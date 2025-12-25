Comisia Europeană prezintă strategia pentru criza locuințelor în UE

15:10

Republica Moldova ar putea încheia, în perioada următoare, un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu presupună finanțare directă, ci să vizeze confirmarea angajamentelor statului privind implementarea reformelor. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a explicat că există mai multe tipuri de acorduri pe care un stat le poate avea …