu renunță la lupta pentru drepturile lor”, se menționează într-un mesaj remis de Asociația Forța Fermierilor.
16:10
PORT Drive de Shopping, cea mai generoasă tombolă organizată vreodată în țară, continuă să transforme cumpărăturile în premii de excepție. Campania care oferă 12 mașini în 12 luni și-a desemnat deja câștigătorul mașinii cu numărul 3, iar povestea din spatele acestui moment este cu adevărat emoționantă.
16:10
16:00
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu. Anunțul agenţiei spaţiale de stat # UNIMEDIA
Rusia intenţionează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susţină programul său spaţial lunar şi o viitoare staţie de cercetare comună cu China, pe fondul competiţiei globale pentru explorarea Lunii, scrie protv.ro.
16:00
În atenția călătorilor! Circulația transportului public în PMAN nu este afectată de manifestațiile dedicate Ajunului Crăciunului # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 24-25.12.2025, circulația transportului public, care traversează centrul orașului, va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea PMAN.
15:50
(video) Bărbatul suspectat de crima de la Anenii Noi își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Individul ar fi cerut ca ședința să aibă loc în lipsa lui # UNIMEDIA
Bărbatul suspectat de crima teribilă de la Anenii Noi își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Inculpatul nu a fost escortat în fața instanței și ar fi solicitat ca judecata să aibă loc în lipsa lui. Totodată, procurorul pe caz a declarat pentru protv că mai multe persoane au fost reținute.
15:20
Sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna despre familie, căldură și, bineînțeles, cadouri. Despre momente pe care vrei să le trăiești alături de cei dragi și despre atenția exprimată în detalii. În spatele fiecărui cadou care bucură și rămâne în memorie, stă o istorie reală – idei, decizii curajoase și parcursul unor antreprenori care creează produse și servicii cu suflet
15:10
(video) Mascații l-au doborât la pământ și l-au încătușat: Șeful unui grup care ajuta ucraineni să treacă granița în RM, pentru 10 mii $, reținut după percheziții # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Ocnița, și cu suportul angajaților DASF ai IGPF, au reținut un bărbat cu rol de conducere într-o grupare criminale, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, cetățeni ucraineni erau ajutați, contra unei sume de 10 mii de dolari, să treacă ilegal frontiera de stat din Ucraina în Moldova, destinația finală fiind țările membre ale Uniunii Europene. Pentru fiecare migrant ucrainean era percepută o sumă de 10 000 de dolari SUA.
15:10
(video) O reclamă de Crăciun a devenit virală pe internet: Lupul vegetarian care a făcut peste un miliard de vizualizări # UNIMEDIA
O reclamă de Crăciun devine virală și face înconjurul lumii. Reclama, pentru un lanț de supermarketuri, este de fapt un film de animație despre un lup vegetarian și are în prezent peste un miliard de vizualizări, scrie digi24.ro.
