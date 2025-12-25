(video) Gabi Nebunu și Emilian Crețu promit o piesă „turbată” în următorul an: „Foaie verde ca alunul, în 2026 vă cânta Dora cu Nebunul”

16:20

Agricultorii anunță că nu vor renunța la proteste, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. „Protestele se pot amplifica și repeta la o scară mai mare. Motivul principal este că Guvernul a refuzat să prelungească licențierea importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, decizie greșită, ale cărei consecințe devastatoare se văd deja. Fermierii moldoveni nu renunță la lupta pentru drepturile lor”, se menționează într-un mesaj remis de Asociația Forța Fermierilor.