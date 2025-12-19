Rușii nu mai tac: vor răspunsuri despre sărăcie, război și TVA

06:20

Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului, a subliniat că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit", aluzie la ambiţiile imperiale ruse. În replică, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a spus că cel care s-a trezit lângă „ursul adormit" trebuie să se întrebe cum a [...]