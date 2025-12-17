Scandal uriaș între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor
DISINFO.MD, 17 decembrie 2025 05:00
Guvernul Africii de Sud este în dialog cu Rusia pentru readucerea în țară a 17 cetățeni sud-africani care au luptat de partea invadatorilor în războiul din Ucraina. Ei ar fi fost „păcăliți" de fiica unui fost președinte sud-african să meargă în Ucraina și să lupte pe front, relatează The Guardian. Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african
• • •
Tusk traduce ce înseamnă garanțiile de „platină". Zelenski: Planul de pace e pregătit, emisarii americani îl vor prezenta Kremlinului
Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficiali americani privind un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile, după care emisari americani le vor prezenta Kremlinului. După două zile de discuții la Berlin, oficiali americani au spus luni că au rezolvat „90%" dintre
Rusia interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine, ca să-l apere pe Putin de mandatul internațional de arestare
Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus, Vladimir Putin, în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), conform Agerpres. Potrivit normei
Patriarhul Kirill: „Rușii trăiesc o mare prosperitate și totul vine de la Putin. Stai și te gândești: Doamne, e chiar realitatea?"
Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că rușii trăiesc într-o „perioadă foarte prosperă" care îi poate face pe unii să se îndoiască de realitatea de zi cu zi. Potrivit acestui longeviv conducător al clerului rusesc – despre care s-a speculat că ar fi ofițer al fostului KGB, în prezent FSB – explicația prosperității
Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli
Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Bellingcat, a dezvăluit povestea incredibilă a Olgăi Kolobova, supranumită „Cat lady". Femeia era cunoscută în Italia sub numele Maria Adela Kuhfeldt Rivera și a trăit mai bine de un deceniu la Napoli, după ce anterior locuise în
Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni încă cinci persoane fizice și patru organizații. Printre cei sancționați se numără oameni de afaceri care sunt direct sau indirect legați de marile companii petroliere de stat din Rusia – „Rosneft" și „Lukoil", transmite DW. „Aceștia controlează nave care transportă țiței sau produse petroliere de origine rusă
Zeci de persoane au protestat, pe 14 decembrie, în orașul siberian Tomsk față de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe fondul iritării crescânde a populației cu privire la această interdicție, relatează Reuters. În Rusia, în timp de război, cenzura este extinsă: Moscova
Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi"
Polonia ar putea furniza Ucrainei între șase și opt avioane de vânătoare MiG-29 care urmează să fie retrase din serviciu în această lună, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat canalului de știri TVN24, preluat de Kyiv Independent. „Acestea ar putea ajunge într-un muzeu, ar putea fi vândute la
Lukoil rămâne fără infrastructura petrolieră a aeroportului de la Chișinău. „O decizie necesară"
Prim-ministrul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că infrastructura petrolieră a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) revine în proprietatea statului, decizia fiind luată la 15 decembrie de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Prim-ministrul moldovean a anunțat că Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a luat decizia de a refuza aprobarea
Mulți observatori ai Rusiei continuă să spere că statul rus va ajunge să se comporte ca un actor responsabil pe scena internațională. Evoluțiile recente sugerează însă că impulsul imperial rămâne o constantă dificil de abandonat. După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, a existat pentru scurt timp impresia că elitele politice și societatea rusă au acceptat
Putin vrea „pace adevărată" în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale"
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un „armistiţiu artificial" şi susţine în schimb o „pace adevărată" pentru Ucraina, a transmis luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Preşedintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge total sunt stratagemele de a câştiga timp şi de a crea armistiţii artificiale", a declarat
Sondaj: Mai puțin de 10% dintre ucraineni spun că ar trebui organizate alegeri în timp de război, în ciuda presiunilor Statelor Unite
Mai puțin de zece la sută dintre ucraineni susțin ideea organizării imediate a alegerilor, chiar și dacă nu se va putea ajunge la un acord de armistițiu cu Rusia, arată un sondaj al Institutului Internațional de Sociologie de la Kiev, publicat luni și citat de Kyiv Independent. Informația vine în contextul în care SUA continuă să
