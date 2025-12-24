Radu Marian, confruntat în direct pe subiectul salariilor profesorilor: „Au tot dreptul să fie nemulțumiți”

12:40

O instanță din Rusia a aplicat pentru prima dată o amendă unui cetățean pentru simpla căutare pe internet a unor materiale considerate extremiste, în baza unei modificări recente a Codului contravențional. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani din regiunea Sverdlovsk, sancționat cu 3.000 de ruble, după ce autoritățile au stabilit că a …