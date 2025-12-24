Experți: Există premise pentru reluarea achizițiilor de curent de la MGRES pentru malul drept. Chișinăul spune „Nu”, Tiraspolul e interesat

Europa Libera Moldova, 24 decembrie 2025 17:20

Experți: Există premise pentru reluarea achizițiilor de curent de la MGRES pentru malul drept. Chișinăul spune „Nu”, Tiraspolul e interesat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
17:20
Experți: Există premise pentru reluarea achizițiilor de curent de la MGRES pentru malul drept. Chișinăul spune „Nu”, Tiraspolul e interesat Europa Libera Moldova
Acum o oră
17:00
Momentul în care orașele lumii arată la fel Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
16:10
O nouă ședință eșuată la CMC. Ce spune MAN despre oferta de alianță a socialiștilor Europa Libera Moldova
Acum 4 ore
14:20
Sectorul energetic și infrastructura civilă, lovite de ultimele atacuri rusești asupra Ucrainei Europa Libera Moldova
Acum 6 ore
13:30
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius Europa Libera Moldova
12:20
Zelenski a dezvăluit conținutul planului de pace din 20 de puncte Europa Libera Moldova
Acum 8 ore
11:00
Cererile de acordare a cetățeniei moldovene vor fi coordonate cu SIS pentru a evita fraudele Europa Libera Moldova
10:20
Doi polițiști și un civil uciși la Moscova în explozia unei bombe, nu departe de locul unde a fost omorât un general rus Europa Libera Moldova
Ieri
17:20
Cum a marcat Comratul 31 de ani de autonomie găgăuză Europa Libera Moldova
15:50
Cetățenie moldoveană în condiții mai stricte, din 24 decembrie: Guvernul aprobă un regulament nou   Europa Libera Moldova
13:50
Mici, dar mândre: Câteva școli mici din Drochia refuză invitația la o școală model Europa Libera Moldova
11:40
De Crăciun, șoferii români au primit un nou segment de autostradă, Focșani-Adjud. România trece „borna” de 1400 km Europa Libera Moldova
09:20
Atacuri rusești repetate la Odesa, lovită de două ori într-o singură zi Europa Libera Moldova
22 decembrie 2025
19:40
Protest cu copilul în brațe: O judecătoare cere schimbarea regulamentului de repartizare a dosarelor Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Rada de la Kiev formează un grup de lucru pentru posibile alegeri prezidențiale pe timp de război Europa Libera Moldova
14:30
Președintele României promite investigații în justiție, după consultări cu magistrați nemulțumiți de sistem Europa Libera Moldova
14:00
Circulația între Chișinău și Odesa a revenit la normal, dar autoritățile mențin avertismentul de călătorie Europa Libera Moldova
13:00
Medic de familie în satul natal: „Ne-am bucurat tare mult că a venit” Europa Libera Moldova
12:50
Doi „trădători ai Ucrainei” au fost uciși în incidente separate Europa Libera Moldova
21 decembrie 2025
10:10
Rusia încearcă să paralizeze căile ferate din Ucraina Europa Libera Moldova
Directorul general al companiei feroviare de stat din Ucraina, Oleksandr Pertsovski, a declarat că atacurile asupra gărilor din localități precum Șostka nu urmăresc scopuri militare. „Ei fac tot posibilul ca zonele de frontieră și cele din prima linie să devină de nelocuit, astfel încât oamenilor să le fie frică să meargă acolo, să se urce în trenuri, să se adune în piețe, iar studenților să le fie frică să revină acasă.” În ciuda atacurilor rusești, Ukrzaliznitsia „demonstrează o capacitate uim...
09:00
Cartela medicală | Cât de periculos este sedentarismul pentru sănătate Europa Libera Moldova
09:00
Apărarea aeriană ucraineană vrea să fie cu un pas înaintea amenințărilor rusești în continuă evoluție Europa Libera Moldova
Confruntată cu progresele constante ale Rusiei în domeniul armelor aeriene și cu roiuri copleșitoare de drone și rachete, Ucraina vrea să fie cu un pas înainte. Sistemele antiaeriene Patriot fabricate în SUA s-au dovedit a fi promițătoare în interceptarea rachetelor balistice precum Kinjal, în timp ce avioanele de vânătoare F-16 și-au arătat eficacitatea în respingerea mai multor amenințări aeriene. Unitățile mobile de artilerie antiaeriană s-au dovedit a fi, de asemenea, eficace, potrivit milit...