Donald Trump anunță că oferă Ucrainei garanții de securitate „de platină": „Ele nu vor fi pe masă la nesfârșit"
Oficialii americani au vorbit, luni, de progrese semnificative în discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și au sugerat că administrația Trump ar fi pregătită să ofere garanții de securitate robuste pentru Ucraina, dar că oferta „nu va fi disponibilă la nesfârșit". Garanțiile au fost descrise de administrația Trump drept „pachetul de platină". Evaluarea americanilor
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a confirmat că va depune declarații în calitate de martor în dosarul cunoscut drept „kuliok" (sacoșa neagră – n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Plahotniuc a confirmat luni, 15 decembrie, intenția de a
Cum au descoperit șapte studenți germani legătura dintre nave rusești și roiurile de drone
Șapte studenți germani la jurnalism au monitorizat nave cargo cu echipaje rusești care staționau suspect în largul coastelor Olandei și Germaniei și au reușit să le coreleze cu roiuri de drone survolând baze militare. Permiteți-mi să vă explic ce au reușit Michèle Borcherding, Clara Veihelmann, Luca-Marie Hoffmann, Julius Nieweler, Tobias Wellnitz, Sergen Kaya și Clemens
Cinci amenințări uriașe pentru Europa, în 2026. „O vulnerabilitate structurală a blocului european"
Un raport despre riscurile la adresa UE, luată în calcul pentru anul 2026, realizat de Institutul Universitar European (EUI), vizează riscul unui război hibrid, cu sabotaje în blocul european, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în favoarea Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei şi retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate, transmite Agerpres.
Statele Unite, desemnate drept o amenințare de către o țară NATO: „Folosesc puterea economică și tehnologică drept instrument de putere"
Raportul serviciilor de informații militare al Danemarcei, publicat miercuri, a avertizat că SUA acordă o prioritate din ce în ce mai mare propriilor interese și „folosesc puterea economică și tehnologică drept instrument de putere", inclusiv față de aliați și parteneri. Raportul mai evidențiază faptul că SUA reprezintă acum o potențială amenințare inclusiv din cauza pretențiilor
Viziunea administrației Trump asupra lumii și cea a Europei se bat cap în cap: ștergere a civilizației versus ostilitate
Noua strategie de securitate națională a SUA, critică față de Europa, a declanșat un val de reacții de furie și consternare peste Atlantic, oficialii europeni afirmând că prin acest document atacurile virulente ale administrației Trump împotriva democrațiilor europene au devenit politică oficială, relatează WP. Eforturile președintelui Donald Trump de a opri războiul din Ucraina în
Politician pro-rus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare: cum a ajutat Federația Rusă
Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei. Potrivit tribunalului estonian care a emis condamnarea, Peterson efectuase o călătorie organizată de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate. Tribunalul din Harju a apreciat că Peterson şi colaboratorul său Dmitri Roots, acesta condamnat la 11 ani de închisoare, au „ajutat Federaţia Rusă
Friedrich Merz: SUA au fost informate despre posibile cedări teritoriale ale Ucrainei pentru un acord de pace
Propunerea de cedări teritoriale ale Ucrainei pentru un acord de pace a fost transmisă președintelui Donald Trump, anunță cancelarul german. Potrivit lui Friedrich Merz, aceasta a avut loc după o convorbire telefonică pe care el și alți lideri europeni au avut-o cu președintele SUA pe 10 decembrie. „În mare parte, este vorba despre ce cedări
Propaganda nord-coreeană pe TikTok: conturi anonime și creatori aparent inofensivi distribuie videoclipuri generate cu AI, inclusiv pentru utilizatori din România
Cel puțin 16 conturi de TikTok, majoritatea operate fără identitate asumată, au distribuit, în doar câteva săptămâni din perioada octombrie-noiembrie, aproximativ 230 de clipuri generate cu inteligență artificială. Materialele prezentau scene cu localnici aflați în fața televizorului care îl aplaudau pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, imagini cu soldați în marș sau fragmente din viața
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații # DISINFO.MD
Un site american de apărare susține că a văzut un document secret care ar dezvălui o strategie șocantă a administrației Trump: îndepărtarea Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei de Uniunea Europeană, ca parte a unui nou plan intitulat „Make Europe Great Again”, pentru a le apropia de cercul de influență al Washingtonului. Documentul, publicat de Defense One și [...] Articolul SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații apare prima dată în DISINFO.MD.
