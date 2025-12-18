“Flota din umbră” a lui Putin este înarmată. Ce a văzut, în premieră, marina suedeză la bordul petrolierelor rusești
DISINFO.MD, 18 decembrie 2025 05:00
Marina suedeză a anunțat că a văzut în premieră gărzi înarmate pe navele rusești din așa numita “flotă din umbră”, potrivit Deutsche Welle. Soldați în uniformă și persoane înarmate, angajați ai unor companii private de securitate, au fost observate pe petroliere care transportau petrol din Rusia. Aceasta este prima dată când o țară a UE a [...] Articolul “Flota din umbră” a lui Putin este înarmată. Ce a văzut, în premieră, marina suedeză la bordul petrolierelor rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Acum 10 minute
05:30
„Schengenul militar” a fost aprobat de Parlamentul European. Se asigură trecerea trupelor în 24 de ore dacă Rusia atacă NATO # DISINFO.MD
Parlamentul European a votat, miercuri, în favoarea unui ”spațiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor, potirvit Agerpres. Rezoluția votată de PE cere organizarea de exerciții comune periodice și a unor teste de stres pentru [...] Articolul „Schengenul militar” a fost aprobat de Parlamentul European. Se asigură trecerea trupelor în 24 de ore dacă Rusia atacă NATO apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 30 minute
05:20
Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, avertizează un fost oficial NATO # DISINFO.MD
Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, pe măsură ce Vladimir Putin își plănuiește următoarea mișcare, a avertizat un fost oficial NATO. Parlamentarul și fostul oficial al armatei germane Roderich Kiesewetter a declarat că anul 2026 se profilează ca unul dintre cei mai „critici” ani din istoria europeană recentă, în contextul în [...] Articolul Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, avertizează un fost oficial NATO apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
05:00
Acum 2 ore
04:30
Putin anunţă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent prin ce mijloace # DISINFO.MD
Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina indiferent prin ce mijloace, diplomatice sau militare, şi că va încerca să extindă „zona-tampon de securitate” din această ţară. „În primul rând, obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi, fără îndoială, atinse. Am prefera să facem acest lucru şi să abordăm cauzele profunde [...] Articolul Putin anunţă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent prin ce mijloace apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Marea Britanie vrea să-l oblige pe Roman Abramovici să transfere 2,5 miliarde de lire către Ucraina, amenințând cu acțiuni legale # DISINFO.MD
Marea Britanie a anunțat că va emite instrucțiuni oficiale pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline obținute de oligarhul rus Roman Abramovici din vânzarea clubului de fotbal FC Chelsea în 2022. Premierul Keir Starmer a declarat în Camera Comunelor că eliberarea unei licențe pentru transfer reprezintă ultima șansă a [...] Articolul Marea Britanie vrea să-l oblige pe Roman Abramovici să transfere 2,5 miliarde de lire către Ucraina, amenințând cu acțiuni legale apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Putin spune că nu va negocia nimic cu liderii europeni „purceluși” și spune că aceștia „ar trebui schimbați”: „Vor să prăduiască Rusia” # DISINFO.MD
Vladimir Putin a declarat, miercuri, că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit „purceluşii europeni”, au concepţii revanşarde şi ei „doresc colapsul Rusiei” pentru a o „prădui de resurse”, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Ei au crezut că vor distruge şi destructura Rusia în puţin timp. Iar purceluşii europeni s-au alăturat imediat acţiunii [...] Articolul Putin spune că nu va negocia nimic cu liderii europeni „purceluși” și spune că aceștia „ar trebui schimbați”: „Vor să prăduiască Rusia” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 24 ore
08:00
Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre # DISINFO.MD
Bombardiere strategice ruse Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi un zbor de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia EFE. Potrivit ministerului rus, bombardierele au fost escortate timp de peste cinci ore de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 şi Sukhoi SU-27. „Toate zborurile avioanelor Forţelor [...] Articolul Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle, declarat de Rusia „organizaţie indezirabilă” # DISINFO.MD
