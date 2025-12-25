„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace”. Maestrul Iurie Mahovici va fi petrecut pe ultimul drum sâmbătă: Programul funeraliilor
UNIMEDIA, 25 decembrie 2025 13:40
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici" anunță programul funeraliilor regretatului Iurie Mahovici și invită pe toți cei care l-au cunoscut să-i aducă un ultim omagiu maestrului.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
14:00
(video) Moment special de Crăciun: Catherine și prințesa Charlotte, duet la pian la slujba de la Westminster Abbey # UNIMEDIA
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington, transmite adevarul.ro.
Acum o oră
13:40
„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace”. Maestrul Iurie Mahovici va fi petrecut pe ultimul drum sâmbătă: Programul funeraliilor # UNIMEDIA
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici" anunță programul funeraliilor regretatului Iurie Mahovici și invită pe toți cei care l-au cunoscut să-i aducă un ultim omagiu maestrului.
13:30
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul # UNIMEDIA
Handa, o mică insulă nelocuită din nord-vestul regiunii scoțiene Highlands, caută o persoană care să lucreze timp de șase luni într-un cadru spectaculos, dar izolat. Postul este oferit de Scottish Wildlife Trust (SWT) și vine cu un salariu de 26.112 lire sterline (aproximativ 30.000 de euro), scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
13:10
„Evitați discuțiile sau deplasările cu persoane necunoscute”. Recomandările Poliției pentru elevi și părinți, în vacanța de iarnă # UNIMEDIA
În perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă. Autoritățile atenționează că, în această perioadă, cresc riscurile pentru siguranța copiilor. Pentru a preveni situațiile neplăcute, părinții și cei mici sunt sfătuiți să respecte câteva recomandări.
12:50
(video) Surpriză pentru Ionel Istrati. Ce artist și-a făcut apariția la ziua sa de naștere: „Ascultă atent ce o să îți spun” # UNIMEDIA
Interpretul Ion Suruceanu a fost invitatul-surpriză de la ziua de naștere a lui Ionel Istrati. Artistul și-a făcut apariția la eveniment și i-a cântat sărbătoritului mai multe piese, printre care și „Numai tu”, moment care a emoționat publicul prezent
12:40
Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie # UNIMEDIA
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA, scire protv.ro.
12:30
(video) „Pe nimeni nu interesa de unde ia Gușan banii”. Salariile fotbaliștilor de la Sheriff, dezvăluite de Potîrniche: Stranierii ajungeau la 30 mii €, moldovenii la 5 # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, fost fotbalist care a evoluat și la Sheriff Tiraspol, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, despre salariile încasate la club. Potrivit lui Potîrniche, deși era cunoscut faptul că echipa era finanțată de Victor Gușan, nimeni nu se interesa de proveniența banilor.
Acum 4 ore
12:10
(video) Gabi Nebunu și Emilian Crețu promit o piesă „turbată” în următorul an: „Foaie verde ca alunul, în 2026 vă cânta Dora cu Nebunul” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu și interpretul Gabriel Nebunu anunță că pregătesc o colaborare muzicală ce urmează să fie lansată în anul 2026. Cei doi promit o piesă „turbată”, însă spun că, deocamdată, proiectul este în fază de pregătire.
11:50
Trump atacă o cunoscută vedetă TV și cere să-i fie scoasă emisiunea din grila CBS. „Este un dezastru patetic” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a atacat dur „The Late Show” și pe Stephen Colbert, cerând postului CBS să oprească imediat emisiunea, după ce prezentatorul l-a ironizat constant, inclusiv pentru preluarea Kennedy Center și rolul său la gala Honors, scrie adevărul.ro.
11:40
(video) Crima de la Anenii Noi, care a îngrozit o țară întreagă. Cernăuțeanu: „Am avut o persoană infiltrată, a lucrat la acel infractor acasă” # UNIMEDIA
Oamenii legii au infiltrat o persoană în gospodăria individului suspectat că ar fi comis crima, în cadrul anchetei privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani din Anenii Noi. „A fost necesar să acumulăm probatoriu”, a declarat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, la Jurnal TV.
