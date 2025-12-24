Cum a arătat primul an din al doilea mandat al Maiei Sandu, în viziunea analiștilor: consolidare, diplomație și aderare la UE
Cotidianul, 24 decembrie 2025 21:40
Primul an al celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu a fost caracterizat de o stabilizare a arhitecturii puterii de stat și de o reconfigurare a poziționării Republicii Moldova pe plan internațional. Succesul electoral, ritmul integrării europene și ofensiva diplomatică au contribuit la transformarea unui stat izolat într-un exemplu de succes pentru Uniunea Europeană …
• • •
Acum 30 minute
21:40
21:40
Mesaje de Crăciun de la conducerea țării: pace, sănătate și solidaritate pentru cetățeni # Cotidianul
În ajunul Crăciunului pe stil nou, conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de felicitare adresate cetățenilor, cu urări de pace, sănătate și căldură în case. Mesajele au venit din partea președintelui Parlamentului, a Guvernului și a șefei statului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a urat moldovenilor „Crăciun Fericit” oriunde s-ar afla și i-a îndemnat să fie …
21:30
Armata Ucrainei a anunțat miercuri că a lovit, în cursul nopții, uzina de cauciuc sintetic Iefremov din regiunea Tula a Rusiei, precum și un depozit destinat dronelor maritime din Crimeea aflată sub ocupație rusă. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram, armata ucraineană a precizat că uzina din Iefremov este specializată în producerea de componente pentru …
Acum 2 ore
20:50
România s-a remarcat în 2024 drept „cel mai vocal susținător” al Republicii Moldova la nivel european # Cotidianul
România a acordat în 2024 o atenție prioritară Republicii Moldova, concentrându-și eforturile diplomatice pe sprijin bilateral, mobilizarea susținerii internaționale și promovarea integrării europene a Chișinăului. Concluzia se regăsește în raportul de activitate pe anul 2024 al Consiliul Suprem de Apărare a Țării, document prezentat săptămâna trecută în comisiile de Apărare ale Parlamentului României și care …
Acum 4 ore
19:10
Uniunea Europeană a condamnat public decizia Statelor Unite de a impune interdicții de viză unor cetățeni europeni, inclusiv unui fost comisar european și mai multor activiști de top implicați în combaterea dezinformării și a discursului instigator la ură. Bruxellesul califică măsura drept „nejustificată” și avertizează că își va apăra ferm autonomia de reglementare. Administrația președintelui …
Acum 6 ore
17:50
Ipocrizie în sutană: Patriarhul Kirill are o relație neoficială ascunsă timp de peste 50 de ani # Cotidianul
O investigație amplă realizată de publicația rusă independentă Proiect scoate la iveală detalii despre o relație personală de lungă durată a patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill (Vladimir Gundeaev), relație care ar contraveni în mod direct canoanelor ortodoxe. Potrivit jurnaliștilor, capul Bisericii Ortodoxe Ruse ar fi fost însoțit timp de peste cinci decenii de aceeași femeie, …
17:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” atinge un nou prag istoric: peste 6 milioane de pasageri în 2025 # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău marchează astăzi un nou record pentru aviația civilă din Republica Moldova, atingând cifra de 6.000.000 de pasageri procesați în anul 2025, un reper considerat istoric pentru infrastructura aeronautică națională și pentru conectivitatea țării cu destinațiile internaționale. Ceremonia festivă a avut loc în zona „Sosiri” a aeroportului, unde a fost …
17:30
Explozia de la Moscova, noi detalii: surse „RBC-Ucraina” susțin că polițiștii uciși ar fi torturat prizonieri ucraineni. Autoritățile ruse prezintă o versiune diferită # Cotidianul
Explozia produsă în noaptea de miercuri pe strada Elețkaia din Moscova, soldată cu moartea a doi polițiști și a unei alte persoane, continuă să genereze noi versiuni și interpretări. După ce Comitetul de Anchetă al Rusiei a anunțat oficial că incidentul ar fi avut loc în momentul în care polițiștii au încercat să rețină o …
17:00
Record istoric pentru turismul din Republica Moldova. Țara intră în Top 10 destinații europene în 2025 # Cotidianul
Republica Moldova a înregistrat în 2025 cele mai bune performanțe turistice din istoria sa. Dezvoltarea turismului a devenit o prioritate, iar rezultatele sunt vizibile. Declarații în acest sens a făcut directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Șandra, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la postul public de televiziune. În prima jumătate a anului, …
16:10
