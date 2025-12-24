(live/update) „Poveste de Iarnă” cu colinde și cântece de Crăciun, în PMAN. Ion Ceban, mesaj de pe scenă: Nu mă opresc. Lupta continuă

13:40

Sătenii din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, sunt șocați de crima comisă recent, care a dus la reținerea unui cuplu suspectat că ar fi ucis mai multe persoane și le-ar fi dat cadavrele drept hrană porcilor. Potrivit localnicilor, bărbatul reținut nu are o reputație bună. „Noi considerăm că el nu este adecvat. Știu că a bătut foarte tare o doamnă, pe vecina lui, i-a spart capul, permanent sunt cu el situații neplăcute și copiii se tem de el, și maturii”, a declarat o femeie pentru tv8.