08:30
Primul drum construit de China în România: cinci kilometri în cinci ani și lucrări de mântuială Europa Libera Moldova
20 decembrie 2025
10:20
Dincolo de Știri | PACCO, a fi sau a nu fi? Europa Libera Moldova
Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, cunoscută sub denumirea de „Comisia de la Veneția”, a criticat proiectul privind crearea Procuraturii Anticorupție și pentru Combaterea Crimei Organizate (PACCO). Parlamentul l-a adoptat în prima lectură în luna februarie, motivând că Procuratura Anticorupție nu a ținut piept corupției electorale de la alegerile prezidențiale din 2024. Între timp, remarcă Igor Boțan, această procuratură a devenit mai eficientă – „poate, datorită acestei decizii pol...
10:00
Va fi sau nu va fi creată PACCO? Negru și Boțan comentează avizul Comisiei de la Veneția Europa Libera Moldova
Avizul Comisiei de la Veneția la proiectul de lege care prevede lichidarea celor două procuraturi specializate și crearea unei alteia în loc este bine argumentat și i-ar putea face pe deputați să renunțe la idee, susțin invitații podcastului „Dincolo de Știri”, analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru....
08:30
Kremlinul vrea ca oamenii să comunice printr-o nouă aplicație, Max. De ce nu toți rușii sunt încântați Europa Libera Moldova
În urmă cu șase luni, cu mare fast, autoritățile ruse au început să lanseze ceva ce sperau că va transforma viața digitală a cetățenilor: o aplicație națională de mesagerie susținută de stat, care să ajute oamenii să facă totul, de la a depune plângeri privind colectarea gunoiului până la înscrierea la cursuri școlare și programarea la dentist. Denumită Max, ea se vrea un element cheie într-un efort mai amplu de a crea o „super-aplicație” – un instrument multifuncțional, instalat pe fiecare tele...
08:00
„Aici, nu mai există spatele frontului”. Ce se întâmplă la Pokrovsk? Europa Libera Moldova
Orașul Pokrovsk din estul Ucrainei continuă să reziste, afirmă militarii ucraineni din brigada 155 care apără localitatea. Deși forțele rusești susțin că sunt pe cale de a captura tot orașul, luptele continuă de-a lungul căii ferate care trece prin Pokrovsk, au declarat militarii unei unități de drone cu care au discutat jurnaliștii Current Time TV....
19 decembrie 2025
19:00
Avocații lui Plahotniuc au încercat fără succes să obțină recuzarea judecătoarei Cucerescu Europa Libera Moldova
18:30
Ucraineni în tranzit prin Chișinău: „Important e să ajungem acasă” Europa Libera Moldova
Ucrainenii care tranzitau Chișinăul, în drum spre Odesa, pe 19 decembrie, vor parcurge un drum cu cel puțin 10 ore mai lung, după ce Rusia a lovit cu drone un pod ucrainean strategic de pe o rută mai directă, pe șoseaua Odesa - Reni. Cei care au vorbit cu Europa Liberă au spus că ruta ocolitoare nu îi sperie, atâta vreme cât pot ajunge acasă....
15:00
Circulația pe la Palanca reluată parțial, după un atac rusesc la frontieră Europa Libera Moldova
14:40
Noi proteste în Bulgaria, după reintroducerea bugetului controversat Europa Libera Moldova
Mii de oameni s-au adunat la Sofia după ce parlamentarii au reintrodus un plan bugetar care a stârnit proteste ample la începutul acestei luni. Pe fondul manifestărilor din 18 decembrie, bugetul a fost rapid retras. Mișcarea de protest – cea mai mare din Bulgaria din ultimii ani – a forțat deja guvernul să demisioneze, deși parlamentarii rămân în funcție până la alegerile prevăzute pentru primăvara viitoare....
