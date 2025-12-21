Ministra de externe a României, în vizită de lucru la Chișinău

10:10

Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin Programul Remedial. Astfel, 23% dintre elevii care obținuseră nota „1" la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2" au […]