VIDEO | Președinta Maia Sandu a decorat personalități care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova

12:30

Peste 1000 de elevi au fost evacuați, după ce un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că focul a cuprins un panou electric …