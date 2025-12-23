De Crăciun, șoferii români au primit un nou segment de autostradă, Focșani-Adjud. România trece „borna” de 1400 km
Europa Libera Moldova, 23 decembrie 2025 11:40
De Crăciun, șoferii români au primit un nou segment de autostradă, Focșani-Adjud. România trece „borna” de 1400 km
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
11:40
Acum 4 ore
09:20
Acum 24 ore
19:40
17:10
14:30
14:00
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
09:00
08:30
20 decembrie 2025
10:20
Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, cunoscută sub denumirea de „Comisia de la Veneția”, a criticat proiectul privind crearea Procuraturii Anticorupție și pentru Combaterea Crimei Organizate (PACCO). Parlamentul l-a adoptat în prima lectură în luna februarie, motivând că Procuratura Anticorupție nu a ținut piept corupției electorale de la alegerile prezidențiale din 2024. Între timp, remarcă Igor Boțan, această procuratură a devenit mai eficientă – „poate, datorită acestei decizii pol...
10:00
Va fi sau nu va fi creată PACCO? Negru și Boțan comentează avizul Comisiei de la Veneția # Europa Libera Moldova
Avizul Comisiei de la Veneția la proiectul de lege care prevede lichidarea celor două procuraturi specializate și crearea unei alteia în loc este bine argumentat și i-ar putea face pe deputați să renunțe la idee, susțin invitații podcastului „Dincolo de Știri”, analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru....
08:30
Kremlinul vrea ca oamenii să comunice printr-o nouă aplicație, Max. De ce nu toți rușii sunt încântați # Europa Libera Moldova
În urmă cu șase luni, cu mare fast, autoritățile ruse au început să lanseze ceva ce sperau că va transforma viața digitală a cetățenilor: o aplicație națională de mesagerie susținută de stat, care să ajute oamenii să facă totul, de la a depune plângeri privind colectarea gunoiului până la înscrierea la cursuri școlare și programarea la dentist. Denumită Max, ea se vrea un element cheie într-un efort mai amplu de a crea o „super-aplicație” – un instrument multifuncțional, instalat pe fiecare tele...
08:00
Orașul Pokrovsk din estul Ucrainei continuă să reziste, afirmă militarii ucraineni din brigada 155 care apără localitatea. Deși forțele rusești susțin că sunt pe cale de a captura tot orașul, luptele continuă de-a lungul căii ferate care trece prin Pokrovsk, au declarat militarii unei unități de drone cu care au discutat jurnaliștii Current Time TV....
19 decembrie 2025
19:00
18:30
Ucrainenii care tranzitau Chișinăul, în drum spre Odesa, pe 19 decembrie, vor parcurge un drum cu cel puțin 10 ore mai lung, după ce Rusia a lovit cu drone un pod ucrainean strategic de pe o rută mai directă, pe șoseaua Odesa - Reni. Cei care au vorbit cu Europa Liberă au spus că ruta ocolitoare nu îi sperie, atâta vreme cât pot ajunge acasă....
15:00
14:40
Mii de oameni s-au adunat la Sofia după ce parlamentarii au reintrodus un plan bugetar care a stârnit proteste ample la începutul acestei luni. Pe fondul manifestărilor din 18 decembrie, bugetul a fost rapid retras. Mișcarea de protest – cea mai mare din Bulgaria din ultimii ani – a forțat deja guvernul să demisioneze, deși parlamentarii rămân în funcție până la alegerile prevăzute pentru primăvara viitoare....
13:40
08:40
18 decembrie 2025
19:30
18:50
18:30
16:00
10:50
Summit decisiv al Uniunii Europene. Pe agendă - sprijinul acordat Ucrainei, folosirea activelor rusești și bugetul multianual # Europa Libera Moldova
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru unul dintre cele mai importante summituri din ultimii ani, cu miza dublă: supraviețuirea economică și militară a Ucrainei și consolidarea credibilității globale a UE. În centrul discuțiilor se află un plan fără precedent: folosirea activelor statului rus înghețate în UE, după invadarea Ucrainei, pentru a finanța un împrumut masiv destinat Kievului, în contextul reducerii sprijinului american și al presiunilor crescânde pentru un acord de pa...
08:20
00:10
Ce prevede bugetul de stat pentru 2026? De ce sunt mai puține majorări salariale și mai multe investiții? Vor fi majorate taxele și impozitele anul viitor? La aceste întrebări răspunde deputatul PAS Radu Marian într-o nouă ediție a podcastului „Pe Agendă”....
17 decembrie 2025
18:10
Ce prevede bugetul de stat pentru 2026? De ce sunt mai puține majorări salariale și mai multe investiții? Vor fi majorate taxele și impozitele anul viitor? La aceste întrebări răspunde deputatul PAS Radu Marian într-o nouă ediție a podcastului „Pe Agendă”....
18:10
17:40
13:20
09:50
08:30
Veronica Boț este lucrătoare socială în două sate: Coșnița și Pohrebea, din raionul Dubăsari, și are grijă de zece bătrâni singuri. Când s-a angajat, acum un an și jumătatea, mergea la ei cu bicicleta, iar apoi soțul i-a cumpărat o tricicletă electrică....
16 decembrie 2025
18:00
17:00
În timpul pauzelor dintre lecții, profesorii au ridicat foi albe de hârtie, cu diverse mesaje, cum ar fi: „Salarii decente pentru cadrele didactice”, „Respect pentru munca pedagogului” sau „Educația – prioritate națională”. Printre cei care au răspuns la inițiativa Sindicatelor din Educație au fost și profesorii liceului „Mihai Viteazul” din Chișinău, unde învață peste 1.900 de elevi. Directoarea instituției, Nelly Berezovschi, a spus Europei Libere că profesorilor le este rușine că sunt nevoiți...
15:40
15:10
14:20
13:10
11:10
10:30
09:10
08:40
15 decembrie 2025
17:50
17:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.