Maia Sandu, întrevedere la Chișinău cu ministra de Externe a României: „România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova”

21:20

Șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din Chișinău, instituția care autorizează tot ce se construiește în capitală, s-a ales cu un duplex într-un cartier select de case din sectorul Ciocana. L-a cumpărat pe datorie de la un dezvoltator imobiliar, căruia inițial i-a eliberat un certificat de urbanism, iar ulterior i-a dat …