VIDEO | Schimbarea la față a lui Krasnoselski. Autoproclamatul lider de la Tiraspol recunoaște sprijinul pentru asigurarea gazului în regiunea transnistreană # Cotidianul
Cu doar câteva zile înainte de intrarea în noul an, administrația de la Tiraspol admite existența unor riscuri legate de alimentarea cu energie, dar susține că regiunea nu se va confrunta cu o nouă criză similară celei de la începutul anului 2025. Declarațiile au fost făcute de liderul separatist Vadim Krasnoselski, care afirmă că așa-numitele …
Acum 8 ore
15:20
Ministrul Finanțelor: „Generăm creștere economică pentru un nivel de trai comparabil cu cel din UE” # Cotidianul
Războiul din Ucraina rămâne un factor de incertitudine pentru investitorii străini, însă Republica Moldova continuă să câștige credibilitate. Prioritatea autorităților este sprijinirea antreprenorilor locali și a companiilor străine care desfășoară activități în țară, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1. Menținerea stabilității macroeconomice, investițiile în infrastructură, energie și …
14:50
VIDEO | Caz șocant în Anenii Noi: trei persoane reținute după ce cadavrele victimelor au fost dezmembrate și date porcilor # Cotidianul
Un caz cutremurător zguduie localitatea Beriozchi din raionul Anenii Noi. Trei persoane au fost reținute, suspectate de omor, în urma unei anchete complexe desfășurate timp de aproape două luni de ofițerii Direcției Investigații Criminale a INI, polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi și procurori. Cazul a început în luna septembrie, după dispariția unui bărbat de 61 …
14:40
Electricitatea din România, mai ieftină decât la Moldgres. Explicațiile ministrului Energiei # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, exclude scenariul revenirii Republicii Moldova la achiziționarea energiei electrice de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres), invocând prețurile ridicate ale gazelor, problemele logistice de alimentare a regiunii transnistrene și eficiența scăzută a procesului de producere. Toți acești factori duc, potrivit oficialului, la un cost final al electricității mai mare decât cel de …
14:20
VIDEO | Vasile Costiuc: „Doamna ministru de interne minte atunci când spune că au fost trase doar trei gloanțe la IP Centru” # Cotidianul
Scandalul împușcăturilor de la Inspectoratul de Poliție Centru capătă noi proporții. Deputatul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, lansează acuzații dure la adresa ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susținând că aceasta „minte” atunci când afirmă că în incident au fost trase doar trei focuri de armă. Într-un video publicat pe Facebook, Costiuc compară situația de la …
14:20
Vitalie Codreanu, procurorul care gestionează dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon, a promovat evaluarea externă a integrității, deși anterior a fost respins de două ori în procedura de pre-vetting. Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat finalizarea examinării și a transmis raportul de evaluare Consiliului Superior al Procurorilor pe 22 decembrie …
Acum 12 ore
13:00
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a prezentat în detaliu presei proiectul acordului de pace la care au lucrat în ultimele săptămâni reprezentanții SUA, UE și ai Ucrainei, scrie Europa Liberă Moldova. Proiectul documentului în 20 de puncte – despre care Zelenski le-a vorbit jurnaliștilor la un briefing marți, la Kiev – prevede încetarea focului …
12:40
Radu Marian, confruntat în direct pe subiectul salariilor profesorilor: „Au tot dreptul să fie nemulțumiți” # Cotidianul
Un apel telefonic din partea unui telespectator a provocat un schimb tensionat de replici în timpul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, unde deputatul PAS Radu Marian a fost criticat pentru nivelul salariilor din educație. Cetățeanul a acuzat guvernarea că a ignorat ani la rând situația financiară a profesorilor, deși aceștia au reprezentat un sprijin …
12:40
Un tânăr din Rusia, amendat pentru căutări online legate de grupări “extremiste”. Primul caz în baza noului articol din Codul Contravențional al Federației Ruse # Cotidianul
O instanță din Rusia a aplicat pentru prima dată o amendă unui cetățean pentru simpla căutare pe internet a unor materiale considerate extremiste, în baza unei modificări recente a Codului contravențional. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani din regiunea Sverdlovsk, sancționat cu 3.000 de ruble, după ce autoritățile au stabilit că a …
12:40
VIDEO | CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție desfășoară la această oră percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Potrivit unui comunicat al CNA, cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau …
