VIDEO | Vasile Costiuc: „Doamna ministru de interne minte atunci când spune că au fost trase doar trei gloanțe la IP Centru”

20:30

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordă Republicii Moldova un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, pe lângă cele 150 de milioane de euro oferite în 2024, pentru finanțarea reabilitării unor drumuri-cheie din țară și din zona capitalei, Chișinău. Împreună cu un împrumut de 40 de milioane de euro semnat în luna iunie …