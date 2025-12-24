Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare. A fost obligat să scoată din buzunare peste 1,4 mln. lei

14:00

Linia independenței energetice Vulcănești-Chișinău este aproape de a fi dată în exploatare, iar în perioada următoare sunt planificate etapele de testare. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o conferință de presă, informează Moldpres. „Linia Vulcănești-Chișinău este astăzi aproape de a fi dată în exploatare, urmând să înceapă etapele de testare. Această …