Analiză: Împrumutul pentru Ucraina lasă neatinși banii lui Putin și transmite răspunderea contribuabililor din UE

În Zaporojie, acolo unde sirenele de raid aerian fac parte din rutina zilnică, autoritățile au inaugurat o școală subterană, construită integral ca adăpost împotriva dronelor, rachetelor și radiațiilor. Aici, la șapte metri sub pământ, sute de copii învață din nou să trăiască o copilărie aproape normală - chiar dacă lumea de deasupra lor rămâne imprevizibilă. Zaporojie este centrul regiunii sudice din Ucraina unde se află cea mai mare centrală atomică din Europa, ocupată în prezent de forțele ru...