11:20
(video) Vlad Kulminski respinge scenariul ca Moldova să intre în UE fără regiunea transnistreană, admis de Maia Sandu: „Exclus. Imposibil” # UNIMEDIA
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, susține ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. Potrivit fostului vicepremier pentru integrare, o asemenea formulă nu este posibilă nici juridic, nici practic. „Exclus. Imposibil”, a declarat Kulminski la Realitatea.
11:10
(foto) Sport sau politică? Anastasia Nichita, în fața unei alegeri decisive privind viitorul său: „Va fi dificil” # UNIMEDIA
Sportiva Anastasia Nichita, de curând deputată în Parlamentul Republicii Moldova, lasă de înțeles că se apropie un moment decisiv în cariera sa. Între revenirea pe salteaua de luptă și responsabilitățile din Legislativ, campioana spune că va trebui să facă o alegere dificilă.
10:50
(video) Kate Middleton, duet la pian cu fiica ei: Surpriză de Crăciun de la familia regală britanică # UNIMEDIA
În premieră, prințesa de Wales și fiica ei au cântat împreună la pian pentru un concert de colinde, scrie BBC. Duetul lor a fost înregistrat la Palatul Windsor, iar momentul surpriză a fost dezvăluit acum, scrie hotnews.ro.
10:30
(stop cadru) Victoria Belous: „Moldovenii trebuie să devină mai harnici la muncă și mai disciplinați” # UNIMEDIA
Fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că cetățenii Republicii Moldova ar trebui să devină „mai harnici și mai disciplinați”, sugerând că la acest capitol ar exista restanțe față de alte state.
Acum 6 ore
10:10
(video) Vânzătorul de porumb din Istanbul care a cucerit internetul: Brunet, înalt și fermecător, a devenit idolul a milioane de femei # UNIMEDIA
Un tânăr care vinde porumb fiert pe străzile din Istanbul a reușit să devină, peste noapte, un adevărat fenomen online. Fără planuri de celebritate și fără campanii de promovare, acesta a ajuns idolul a milioane de femei, scrie protv.ro.
09:50
Tragedie în Ajun de Crăciun, lângă Aeroport: O persoană a fost găsită fără suflare lângă mașina personală # UNIMEDIA
Un incident tragic a avut loc lângă Aeroportul din Chișinău, în seara de 24 decembrie, unde o persoană a fost găsită fără viață în apropierea unei stații PECO.
09:40
(video) „Să piară”. Volodimir Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind tradiția conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pot pune o singură dorință, scrie digi24.ro.
09:30
Ion Ceban, de Crăciun: Fiți mai buni unii cu alții, iubiți, iertați, construiți planuri de viitor și fiți fericiți # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului, îndemnând oamenii să fie mai buni, să prețuiască familia și tradițiile.
09:20
Credincioșii ortodocși, care urmează calendarul nou, celebrează astăzi, 25 decembrie, Nașterea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine.
09:10
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # UNIMEDIA
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical.
09:00
Încoronarea lui Carol cel Mare și execuția cuplului Ceaușescu au marcat transformări majore în Europa și România.
08:50
Conjuncția dintre Venus și Jupiter aduce o zi de armonie și expansiune emoțională. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, încurajând introspecția și creșterea personală. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin dorința de echilibru și frumusețe, dar și prin provocările care testează rezistența noastră.
08:40
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:20
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 8 ore
08:10
Astăzi, în Moldova, vremea se va menține stabilă, cu cer parțial acoperit de nori, favorabilă pentru activități cotidiene, fără precipitații semnificative.
08:00
Astăzi, în Moldova, vremea se va menține stabilă, cu cer parțial acoperit de nori, favorabilă pentru activități cotidiene, fără precipitații semnificative.
Acum 24 ore
22:10
Fostul PG, Dumitru Robu, scos de sub procedura disciplinară: Decizia, luată de comisia din care face parte și un reprezentant al Maiei Sandu # UNIMEDIA
Comisia ad-hoc a propus încetarea procedurii disciplinare împotriva fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu, din cauza intervenției termenului de prescripție a răspunderii disciplinare.
21:50
(video) „La mulți ani!”. Alexandru Munteanu, cu mesaj în Ajun de Crăciun: Sărbători de iarnă fericite alături de cei dragi # UNIMEDIA
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Într-o postare pe rețelele sociale, șeful Guvernului le-a urat cetățenilor Crăciun fericit și un An Nou cu pace, speranță și încredere în viitor.
