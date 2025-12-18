04:30

Mai puțin de zece la sută dintre ucraineni susțin ideea organizării imediate a alegerilor, chiar și dacă nu se va putea ajunge la un acord de armistițiu cu Rusia, arată un sondaj al Institutului Internațional de Sociologie de la Kiev, publicat luni și citat de Kyiv Independent. Informația vine în contextul în care SUA continuă să [...] Articolul Sondaj: Mai puțin de 10% dintre ucraineni spun că ar trebui organizate alegeri în timp de război, în ciuda presiunilor Statelor Unite apare prima dată în DISINFO.MD.