Mesajul unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad. Să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă” # DISINFO.MD
Forțele NATO ar trebui să intervină în regiunea rusă Kaliningrad, în cazul unui atac lansat de Rusia asupra Poloniei, a declarat generalul Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps, o structură militară europeană afiliată NATO și UE, în cadrul unui interviu acordat presei poloneze. „Rațiunea noastră de a fi este să arătăm că suntem o țară puternică și [...] Articolul Mesajul unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad. Să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă” apare prima dată în DISINFO.MD.
WSJ: Trump a prezentat un plan “greu de luat în serios” prin care Rusia va relua livrările de gaze în Europa. “E ca la Ialta” # DISINFO.MD
Administrația Trump a prezentat liderilor europeni o anexă la planul de pace propus de SUA care prevede ca economia Rusiei să fie reconectată la afacerile globale, în urma unor investiții ale companiilor americane în sectorul energetic rusesc. Rezultatul final ar trebui să fie, potrivit administrației Trump, la restabilirea fluxurilor de energie rusești către Europa de [...] Articolul WSJ: Trump a prezentat un plan “greu de luat în serios” prin care Rusia va relua livrările de gaze în Europa. “E ca la Ialta” apare prima dată în DISINFO.MD.
Zelenski anunță că va face referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, așa cum vor Trump și Putin # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a declarat disponibilitatea de a organiza un referendum privind viitorul Donbasului, pe care Kremlinul, cu sprijinul SUA, îl cere să fie cedat Rusiei pentru a asigura un acord de pace. „Poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare. Fie prin alegeri, fie prin referendum, poziția poporului Ucrainei trebuie să fie prezentă”, a [...] Articolul Zelenski anunță că va face referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, așa cum vor Trump și Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a reținut o navă din „flota fantomă” a Rusiei, care transporta ilegal produse agricole din Crimeea ocupată de Rusia. Nava a fost reținută într-un port comercial din Odesa, potrivit unui comunicat SBU. Vasul a sosit sub pavilionul unei țări africane pentru a prelua un transport de [...] Articolul Ucraina a arestat o navă din flota-fantomă a Rusiei în portul Odesa apare prima dată în DISINFO.MD.
În noaptea de 11 decembrie, Moscova a fost vizată de un atac masiv cu drone. În urma incidentului, aproximativ 200 de zboruri au fost anulate sau întârziate pe aeroporturile din capitala Rusiei. Pasagerii afectați au manifestat nemulțumiri în legătură cu condițiile de așteptare, unii fiind nevoiți să stea pe bănci, cutii de carton sau saltele [...] Articolul Haos pe aeroporturile din Moscova: aproape 200 de zboruri afectate de atacul cu drone apare prima dată în DISINFO.MD.
În cadrul unei mese rotunde organizate la ambasadă pe tema soluționării conflictului din Ucraina, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a făcut mai multe declarații cu privire la situația din regiune, politica europeană și negocierile pentru pace. Evenimentul a venit în contextul în care discuțiile între Rusia și SUA vizează găsirea unei reglementări pe termen [...] Articolul Lavrov laudă rolul lui Trump și acuză Europa apare prima dată în DISINFO.MD.
Copiii ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede” # DISINFO.MD
Oficialii ruși au declarat că țara trebuie să dezvolte „cât mai curând posibil” o versiune internă a jocului Roblox, după ce s-au confruntat cu reacții negative pentru blocarea platformei americane de jocuri la nivel național. Autoritatea rusă de reglementare a mass-media, Roskomnadzor, a interzis Roblox pe 3 decembrie, argumentând că tinerii utilizatori au fost „supuși [...] Articolul Copiii ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede” apare prima dată în DISINFO.MD.
