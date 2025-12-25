Kate Middleton și prințul William „nu le permit” lui George, Charlotte și Louis să mănânce cu ei în ziua de Crăciun: De ce nu au voie să stea cu părinții lor la masă

18:30

Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil nou. „Putem sărbători Crăciunul în moduri diferite, dar în inimă împărtășim aceeași credință — credința în bine și într-un viitor mai bun. Astăzi este un prilej frumos de a fi mai aproape unii de alții!”, a menționat politiciana.