Rusia a declarat „organizaţie indezirabilă” postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle (DW), interzicându-i practic activităţile în ţară, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Berlin din cauza conflictului din Ucraina. Deutsche Welle, care emite şi în limba rusă, apare pe lista „organizaţiilor indezirabile” a Ministerului rus de Justiţie. DW, o instituţie media finanţată de [...] Articolul Postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle, declarat de Rusia „organizaţie indezirabilă” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Blocaj internațional: Rusia restricționează apelurile telefonice din 47 de țări considerate „neprietenoase” # DISINFO.MD
Moscova intensifică controlul asupra comunicațiilor digitale. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent că Rusia va bloca apelurile telefonice venite din 47 de state catalogate drept „neprietenoase”, fără acordul prealabil al utilizatorilor. Printre țările vizate se numără Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud, majoritatea statelor membre UE și Ucraina. Pe lângă [...] Articolul Blocaj internațional: Rusia restricționează apelurile telefonice din 47 de țări considerate „neprietenoase” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024 ajunge în Parlamentul României. Ce spune despre Rusia și campania lui Călin Georgescu # DISINFO.MD
Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe anul 2024, prezentat marți în comisiile de Apărare, confirmă oficial cauzele care au dus la decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut. Documentul, care urmează să fie supus aprobării plenului Parlamentului, oferă o imagine de ansamblu asupra riscurilor de securitate care [...] Articolul Raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024 ajunge în Parlamentul României. Ce spune despre Rusia și campania lui Călin Georgescu apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena” # DISINFO.MD
Propagandistul rus Vladimir Soloviev a izbucnit din nou cu amenințări la adresa NATO, promițând să distrugă capitalele cheie ale Europei. Kremlinul intensifică retorica agresivă față de NATO și Europa. Vladimir Soloviev, unul dintre principalii propagandiști ai regimului Putin, a vorbit despre distrugerea și cucerirea capitalelor europene. „Încă o dată va trebui să distrugem Berlinul și [...] Articolul Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena” apare prima dată în DISINFO.MD.
Ieri
05:30
Tusk traduce ce înseamnă garanțiile de „platină”. Zelenski: Planul de pace e pregătit, emisarii americani îl vor prezenta Kremlinului # DISINFO.MD
Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficiali americani privind un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile, după care emisari americani le vor prezenta Kremlinului. După două zile de discuții la Berlin, oficiali americani au spus luni că au rezolvat „90%” dintre [...] Articolul Tusk traduce ce înseamnă garanțiile de „platină”. Zelenski: Planul de pace e pregătit, emisarii americani îl vor prezenta Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Scandal uriaș între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor # DISINFO.MD
Guvernul Africii de Sud este în dialog cu Rusia pentru readucerea în țară a 17 cetățeni sud-africani care au luptat de partea invadatorilor în războiul din Ucraina. Ei ar fi fost „păcăliți” de fiica unui fost președinte sud-african să meargă în Ucraina și să lupte pe front, relatează The Guardian. Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african [...] Articolul Scandal uriaș între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Rusia interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine, ca să-l apere pe Putin de mandatul internațional de arestare # DISINFO.MD
Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus, Vladimir Putin, în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), conform Agerpres. Potrivit normei [...] Articolul Rusia interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine, ca să-l apere pe Putin de mandatul internațional de arestare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Patriarhul Kirill: „Rușii trăiesc o mare prosperitate și totul vine de la Putin. Stai și te gândești: Doamne, e chiar realitatea?” # DISINFO.MD
Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că rușii trăiesc într-o „perioadă foarte prosperă” care îi poate face pe unii să se îndoiască de realitatea de zi cu zi. Potrivit acestui longeviv conducător al clerului rusesc – despre care s-a speculat că ar fi ofițer al fostului KGB, în prezent FSB – explicația prosperității [...] Articolul Patriarhul Kirill: „Rușii trăiesc o mare prosperitate și totul vine de la Putin. Stai și te gândești: Doamne, e chiar realitatea?” apare prima dată în DISINFO.MD.