21:40
(video) „Poveste de Iarnă” cu colinde și cântece de Crăciun, în PMAN. Ion Ceban, mesaj de pe scenă: Să aveți parte de sărbători cât mai frumoase # UNIMEDIA
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a răsunat de colinde și cântece de Crăciun, în această seară, 24 decembrie.
21:40
Ambasadorul Poloniei la Paris, suspendat din funcție. El este anchetat într-un dosar pentru trafic de influență # UNIMEDIA
Ambasadorul Poloniei la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcție, miercuri. El așteaptă concluziile unei anchete de trafic de influență pentru emiterea unor diplome false, scrie AFP, citat de Agerpres și hotnews.ro.
21:20
(video) Caravana Pompierilor, în misiune de suflet: Salvatorii au colindat pacienții de la Institutul Oncologic, după o tură pe străzile capitalei # UNIMEDIA
Magia Crăciunului a ajuns în această seară în curtea Institutului Oncologic din capitală, unde Caravana Salvatorilor și Pompierilor a făcut un popas special, aducând colinde, emoție și un strop de speranță pacienților, medicilor și vizitatorilor.
21:00
(video) Accident cumplit pe traseul Bălți-Chișinău: O mașină și un microbuz de rută s-au lovit violent # UNIMEDIA
Un accident grav s-a produs în această seară, 24 decembrie, pe traseul Bălți–Chișinău, în apropierea restaurantului „Fazenda”.
20:40
Alertă epidemiologică în România: 11.000 de cazuri de gripă în 7 zile. Când este aşteptat vârful sezonului # UNIMEDIA
România este în alertă epidemiologică. A fost confirmat primul deces din cauza gripei. Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână. Spitalele sunt sufocate de pacienţi cu tuse şi febră şi doar pacienţii în stare gravă se mai internează. Medicii avertizează că greul abia acum începe. Vârful sezonului gripal este aşteptat în următoarele două săptămâni, scrie observatornews.ro.
20:10
(live/update) „Poveste de Iarnă” cu colinde și cântece de Crăciun, în PMAN. Ion Ceban, mesaj de pe scenă: Să aveți parte de sărbători cât mai frumoase # UNIMEDIA
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) răsună de colinde și cântece de Crăciun, în această seară, 24 decembrie.
20:00
(live/update) „Poveste de Iarnă” cu colinde și cântece de Crăciun, în PMAN. Ion Ceban, mesaj de pe scenă: Nu mă opresc. Lupta continuă # UNIMEDIA
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) răsună de colinde și cântece de Crăciun, în această seară, 24 decembrie.
19:50
Magistrata Marina Rusu anunță „prima victorie”, după protestul de la CSM: Am fost notificată că repartizarea cauzelor noi către mine a fost blocată până pe 6 ianuarie # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu anunță că a obținut „prima victorie” în demersurile sale privind presiunile la care afirmă că a fost supusă după protestul de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Conform unui mesaj publicat de magistrată, repartizarea noilor dosare către aceasta a fost blocată temporar, până la data de 6 ianuarie 2026, perioadă în care urmează să fie identificate „soluții mai echilibrate” pentru situația semnalată de ea.
19:30
Viktor Orbán avertizează că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei. „Bruxelles-ul vrea război”, spune premierul ungar # UNIMEDIA
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avertizat că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei și a acuzat Bruxelles-ul că „vrea război”, scrie adevarul.ro.
19:20
(live/update) „Poveste de Iarnă” cu colinde și cântece de Crăciun, în PMAN: Cristofor Aldea-Teodorovici, cu recital în scenă # UNIMEDIA
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) răsună de colinde și cântece de Crăciun, în această seară, 24 decembrie.
19:10
Autobuzele din Chișinău vor circula conform unui program ajustat, în timpul vacanței de iarnă: Din ce dată intră în vigoare orarul modificat # UNIMEDIA
Orarele de circulație ale rutelor de autobuz nr. 8, 9, 11, 23 și 52 vor fi ajustate, în perioada 26.12.2025 – 06.01.2026, ca urmare a vacanței de iarnă a elevilor, anunță autoritățile municipale.
