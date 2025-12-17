Lucrătoarea socială care merge cu tricicleta la bătrâni
Europa Libera Moldova, 17 decembrie 2025 08:30
Lucrătoarea socială care merge cu tricicleta la bătrâni
• • •
„Sunt abandonați oameni, câini, pisici”. Viața în Mejove: tot mai aproape de linia frontului # Europa Libera Moldova
Forțele rusești își continuă ofensiva în regiunea ucraineană Donețk, iar frontul se apropie tot mai mult de regiunea Dnipropetrovsk. Jurnaliștii de la Current Time au fost în satul Mejova, care încă acum un an se afla departe în spatele frontului....
Această funcție neremunerată a fost introdusă recent în regulamentul Aparatului președintelui Republicii Moldova printr-un decret semnat de Maia Sandu, care i-a numit apoi, tot prin decret prezidențial, pe fostul șef al diplomației moldovene, Nicu Popescu, „emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice” și pe ex-premierul Dorin Recean – „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”. „Republica Moldova are două sarcini strategice: integrarea europeană și asigurarea securită...
Președinta Maia Sandu „nu poate fi oriunde și oricând”, de aceea are nevoie de persoane de încredere care să o reprezinte și să pregătească terenul pentru deciziile ce vor fi adoptate ulterior. Așa explică invitații podcastului „Dincolo de Știri” noua funcție de emisar special al șefului statului....
12 decembrie 2025
Merită sau nu să fie organizate alegeri în Ucraina, așa cum a propus recent liderul de la Kiev Volodimir Zelenski? Jurnaliștii Current Time TV au căutat să afle părerea mai multor locuitori ai capitalei ucrainene....
O traducătoare a izbucnit în lacrimi în timpul mărturiei unui băiat ucrainean în Parlamentul UE # Europa Libera Moldova
Asistenta unui vicepreședinte al Parlamentului European a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea mărturia lui Roman Oleksiv, un băiat de 11 ani din Lviv, la dezbaterile ce au urmat după prezentarea unui documentar despre copiii din Ucraina. Băiatul a scăpat cu viață după un atac cu rachete rusești asupra orașului Vinița, în iulie 2022, însă mama sa nu a supraviețuit. Roman a trecut apoi prin 36 de operații și o lungă perioadă de reabilitare din cauza rănilor și arsurilor grave. El a revenit îns...
Dumitrița Josan și Uliana Dobrînina, două dintre floretistele moldovene care au adus recent aurul de la Cupa Mondială U-20 din Slovacia, practică scrima de peste 12 ani. Ele se antrenează șase zile pe săptămână la singura școală specializată din țară, la Chișinău, unde sunt tot mai puțini antrenori....
Ala Nemerenco, despre plecarea de la Ministerul Sănătății și problemele din sistem # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, explică de ce nu s-a regăsit în guvernul condus de Alexandru Munteanu. Ea vorbește și despre recentul scandal iscat la București din cauza unor diplome emise de Universitatea de Medicină din R. Moldova. În aceeași discuție, Nemerenco explică reforma spitalelor pe care a inițiat-o și spune de ce nu a fost adoptată o lege a malpraxisului....
