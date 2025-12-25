(video) Vânzătorul de porumb din Istanbul care a cucerit internetul: Brunet, înalt și fermecător, a devenit idolul a milioane de femei

15:10

Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Ocnița, și cu suportul angajaților DASF ai IGPF, au reținut un bărbat cu rol de conducere într-o grupare criminale, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, cetățeni ucraineni erau ajutați, contra unei sume de 10 mii de dolari, să treacă ilegal frontiera de stat din Ucraina în Moldova, destinația finală fiind țările membre ale Uniunii Europene. Pentru fiecare migrant ucrainean era percepută o sumă de 10 000 de dolari SUA.