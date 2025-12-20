„Aici, nu mai există spatele frontului”. Ce se întâmplă la Pokrovsk?

Europa Libera Moldova, 20 decembrie 2025 08:00

„Aici, nu mai există spatele frontului”. Ce se întâmplă la Pokrovsk?

Veronica Boț este lucrătoare socială în două sate: Coșnița și Pohrebea, din raionul Dubăsari, și are grijă de zece bătrâni singuri. Când s-a angajat, acum un an și jumătatea, mergea la ei cu bicicleta, iar apoi soțul i-a cumpărat o tricicletă electrică....
În timpul pauzelor dintre lecții, profesorii au ridicat foi albe de hârtie, cu diverse mesaje, cum ar fi: „Salarii decente pentru cadrele didactice”, „Respect pentru munca pedagogului” sau „Educația – prioritate națională”. Printre cei care au răspuns la inițiativa Sindicatelor din Educație au fost și profesorii liceului „Mihai Viteazul” din Chișinău, unde învață peste 1.900 de elevi. Directoarea instituției, Nelly Berezovschi, a spus Europei Libere că profesorilor le este rușine că sunt nevoiți...
În Zaporojie, acolo unde sirenele de raid aerian fac parte din rutina zilnică, autoritățile au inaugurat o școală subterană, construită integral ca adăpost împotriva dronelor, rachetelor și radiațiilor. Aici, la șapte metri sub pământ, sute de copii învață din nou să trăiască o copilărie aproape normală - chiar dacă lumea de deasupra lor rămâne imprevizibilă. Zaporojie este centrul regiunii sudice din Ucraina unde se află cea mai mare centrală atomică din Europa, ocupată în prezent de forțele ru...
Forțele rusești își continuă ofensiva în regiunea ucraineană Donețk, iar frontul se apropie tot mai mult de regiunea Dnipropetrovsk. Jurnaliștii de la Current Time au fost în satul Mejova, care încă acum un an se afla departe în spatele frontului....
Această funcție neremunerată a fost introdusă recent în regulamentul Aparatului președintelui Republicii Moldova printr-un decret semnat de Maia Sandu, care i-a numit apoi, tot prin decret prezidențial, pe fostul șef al diplomației moldovene, Nicu Popescu, „emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice” și pe ex-premierul Dorin Recean – „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”. „Republica Moldova are două sarcini strategice: integrarea europeană și asigurarea securită...
Președinta Maia Sandu „nu poate fi oriunde și oricând”, de aceea are nevoie de persoane de încredere care să o reprezinte și să pregătească terenul pentru deciziile ce vor fi adoptate ulterior. Așa explică invitații podcastului „Dincolo de Știri” noua funcție de emisar special al șefului statului....
