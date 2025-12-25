Noua Lege a cetățeniei R. Moldova a intrat în vigoare: Care sunt cele mai importante schimbări

19:50

Judecătoarea Marina Rusu anunță că a obținut „prima victorie” în demersurile sale privind presiunile la care afirmă că a fost supusă după protestul de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Conform unui mesaj publicat de magistrată, repartizarea noilor dosare către aceasta a fost blocată temporar, până la data de 6 ianuarie 2026, perioadă în care urmează să fie identificate „soluții mai echilibrate” pentru situația semnalată de ea.