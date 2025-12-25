File din trecut: Întemeierea Regatului Ungariei și impactul său asupra Moldovei

18:10

Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia sau Republica Moldova sunt câteva dintre statele care au parte de capitole separate prin care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) descrie, în raportul de activitate din 2024, cum se raportează România la relațiile bilaterale cu aceste țări. Din același document reiese și obiectivul diplomatic din regiunea Asia-Pacific, dar și ce își dorește statul român să se întâmple în Balcanii de Vest, informează digi24.ro.