16 decembrie 2025
08:00
Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli # DISINFO.MD
Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Bellingcat, a dezvăluit povestea incredibilă a Olgăi Kolobova, supranumită „Cat lady”. Femeia era cunoscută în Italia sub numele Maria Adela Kuhfeldt Rivera și a trăit mai bine de un deceniu la Napoli, după ce anterior locuise în [...] Articolul Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni încă cinci persoane fizice și patru organizații. Printre cei sancționați se numără oameni de afaceri care sunt direct sau indirect legați de marile companii petroliere de stat din Rusia – „Rosneft” și „Lukoil”, transmite DW. „Aceștia controlează nave care transportă țiței sau produse petroliere de origine rusă [...] Articolul Noi sancțiuni UE împotriva „flotei fantomă” a Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Zeci de persoane au protestat, pe 14 decembrie, în orașul siberian Tomsk față de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe fondul iritării crescânde a populației cu privire la această interdicție, relatează Reuters. În Rusia, în timp de război, cenzura este extinsă: Moscova [...] Articolul Tomsk: Rușii protestează împotriva interzicerii platformei de jocuri Roblox apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi” # DISINFO.MD
Polonia ar putea furniza Ucrainei între șase și opt avioane de vânătoare MiG-29 care urmează să fie retrase din serviciu în această lună, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat canalului de știri TVN24, preluat de Kyiv Independent. „Acestea ar putea ajunge într-un muzeu, ar putea fi vândute la [...] Articolul Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Lukoil rămâne fără infrastructura petrolieră a aeroportului de la Chișinău. „O decizie necesară” # DISINFO.MD
Prim-ministrul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că infrastructura petrolieră a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) revine în proprietatea statului, decizia fiind luată la 15 decembrie de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Prim-ministrul moldovean a anunțat că Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a luat decizia de a refuza aprobarea [...] Articolul Lukoil rămâne fără infrastructura petrolieră a aeroportului de la Chișinău. „O decizie necesară” apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:30
Mulți observatori ai Rusiei continuă să spere că statul rus va ajunge să se comporte ca un actor responsabil pe scena internațională. Evoluțiile recente sugerează însă că impulsul imperial rămâne o constantă dificil de abandonat. După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, a existat pentru scurt timp impresia că elitele politice și societatea rusă au acceptat [...] Articolul Rusia și obsesia imperiului. De ce Kremlinul nu renunță la războaiele de expansiune apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale” # DISINFO.MD
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un „armistiţiu artificial” şi susţine în schimb o „pace adevărată” pentru Ucraina, a transmis luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Preşedintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge total sunt stratagemele de a câştiga timp şi de a crea armistiţii artificiale”, a declarat [...] Articolul Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Sondaj: Mai puțin de 10% dintre ucraineni spun că ar trebui organizate alegeri în timp de război, în ciuda presiunilor Statelor Unite # DISINFO.MD
Mai puțin de zece la sută dintre ucraineni susțin ideea organizării imediate a alegerilor, chiar și dacă nu se va putea ajunge la un acord de armistițiu cu Rusia, arată un sondaj al Institutului Internațional de Sociologie de la Kiev, publicat luni și citat de Kyiv Independent. Informația vine în contextul în care SUA continuă să [...] Articolul Sondaj: Mai puțin de 10% dintre ucraineni spun că ar trebui organizate alegeri în timp de război, în ciuda presiunilor Statelor Unite apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Donald Trump anunță că oferă Ucrainei garanții de securitate „de platină”: „Ele nu vor fi pe masă la nesfârșit” # DISINFO.MD
Oficialii americani au vorbit, luni, de progrese semnificative în discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și au sugerat că administrația Trump ar fi pregătită să ofere garanții de securitate robuste pentru Ucraina, dar că oferta „nu va fi disponibilă la nesfârșit”. Garanțiile au fost descrise de administrația Trump drept „pachetul de platină”. Evaluarea americanilor [...] Articolul Donald Trump anunță că oferă Ucrainei garanții de securitate „de platină”: „Ele nu vor fi pe masă la nesfârșit” apare prima dată în DISINFO.MD.
15 decembrie 2025
15:50
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a confirmat că va depune declarații în calitate de martor în dosarul cunoscut drept „kuliok” (sacoșa neagră – n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Plahotniuc a confirmat luni, 15 decembrie, intenția de a [...] Articolul Dosarul „kuliok”: Plahotniuc anunță că va depune mărturie în procesul lui Igor Dodon apare prima dată în DISINFO.MD.
13:50
Cum au descoperit șapte studenți germani legătura dintre nave rusești și roiurile de drone # DISINFO.MD
Șapte studenți germani la jurnalism au monitorizat nave cargo cu echipaje rusești care staționau suspect în largul coastelor Olandei și Germaniei și au reușit să le coreleze cu roiuri de drone survolând baze militare. Permiteți-mi să vă explic ce au reușit Michèle Borcherding, Clara Veihelmann, Luca-Marie Hoffmann, Julius Nieweler, Tobias Wellnitz, Sergen Kaya și Clemens [...] Articolul Cum au descoperit șapte studenți germani legătura dintre nave rusești și roiurile de drone apare prima dată în DISINFO.MD.
13:20
Cinci amenințări uriașe pentru Europa, în 2026. „O vulnerabilitate structurală a blocului european” # DISINFO.MD
Un raport despre riscurile la adresa UE, luată în calcul pentru anul 2026, realizat de Institutul Universitar European (EUI), vizează riscul unui război hibrid, cu sabotaje în blocul european, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în favoarea Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei şi retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate, transmite Agerpres. [...] Articolul Cinci amenințări uriașe pentru Europa, în 2026. „O vulnerabilitate structurală a blocului european” apare prima dată în DISINFO.MD.