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an # DISINFO.MD
Tribunalul din Kamensk-Uralsk l-a amendat pe Sergei Glukhikh, un asistent medical de 20 de ani, cu suma de 3.000 de ruble în primul proces administrativ din Rusia privind căutarea de materiale extremiste (articolul 13.53 din Codul administrativ), relatează Mediazona. În procesul-verbal se menționează că, pe 24 septembrie, Glukhikh călătorea cu autobuzul și căuta pe Google [...] Articolul Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an apare prima dată în DISINFO.MD.
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare # DISINFO.MD
Șaizeci și patru de ruși deportați din Statele Unite au primit ordine de recrutare militară la aterizarea în Moscova, pe fondul informațiilor că Kremlinul convoacă rezerviști pentru instruire militară. Grupul, a cărui deportare a fost ordonată de serviciul de imigrare american ICE, ar fi sosit la Moscova cu un zbor din Cairo, unde fusese trimis [...] Articolul Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare apare prima dată în DISINFO.MD.
Dronele navale ucrainene au lovit un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, aflat în Marea Neagră # DISINFO.MD
Dronele navale ucrainene au lovit miercuri, 10 decembrie, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră. Petrolierul Dashan naviga cu viteză maximă, cu transponderele închise, şi a fost avariat critic în timpul atacului în care s-au produs explozii puternice la pupa sa, a declarat un [...] Articolul Dronele navale ucrainene au lovit un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, aflat în Marea Neagră apare prima dată în DISINFO.MD.
Marea Britanie impune sancțiuni împotriva lui Dughin și a altor entități rusești acuzate de manipularea informațiilor, inclusiv în legătură cu războiul # DISINFO.MD
Marea Britanie a sancţionat mai multe entităţi din Rusia, inclusiv canale de Telegram, pe seama unor acuzații de implicare în „manipulare” de informaţii, precum şi două întreprinderi chineze pe care le acuză de atacuri cibernetice împotriva Regatului Unit a anunţat ministrul britanic de externe Yvette Cooper, relatează AFP. Canalul de Telegram Rybar – apropiat armatei [...] Articolul Marea Britanie impune sancțiuni împotriva lui Dughin și a altor entități rusești acuzate de manipularea informațiilor, inclusiv în legătură cu războiul apare prima dată în DISINFO.MD.
Papa Leon a criticat încercarea SUA de a „diviza” alianța europeană și a subliniat rolul UE în procesul de pace # DISINFO.MD
Papa Leon al XIV-lea atrage atenția că Europa nu poate fi exclusă din niciun demers diplomatic legat de războiul din Ucraina, subliniind că frontul se află chiar pe continent și că statele europene au responsabilitatea — dar și capacitatea — de a participa la arhitectura unei eventuale păci. Declarația a venit marți, după întâlnirea suveranului [...] Articolul Papa Leon a criticat încercarea SUA de a „diviza” alianța europeană și a subliniat rolul UE în procesul de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
Donald Trump încearcă să facă presiuni asupra Kievului pentru a ceda teritorii Rusiei, dar chiar dacă Volodimir Zelenski ar fi de acord, probabil că Moscova va dori mai mult, dat fiind că a semnalat în repetate rânduri că invazia Ucrainei este mai mult decât o simplă problemă teritorială, relatează The Times. Într-un efort de a [...] Articolul The Times: Scenariul în care Kievul ar renunța la Donbas. Ce ar putea merge prost apare prima dată în DISINFO.MD.
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema # DISINFO.MD
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o dată din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate bazat pe satelit. Proprietarii au raportat diverse defecțiuni, de la motoare care nu pornesc, la opriri imediate după pornire sau chiar imposibilitatea de a intra în vehicule. Incidentul vizează modelele Porsche fabricate după 2013, echipate [...] Articolul Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema apare prima dată în DISINFO.MD.