19:00
(live) „Poveste de Iarnă” cu colinde și cântece de Crăciun, în PMAN: Cristofor Aldea-Teodorovici, cu recital în scenă # UNIMEDIA
Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) răsună de colinde și cântece de Crăciun, în această seară, 24 decembrie.
18:50
Zelenski propune zone demilitarizate și o zonă economică liberă în estul Ucrainei, în noul plan de pace # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat detalii despre un nou plan de pace care prevede, printre altele, posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din estul țării și crearea unor zone demilitarizate sau a unei zone economice libere în locul acestora, scrie adevarul.ro.
18:30
Irina Vlah, mesaj de Crăciunul pe stil nou: Astăzi ne unește sprijinul reciproc și dorința de a vedea Moldova pașnică și prosperă # UNIMEDIA
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil nou. „Putem sărbători Crăciunul în moduri diferite, dar în inimă împărtășim aceeași credință — credința în bine și într-un viitor mai bun. Astăzi este un prilej frumos de a fi mai aproape unii de alții!”, a menționat politiciana.
18:10
Cum vede România relațiile cu R. Moldova și ceilalți parteneri strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob: Detalii din raportul CSAT # UNIMEDIA
Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia sau Republica Moldova sunt câteva dintre statele care au parte de capitole separate prin care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) descrie, în raportul de activitate din 2024, cum se raportează România la relațiile bilaterale cu aceste țări. Din același document reiese și obiectivul diplomatic din regiunea Asia-Pacific, dar și ce își dorește statul român să se întâmple în Balcanii de Vest, informează digi24.ro.
17:50
„Fie ca în această zi cât mai multe familii să fie împreună la masa”. Igor Dodon, mesaj de felicitare pentru moldovenii care sărbătoresc mâine Crăciunul # UNIMEDIA
Fostul șef de stat Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare pentru creștinii care vor sărbători Crăciunul mâine, 25 decembrie.
17:50
(video) „Dosarul trebuia deschis pe tentativă de omor, nu huliganism.” Costiuc, după declarațiile șefei MAI pe împușcăturile de la IP Centru: O să vă cer demisia dacă mințiți # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă (PDA), Vasile Costiuc, spune că va cere demisia ministrei Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin, la următoarea ședință a Parlamentului, dacă „minte și induce în eroare” privind incidentul produs pe 19 decembrie, de la IP Centru, unde s-au tras mai multe focuri de armă. Anterior, Costiuc a declarat că s-ar fi tras 12 gloanțe și nu trei, cum a precizat șefa de la MAI.
17:50
Scandal în fotbalul mondial. Patronul unui cunoscut club a fost depistat pozitiv la cocaină # UNIMEDIA
Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină, scrie protv.ro.
17:40
Cele mai mari breșe de securitate cibernetică din 2025: Un an critic pentru protecția datelor # UNIMEDIA
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili ani pentru securitatea cibernetică globală. Atacurile informatice au devenit mai sofisticate, iar breșele au afectat guverne, companii globale și milioane de utilizatori, expunând date sensibile și vulnerabilități sistemice, scrie playtech.ro.
17:30
Transportul public din capitală va avea un orar special, de Crăciun: Cum vor circula troleibuzele și autobuzele # UNIMEDIA
Transportul public din Chișinău va avea un orar de circulație diferit față de zilele obișnuite ale săptămânii, mâine, 25 decembrie. Primăria Chișinău a anunțat cum vor circula troleibuzele și autobuzele, de Crăciunul pe stil nou.
17:20
Clipe numărate până la „Feeria de Crăciun” din PMAN: Brio Sonores, Acord și Natalia Gordienco, printre artiștii care vor urca pe scenă, în această seară # UNIMEDIA
Au rămas ore numărate până la începerea programului artistic special, cu genericul „Feerie de Crăciun”, organizat în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, de Primăria Chișinău. Evenimentul va începe la ora 18:00.
17:00
O autostradă importantă din Europa va fi gratuită de la 1 ianuarie: Șoferii plăteau până la 82 de euro pentru 295 de kilometri # UNIMEDIA
Unul dintre cele mai importante drumuri din nordul Spaniei, autostrada AP-68, care leagă Bilbao de Zaragoza, va deveni gratuit începând cu 1 ianuarie, după 46 de ani de taxare, scrie Libertatea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.