12:40
Compania de stat Energocom a realizat prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare, contractând un producător local care utilizează tehnologii moderne de tip BESS. Noua soluție contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național și la acoperirea consumului în orele de vârf, informează IPN. Producătorul local generează energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice în …
12:20
Ziua Găgăuziei ar trebui să fie un prilej de reflecție asupra sensului și scopului autonomiei găgăuze în cadrul Republicii Moldova. Din păcate, mesajele de felicitare venite în rusă din partea unor politicieni cunoscuți pentru orientarea lor pro-rusă, precum Victoria Furtună, Igor Dodon și alții, scot din nou la iveală o realitate incomodă: autonomia există astăzi …
11:30
Demisii în lanț în tabăra lui Șor: președintele fracțiunii „Victorie” din Bălți, Veaceslav Jukov, părăsește funcția # Cotidianul
O nouă fisură în armata politică a oligarhului fugar Ilan Șor. După prăbușirea „proiectelor sociale” și retragerile în lanț ale oamenilor săi din funcții publice, încă un apropiat își face bagajele. De această dată, consilierul municipal și președintele fracțiunii blocului „Victorie” din Consiliul Municipal Bălți, Veaceslav Jukov, anunță că își dă demisia. Afilatul lui Șor …
11:30
R. Moldova și România semnează un Memorandum pentru consolidarea cooperării în protecția martorilor # Cotidianul
R. Moldova și România își unesc eforturile de cooperare în domeniul protecției martorilor. În acest sens, șefii Inspectoratelor Generale de Poliție ale celor două state au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale.Documentul a fost semnat în cadrul unei întrevederi oficiale dintre șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu și delegația Inspectoratului General al Poliției …
11:20
Ministerul Agriculturii sesizează Consiliul Concurenței după scumpirea ouălor. Catlabuga: „Statul nu poate interveni direct în preț” # Cotidianul
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu creșterea accentuată a prețurilor la ouă, pentru a verifica modul în care acestea sunt formate de-a lungul lanțului comercial. Anunțul a fost făcut de ministra Ludmila Catlabuga, care a subliniat că statul nu poate impune prețuri, dar are pârghii de monitorizare și control …
11:00
VIDEO | Vlad Kulminski: Aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria este imposibilă juridic și practic # Cotidianul
Republica Moldova nu poate deveni membră a Uniunii Europene fără reintegrarea regiunii transnistrene, deoarece un asemenea scenariu este imposibil atât din punct de vedere juridic, cât și practic. Declarația a fost făcută de Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru reintegrare, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. „Integrarea nu …
10:40
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare. A fost obligat să scoată din buzunare peste 1,4 mln. lei # Cotidianul
Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al fostului Partid „Şor” a fost condamnat la 2 ani de închisoare și alți 2 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată marți, 23 decembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit Procuraturii …
10:30
Ambasadorul Moldovei în SUA confirmă: Marco Rubio a refuzat o întrevedere cu Igor Grosu și Mihai Popșoi # Cotidianul
Senatorul american Marco Rubio a refuzat să se întâlnească cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu vicepremierul Mihai Popșoi în timpul vizitei delegației Republicii Moldova în Statele Unite. Informația a fost confirmată de ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. Diplomatul a explicat că solicitarea a existat, …
Ieri
21:10
VIDEO | Președinta Maia Sandu a decorat personalități care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii, apreciate pentru profesionalismul, integritatea și dedicarea lor, precum și pentru aportul adus la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale. Printre personalități s-a regăsit și fostul președinte, Nicolae Timofti. În mesajul adresat laureaților, șefa statului le-a mulțumit pentru munca și …
19:30
Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, respingând apelul depus de apărarea acestuia împotriva deciziei instanței de fond. Decizia a fost pronunțată pe 23 decembrie, iar apelul a vizat hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani …
19:20
Șase orașe din Moldova, dotate cu utilaje moderne pentru intervenții rapide în caz de ninsori și situații de urgență # Cotidianul