Plan de pace în 20 de puncte pentru Ucraina. Macron, Merz și Starmer au vorbit la telefon cu Donald Trump # DISINFO.MD
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă, transmite AFP, potrivit Agerpres. Premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz au participat de asemenea la această [...] Articolul Plan de pace în 20 de puncte pentru Ucraina. Macron, Merz și Starmer au vorbit la telefon cu Donald Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
Un spion rus a fost deconspirat chiar de soția lui, la nervi. În timp ce se certau, ea a dat un mesaj care l-a trimis la închisoare # DISINFO.MD
Un spion al serviciilor secrete ale Moscovei, care pretindea că este un membru al opoziției care a fugit din Rusia după ce Rusia a invadat Ucraina, a fost deconspirat chiar de soția lui, care l-a acuzat că lucrează pentru FSB. S-a întâmplat în timp ce se certau, iar apoi femeia a susținut că totul a [...] Articolul Un spion rus a fost deconspirat chiar de soția lui, la nervi. În timp ce se certau, ea a dat un mesaj care l-a trimis la închisoare apare prima dată în DISINFO.MD.
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure # DISINFO.MD
Fiii pe care Vladimir Putin îi ține în secret au fost dezvăluiți în câteva imagini recente, care îi arată antrenându-se pentru a deveni gimnaști, la fel ca mama lor. Fotografii și filmări scoase clandestin din Rusia îi arată pe Ivan, de 10 ani, și pe Vladimir Jr., de 6 ani, la un eveniment sportiv organizat [...] Articolul Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure apare prima dată în DISINFO.MD.
„Este foarte important pentru protecţia trupelor”. Finlanda a cumpărat sute de sisteme de bruiaj și detectare a dronelor # DISINFO.MD
Finlanda își întărește sistemele de apărare împotriva dronelor, pe fondul consolidării masive a capacităților militare în statele de pe flancul estic al NATO după invazia Rusiei în Ucraina. Țara nordică a achiziționat sute de sisteme de bruiaj și de detectare, într-un efort de protejare a infrastructurii critice și a trupelor proprii, relatează Agerpres. Utilizarea dronelor [...] Articolul „Este foarte important pentru protecţia trupelor”. Finlanda a cumpărat sute de sisteme de bruiaj și detectare a dronelor apare prima dată în DISINFO.MD.
O bază militară de informaţii din Franţa a fost survolată de drone neidentificate. Incidentele au avut loc în trei nopți diferite # DISINFO.MD
Drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii, în trei nopți diferite luna trecută, au anunţat marţi Forţele aeriene şi spaţiale franceze, relatează Agerpres. Anunțul vine la scurt timp după ce procurorii francezi au deschis o anchetă privind posibile drone detectate deasupra unei baze de submarine nucleare de pe coasta [...] Articolul O bază militară de informaţii din Franţa a fost survolată de drone neidentificate. Incidentele au avut loc în trei nopți diferite apare prima dată în DISINFO.MD.
Președintele rus Vladimir Putin își distruge sistematic țara . Războiul său din Ucraina, pe care chiar el l-a inițiat, este un dezastru economic, financiar, geopolitic și uman pentru Rusia, care se agravează pe zi ce trece. Din motive personale, președintele american Donald Trump, o altă amenințare națională, i-a oferit o „mână de ajutor” săptămâna trecută. [...] Articolul The Guardian: Intervenția lui Trump nu face decât să prelungească războiul din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar de transport de tip An-22 s-a prăbușit în dimineața zilei de 9 decembrie pe teritoriul regiunii Ivanovo din Federația Rusă. Toți cei aflați la bord erau membri ai echipajului, iar, potrivit informațiilor preliminare, nimeni nu a supraviețuit impactului.Aeronava s-a prăbușit în raionul Furmanovo, în nord-vestul [...] Articolul Tragedie aviatică în Rusia: un avion An-22 s-a prăbușit cu șapte persoane la bord apare prima dată în DISINFO.MD.
