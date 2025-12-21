Apărarea aeriană ucraineană vrea să fie cu un pas înaintea amenințărilor rusești în continuă evoluție

17:00

În timpul pauzelor dintre lecții, profesorii au ridicat foi albe de hârtie, cu diverse mesaje, cum ar fi: „Salarii decente pentru cadrele didactice”, „Respect pentru munca pedagogului” sau „Educația – prioritate națională”. Printre cei care au răspuns la inițiativa Sindicatelor din Educație au fost și profesorii liceului „Mihai Viteazul” din Chișinău, unde învață peste 1.900 de elevi. Directoarea instituției, Nelly Berezovschi, a spus Europei Libere că profesorilor le este rușine că sunt nevoiți...