Șase localități din Republica Moldova vor avea capacități sporite de intervenție în condiții meteo extreme, după ce au fost dotate cu utilaje moderne pentru deszăpezire și gestionarea situațiilor de urgență, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Utilajele au ajuns în orașele Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina și vor fi utilizate pentru …
18:40
Asigurarea medicală în 2026: menținută la nivelul actual, însă cu scumpiri pentru anumite categorii # Cotidianul
Prima de asigurare medicală obligatorie va rămâne în 2026 la nivelul actual, de 12.636 de lei, deși calculele legale indicau o majorare semnificativă. În același timp, Guvernul și Parlamentul au operat modificări care vizează atât scutiri pentru anumite categorii sociale, cât și creșteri importante pentru altele. Anunțul a fost făcut pe 23 decembrie de președintele …
18:20
Halterofilul Marin Robu a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Republica Moldova, în urma votului Asociației Presei Sportive din Moldova, distincția venind după un an competițional marcat de medalii europene și mondiale. Sportivul în vârstă de 25 de ani, originar din Nisporeni, a avut evoluții remarcabile la competițiile internaționale din acest …
17:10
Danemarca crește, cu 2,8 milioane de euro, finanțarea reformei justiției din Republica Moldova # Cotidianul
Bugetul programului „Sprijin pentru integrarea în UE”, destinat susținerii reformelor din Republica Moldova, va fi majorat cu 2,8 milioane de euro, în urma unei contribuții suplimentare oferite de Regatul Danemarcei, potrivit unui amendament aprobat de Guvern pe 23 decembrie. Bugetul total al programului ajunge, astfel, la 27,8 milioane de euro. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a …
16:40
Mark Rutte: Europa riscă dacă slăbește sprijinul pentru Ucraina. Reînarmarea rapidă este crucială # Cotidianul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Europa se confruntă cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de slăbiciune în fața Rusiei și subliniază că menținerea sprijinului pentru Ucraina și creșterea cheltuielilor pentru apărare sunt vitale pentru descurajarea unui atac al președintelui rus Vladimir Putin asupra statelor membre ale alianței. …
16:00
Ministra de Interne: Arma din care s-a tras la IP Centru era personală și ar fi avut o defecțiune. Ancheta este în desfășurare # Cotidianul
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a comentat incidentul armat produs la sediul Inspectoratului de Poliție Centru, unde au fost trase trei focuri de armă, precizând că arma utilizată nu era din dotarea poliției, ci una personală, deținută legal de polițistul vizat. Potrivit ministrei, conducerea Inspectoratului General al Poliției a raportat cazul în aceeași zi, iar …
16:00
VIDEO | Alexandru Munteanu explică de ce Republica Moldova nu a primit ultima tranșă FMI: Programul a expirat, iar Fondul nu a văzut riscuri macroeconomice # Cotidianul
Neacordarea ultimei tranșe din programul cu Fondul Monetar Internațional nu are legătură cu reformele, scrutinele electorale sau situația politică din Republica Moldova, ci cu expirarea programului și organizarea internă a FMI. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune. Premierul a explicat că programul …
15:20
Comisia Europeană menține regimul fără vize pentru Republica Moldova și formulează noi recomandări # Cotidianul
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent. Documentul conține …
15:10
Republica Moldova ar putea încheia, în perioada următoare, un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu presupună finanțare directă, ci să vizeze confirmarea angajamentelor statului privind implementarea reformelor. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a explicat că există mai multe tipuri de acorduri pe care un stat le poate avea …
14:00
Radu Marian, despre focurile de armă de la Inspectoratul de Poliție: Important să fie făcut circ din fiecare incident # Cotidianul
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a comentat incidentul produs pe 19 decembrie la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, unde s-ar fi tras mai multe focuri de armă, declarând că astfel de situații nu trebuie transformate în „circ”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Parlamentarul a …
14:00
Experți Watchdog: Republica Moldova riscă să revină la energia de la MoldGRES, la un preț dublu # Cotidianul
Republica Moldova riscă să revină la achiziționarea energiei electrice de la centrala MoldGRES. Se poate întâmpla din cauza unor probleme legislative care ar permite participarea acesteia la licitații. Avertismentul vine din partea experților Watchdog, Sergiu Tofilat și Eugen Muravschi. „Din cauza unor lacune din legislaţie, Republica Moldova riscă să ajungă din nou să cumpere energie …
13:40