În Ucraina trebuie să se desfășoare alegeri prezidențiale pentru a confirma parcursul democratic al țării. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu pentru Politico. „Cred că acum este momentul potrivit pentru alegeri. Autoritățile ucrainene folosesc războiul ca pretext pentru a amâna votul, însă consider că poporul ucrainean ar trebui să aibă [...] Articolul Trump reafirmă necesitatea alegerilor prezidențiale în Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
Erdogan i-a garantat lui Viktor Orban că „gazul rusesc va continua să fie furnizat Ungariei” # DISINFO.MD
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și premierul Ungariei, Viktor Orbán, au convenit că Turcia va garanta că gazul rusesc va continua să fie livrat Ungariei, a declarat Orbán luni. Ungaria și-a menținut dependența de energia rusă de la începutul conflictului din Ucraina, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliați din Uniunea Europeană [...] Articolul Erdogan i-a garantat lui Viktor Orban că „gazul rusesc va continua să fie furnizat Ungariei” apare prima dată în DISINFO.MD.
Guvernatorii democrați s-au mobilizat împotriva lui Donald Trump, promițând măsuri concrete pentru scăderea costului vieții și țintind victoria în alegerile din 2026, care ar putea deschide drumul spre prezidențialele din 2028. Cu ochii pe marile bătălii electorale ce urmează, liderii democrați și-au întărit mesajele împotriva influenței președintelui american. Reuniți în Arizona, aceștia au transmis că [...] Articolul Democrații se unesc împotriva lui Trump. Miza: alegerile din 2026 și 2028 apare prima dată în DISINFO.MD.
Sprijinul pentru Zelenski se prăbușește în Ucraina. Cine i-ar fi cel mai periculos contracandidat dacă s-ar organiza alegeri # DISINFO.MD
În situația în care în Ucraina s-ar organiza alegeri prezidențiale în perioada următoare, doar 20,3% dintre cetățeni ar mai vota pentru președintele Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent, care citează un sondaj realizat de Info Sapiens, publicat marți. Studiul a fost realizat între 13 și 28 noiembrie, la câteva zile după ce Ucraina a fost zguduită de scandalul de corupție „de [...] Articolul Sprijinul pentru Zelenski se prăbușește în Ucraina. Cine i-ar fi cel mai periculos contracandidat dacă s-ar organiza alegeri apare prima dată în DISINFO.MD.
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate” # DISINFO.MD
Federația Rusă a simțit slăbiciunea relației trans-atlantice și stă ca un prădător la cotitură, gata „să muște”, susține politologul Radu Carp. Sunt semne ale unei mobilizări generale în marile orașe ale Rusiei. Politologul Radu Carp trage un semnal de alarmă: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate. Toate informațiile converg în aceeași direcție: [...] Articolul Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate” apare prima dată în DISINFO.MD.
Postarea lui Tusk care a aprins X-ul: mesaj direct către Washington, devenit viral în mai puțin de o zi # DISINFO.MD
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ales să le vorbească „prietenilor americani” într-un moment în care relația dintre Europa și Statele Unite se află sub tot mai multe semne de întrebare. Mesajul lui, scurt și fără menajamente, a depășit în vizualizări chiar și postările lui Elon Musk, proprietarul platformei X – o ironie pe care mulți [...] Articolul Postarea lui Tusk care a aprins X-ul: mesaj direct către Washington, devenit viral în mai puțin de o zi apare prima dată în DISINFO.MD.
Autoritățile din Irlanda susțin că dronele suspecte lângă Dublin în timpul vizitei lui Zelenski reprezintă „o amenințare coordonată” # DISINFO.MD
Prezenţa unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o „ameninţare coordonată”, a afirmat luni ministrul justiţiei irlandez Jim O’Callaghan, care nu a dorit să facă speculaţii despre cine s-a aflat în spatele incidentului, transmite DPA, potrivit Agerpres. Poliţia irlandeză investighează prezenţa dronelor în spaţiul aerian irlandez în [...] Articolul Autoritățile din Irlanda susțin că dronele suspecte lângă Dublin în timpul vizitei lui Zelenski reprezintă „o amenințare coordonată” apare prima dată în DISINFO.MD.
