04:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a declarat disponibilitatea de a organiza un referendum privind viitorul Donbasului, pe care Kremlinul, cu sprijinul SUA, îl cere să fie cedat Rusiei pentru a asigura un acord de pace. „Poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare. Fie prin alegeri, fie prin referendum, poziția poporului Ucrainei trebuie să fie prezentă”, a [...] Articolul Zelenski anunță că va face referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, așa cum vor Trump și Putin apare prima dată în DISINFO.MD.