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, în ajun de Crăciun: cel puțin patru morți, inclusiv un copil de patru ani # Cotidianul
Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei chiar în ajunul Crăciunului, folosind peste 650 de drone și aproximativ 30 de rachete, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Loviturile au vizat cel puțin 13 regiuni ale țării. Potrivit autorităților ucrainene, în urma atacurilor au murit cel puțin patru persoane, printre care un copil …
13:20
România, partener-cheie al R. Moldova în integrarea europeană și dezvoltarea economică: „Este doar începutul” # Cotidianul
Relațiile dintre Republica Moldova și România au intrat într-o nouă etapă, orientată spre proiecte concrete de interconectare și investiții strategice, susțin analiștii politici. Potrivit acestora, accentul este pus tot mai mult pe rezultate tangibile, România având un rol esențial și în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Relația cu România este strânsă, …
13:00
Rusia respinge armistițiul de Crăciun propus de Germania. Peskov: Ar oferi Ucrainei timp să se regrupeze # Cotidianul
Federația Rusă a respins propunerea Germaniei privind instituirea unui armistițiu de Crăciun în Ucraina, motivând că o astfel de pauză ar oferi forțelor ucrainene timp pentru a se regrupa. Declarația a fost făcută marți de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Noi vrem pace. Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei timp să …
12:50
Cine vor fi noii ambasadori ai Republicii Moldova în România, Franța, Ucraina și China. Un fost deputat PAS, printre aceștia # Cotidianul
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în România, Ucraina, Republica Populară Chineză și Republica Franceză. Potrivit deciziei Comisiei, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat în funcția de Ambasador …
12:30
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu: Reintegrarea Republicii Moldova necesită un nou format și soluții exclusiv pașnice # Cotidianul
Soluționarea conflictului transnistrean nu mai poate avea loc în cadrul formatelor tradiționale de negocieri, iar autoritățile de la Chișinău caută un nou mecanism de dialog, adaptat contextului regional actual. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „ÎN CONTEXT” de la Moldova 1. Șeful Executivului a reiterat că reintegrarea Republicii Moldova rămâne …
12:20
SONDAJ: În care politicieni au încredere moldovenii. Maia Sandu – pe primul loc, în timp ce Vlah, Chicu și Furtună – la coada clasamentului # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află pe primul loc în topul încrederii publice în politicieni, potrivit Barometrului iData realizat în luna decembrie 2025. Conform sondajului, 31,9% dintre respondenți afirmă că au cea mai mare încredere în actualul șef al statului. Pe poziția a doua se clasează fostul președinte și lider al PSRM, Igor Dodon, …
12:00
Republica Moldova va introduce un nou model de permis de conducere, cu cod QR și nivel sporit de securitate # Cotidianul
În Republica Moldova va fi eliberat un nou model de permis de conducere, care va include un cod QR imprimat pe verso, destinat verificării rapide a autenticității datelor prin Portalul guvernamental. Inițiativa a fost aprobată de Guvern în ședința din 23 decembrie. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că noul permis va avea un …
12:00
Sondaj: Ar mai obține PAS majoritatea parlamentară dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri? # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate ar câștiga detașat eventuale alegeri parlamentare, dacă scrutinul ar avea loc în prezent, arată datele Barometrului iData realizat în luna decembrie 2025. Potrivit sondajului, PAS ar fi votat de 46,9% dintre respondenții deciși, fiind singura formațiune care se apropie de pragul majorității absolute. Pe locul doi se situează Partidul Socialiștilor din …
11:40
Maia Sandu, întrevedere la Chișinău cu ministra de Externe a României: „România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, Președinta Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova și principalul …
11:00
VIDEO | Dodon vrea „coaliție” cu Ceban: Suntem gata să asigurăm stabilitatea politică în Chișinău până la alegerile locale din 2027 # Cotidianul
Liderul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, i-a adresat un mesaj direct primarului general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul unei conferințe de presă organizate de PSRM, în contextul blocajelor politice din Consiliul Municipal Chișinău și al dificultăților legate de adoptarea bugetului municipal. Dodon a amintit că socialiștii au pledat constant pentru dialog în …
