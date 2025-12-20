/FOTO/ Accident rutier la Ceadîr-Lunga. O mașină de poliție implicată

12:20

Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. La Bălți, bisericile au fost pline de credincioși veniți să se roage pentru sănătate, pace, liniște în familie și ocrotirea copiilor. „Pentru mine și familia mea, în genere religia este foarte importantă. Sărbătoarea de astăzi […]