FMI cere Moldovei claritate în politica fiscală și reluarea reformelor anticorupție 

Asistenta unui vicepreședinte al Parlamentului European a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea mărturia lui Roman Oleksiv, un băiat de 11 ani din Lviv, la dezbaterile ce au urmat după prezentarea unui documentar despre copiii din Ucraina. Băiatul a scăpat cu viață după un atac cu rachete rusești asupra orașului Vinița, în iulie 2022, însă mama sa nu a supraviețuit. Roman a trecut apoi prin 36 de operații și o lungă perioadă de reabilitare din cauza rănilor și arsurilor grave. El a revenit îns...