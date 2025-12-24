Mesaje de Crăciun de la conducerea țării: pace, sănătate și solidaritate pentru cetățeni

16:10

Cu doar câteva zile înainte de intrarea în noul an, administrația de la Tiraspol admite existența unor riscuri legate de alimentarea cu energie, dar susține că regiunea nu se va confrunta cu o nouă criză similară celei de la începutul anului 2025. Declarațiile au fost făcute de liderul separatist Vadim Krasnoselski, care afirmă că așa-numitele …