13:40
Analiză: Împrumutul pentru Ucraina lasă neatinși banii lui Putin și transmite răspunderea contribuabililor din UE Europa Libera Moldova
08:40
UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, însă fără a folosi activele rusești înghețate Europa Libera Moldova
18 decembrie 2025
19:30
Revederea lui Filat cu Plahotniuc: Înainte, se vedeau în politică, acum – în sala de judecată Europa Libera Moldova
18:50
Un pod ucrainean din apropierea Moldovei, lovit de drone într-un atac rusesc Europa Libera Moldova
18:30
Parlamentul votează pentru a opri „executarea silită” a micilor fermieri Europa Libera Moldova
16:00
Tiraspolul declară din nou stare de urgență sau de ce rămâne instabilă livrarea gazelor în stânga Nistrului Europa Libera Moldova
10:50
Summit decisiv al Uniunii Europene. Pe agendă - sprijinul acordat Ucrainei, folosirea activelor rusești și bugetul multianual Europa Libera Moldova
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru unul dintre cele mai importante summituri din ultimii ani, cu miza dublă: supraviețuirea economică și militară a Ucrainei și consolidarea credibilității globale a UE. În centrul discuțiilor se află un plan fără precedent: folosirea activelor statului rus înghețate în UE, după invadarea Ucrainei, pentru a finanța un împrumut masiv destinat Kievului, în contextul reducerii sprijinului american și al presiunilor crescânde pentru un acord de pa...
08:20
Summitul UE nu va aduce noutăți privind extinderea, dar Moldova face „repetiție generală” în vederea negocierilor Europa Libera Moldova
00:10
Radu Marian, despre bugetul pentru 2026 și comerțul online Europa Libera Moldova
Ce prevede bugetul de stat pentru 2026? De ce sunt mai puține majorări salariale și mai multe investiții? Vor fi majorate taxele și impozitele anul viitor? La aceste întrebări răspunde deputatul PAS Radu Marian într-o nouă ediție a podcastului „Pe Agendă”....
17 decembrie 2025
18:10
Radu Marian, despre bugetul pentru 2026 și comerțul online Europa Libera Moldova
Ce prevede bugetul de stat pentru 2026? De ce sunt mai puține majorări salariale și mai multe investiții? Vor fi majorate taxele și impozitele anul viitor? La aceste întrebări răspunde deputatul PAS Radu Marian într-o nouă ediție a podcastului „Pe Agendă”....
18:10
Radu Marian despre cerințele profesorilor de majorare a salariilor: Ne concentrăm acum pe investiții Europa Libera Moldova
17:40
FMI cere Moldovei claritate în politica fiscală și reluarea reformelor anticorupție  Europa Libera Moldova
17:00
Candu a depus mărturii în dosarul lui Plahotniuc Europa Libera Moldova
16:40
Memoriile din închisoare ale lui Sarkozy sunt bestseller în Franța Europa Libera Moldova
13:20
Leton arestat în Franța, după infestarea unui feribot cu malware de teleghidaj Europa Libera Moldova
09:50
Zelenski: Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca teritoriu rus și solicită garanții de securitate similare celor oferite de NATO Europa Libera Moldova
08:30
Lucrătoarea socială care merge cu tricicleta la bătrâni Europa Libera Moldova
Veronica Boț este lucrătoare socială în două sate: Coșnița și Pohrebea, din raionul Dubăsari, și are grijă de zece bătrâni singuri. Când s-a angajat, acum un an și jumătatea, mergea la ei cu bicicleta, iar apoi soțul i-a cumpărat o tricicletă electrică....
16 decembrie 2025
18:00
Cum vrea R. Moldova să-și ia înapoi „în 20 de zile” activele de la Lukoil Europa Libera Moldova
17:00
Protest cu foi albe în școli: Profesorii cer salarii mai mari Europa Libera Moldova
În timpul pauzelor dintre lecții, profesorii au ridicat foi albe de hârtie, cu diverse mesaje, cum ar fi: „Salarii decente pentru cadrele didactice”, „Respect pentru munca pedagogului” sau „Educația – prioritate națională”. Printre cei care au răspuns la inițiativa Sindicatelor din Educație au fost și profesorii liceului „Mihai Viteazul” din Chișinău, unde învață peste 1.900 de elevi. Directoarea instituției, Nelly Berezovschi, a spus Europei Libere că profesorilor le este rușine că sunt nevoiți...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.