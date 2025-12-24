Sectorul energetic și infrastructura civilă, lovite de ultimele atacuri rusești asupra Ucrainei

10:10

Directorul general al companiei feroviare de stat din Ucraina, Oleksandr Pertsovski, a declarat că atacurile asupra gărilor din localități precum Șostka nu urmăresc scopuri militare. „Ei fac tot posibilul ca zonele de frontieră și cele din prima linie să devină de nelocuit, astfel încât oamenilor să le fie frică să meargă acolo, să se urce în trenuri, să se adune în piețe, iar studenților să le fie frică să revină acasă.” În ciuda atacurilor rusești, Ukrzaliznitsia „demonstrează o capacitate uim...