12 decembrie 2025
08:00
Statele Unite, desemnate drept o amenințare de către o țară NATO: „Folosesc puterea economică și tehnologică drept instrument de putere” # DISINFO.MD
Raportul serviciilor de informații militare al Danemarcei, publicat miercuri, a avertizat că SUA acordă o prioritate din ce în ce mai mare propriilor interese și „folosesc puterea economică și tehnologică drept instrument de putere”, inclusiv față de aliați și parteneri. Raportul mai evidențiază faptul că SUA reprezintă acum o potențială amenințare inclusiv din cauza pretențiilor [...] Articolul Statele Unite, desemnate drept o amenințare de către o țară NATO: „Folosesc puterea economică și tehnologică drept instrument de putere” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Viziunea administrației Trump asupra lumii și cea a Europei se bat cap în cap: ștergere a civilizației versus ostilitate # DISINFO.MD
Noua strategie de securitate națională a SUA, critică față de Europa, a declanșat un val de reacții de furie și consternare peste Atlantic, oficialii europeni afirmând că prin acest document atacurile virulente ale administrației Trump împotriva democrațiilor europene au devenit politică oficială, relatează WP. Eforturile președintelui Donald Trump de a opri războiul din Ucraina în [...] Articolul Viziunea administrației Trump asupra lumii și cea a Europei se bat cap în cap: ștergere a civilizației versus ostilitate apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Politician pro-rus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare: cum a ajutat Federația Rusă # DISINFO.MD
Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei. Potrivit tribunalului estonian care a emis condamnarea, Peterson efectuase o călătorie organizată de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate. Tribunalul din Harju a apreciat că Peterson şi colaboratorul său Dmitri Roots, acesta condamnat la 11 ani de închisoare, au „ajutat Federaţia Rusă [...] Articolul Politician pro-rus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare: cum a ajutat Federația Rusă apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Friedrich Merz: SUA au fost informate despre posibile cedări teritoriale ale Ucrainei pentru un acord de pace # DISINFO.MD
Propunerea de cedări teritoriale ale Ucrainei pentru un acord de pace a fost transmisă președintelui Donald Trump, anunță cancelarul german. Potrivit lui Friedrich Merz, aceasta a avut loc după o convorbire telefonică pe care el și alți lideri europeni au avut-o cu președintele SUA pe 10 decembrie. „În mare parte, este vorba despre ce cedări [...] Articolul Friedrich Merz: SUA au fost informate despre posibile cedări teritoriale ale Ucrainei pentru un acord de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Propaganda nord-coreeană pe TikTok: conturi anonime și creatori aparent inofensivi distribuie videoclipuri generate cu AI, inclusiv pentru utilizatori din România # DISINFO.MD
Cel puțin 16 conturi de TikTok, majoritatea operate fără identitate asumată, au distribuit, în doar câteva săptămâni din perioada octombrie-noiembrie, aproximativ 230 de clipuri generate cu inteligență artificială. Materialele prezentau scene cu localnici aflați în fața televizorului care îl aplaudau pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, imagini cu soldați în marș sau fragmente din viața de [...] Articolul Propaganda nord-coreeană pe TikTok: conturi anonime și creatori aparent inofensivi distribuie videoclipuri generate cu AI, inclusiv pentru utilizatori din România apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații # DISINFO.MD
Un site american de apărare susține că a văzut un document secret care ar dezvălui o strategie șocantă a administrației Trump: îndepărtarea Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei de Uniunea Europeană, ca parte a unui nou plan intitulat „Make Europe Great Again”, pentru a le apropia de cercul de influență al Washingtonului. Documentul, publicat de Defense One și [...] Articolul SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Mesajul unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad. Să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă” # DISINFO.MD
Forțele NATO ar trebui să intervină în regiunea rusă Kaliningrad, în cazul unui atac lansat de Rusia asupra Poloniei, a declarat generalul Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps, o structură militară europeană afiliată NATO și UE, în cadrul unui interviu acordat presei poloneze. „Rațiunea noastră de a fi este să arătăm că suntem o țară puternică și [...] Articolul Mesajul unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad. Să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
WSJ: Trump a prezentat un plan “greu de luat în serios” prin care Rusia va relua livrările de gaze în Europa. “E ca la Ialta” # DISINFO.MD
Administrația Trump a prezentat liderilor europeni o anexă la planul de pace propus de SUA care prevede ca economia Rusiei să fie reconectată la afacerile globale, în urma unor investiții ale companiilor americane în sectorul energetic rusesc. Rezultatul final ar trebui să fie, potrivit administrației Trump, la restabilirea fluxurilor de energie rusești către Europa de [...] Articolul WSJ: Trump a prezentat un plan “greu de luat în serios” prin care Rusia va relua livrările de gaze în Europa. “E ca la Ialta” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Zelenski anunță că va face referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, așa cum vor Trump și Putin # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a declarat disponibilitatea de a organiza un referendum privind viitorul Donbasului, pe care Kremlinul, cu sprijinul SUA, îl cere să fie cedat Rusiei pentru a asigura un acord de pace. „Poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare. Fie prin alegeri, fie prin referendum, poziția poporului Ucrainei trebuie să fie prezentă”, a [...] Articolul Zelenski anunță că va face referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, așa cum vor Trump și Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
11 decembrie 2025
16:30
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a reținut o navă din „flota fantomă” a Rusiei, care transporta ilegal produse agricole din Crimeea ocupată de Rusia. Nava a fost reținută într-un port comercial din Odesa, potrivit unui comunicat SBU. Vasul a sosit sub pavilionul unei țări africane pentru a prelua un transport de [...] Articolul Ucraina a arestat o navă din flota-fantomă a Rusiei în portul Odesa apare prima dată în DISINFO.MD.
15:20
În noaptea de 11 decembrie, Moscova a fost vizată de un atac masiv cu drone. În urma incidentului, aproximativ 200 de zboruri au fost anulate sau întârziate pe aeroporturile din capitala Rusiei. Pasagerii afectați au manifestat nemulțumiri în legătură cu condițiile de așteptare, unii fiind nevoiți să stea pe bănci, cutii de carton sau saltele [...] Articolul Haos pe aeroporturile din Moscova: aproape 200 de zboruri afectate de atacul cu drone apare prima dată în DISINFO.MD.
15:10
În cadrul unei mese rotunde organizate la ambasadă pe tema soluționării conflictului din Ucraina, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a făcut mai multe declarații cu privire la situația din regiune, politica europeană și negocierile pentru pace. Evenimentul a venit în contextul în care discuțiile între Rusia și SUA vizează găsirea unei reglementări pe termen [...] Articolul Lavrov laudă rolul lui Trump și acuză Europa apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Copiii ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede” # DISINFO.MD
Oficialii ruși au declarat că țara trebuie să dezvolte „cât mai curând posibil” o versiune internă a jocului Roblox, după ce s-au confruntat cu reacții negative pentru blocarea platformei americane de jocuri la nivel național. Autoritatea rusă de reglementare a mass-media, Roskomnadzor, a interzis Roblox pe 3 decembrie, argumentând că tinerii utilizatori au fost „supuși [...] Articolul Copiii ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an # DISINFO.MD
Tribunalul din Kamensk-Uralsk l-a amendat pe Sergei Glukhikh, un asistent medical de 20 de ani, cu suma de 3.000 de ruble în primul proces administrativ din Rusia privind căutarea de materiale extremiste (articolul 13.53 din Codul administrativ), relatează Mediazona. În procesul-verbal se menționează că, pe 24 septembrie, Glukhikh călătorea cu autobuzul și căuta pe Google [...] Articolul Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare # DISINFO.MD
Șaizeci și patru de ruși deportați din Statele Unite au primit ordine de recrutare militară la aterizarea în Moscova, pe fondul informațiilor că Kremlinul convoacă rezerviști pentru instruire militară. Grupul, a cărui deportare a fost ordonată de serviciul de imigrare american ICE, ar fi sosit la Moscova cu un zbor din Cairo, unde fusese trimis [...] Articolul Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Dronele navale ucrainene au lovit un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, aflat în Marea Neagră # DISINFO.MD
Dronele navale ucrainene au lovit miercuri, 10 decembrie, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră. Petrolierul Dashan naviga cu viteză maximă, cu transponderele închise, şi a fost avariat critic în timpul atacului în care s-au produs explozii puternice la pupa sa, a declarat un [...] Articolul Dronele navale ucrainene au lovit un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, aflat în Marea Neagră apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Marea Britanie impune sancțiuni împotriva lui Dughin și a altor entități rusești acuzate de manipularea informațiilor, inclusiv în legătură cu războiul # DISINFO.MD
Marea Britanie a sancţionat mai multe entităţi din Rusia, inclusiv canale de Telegram, pe seama unor acuzații de implicare în „manipulare” de informaţii, precum şi două întreprinderi chineze pe care le acuză de atacuri cibernetice împotriva Regatului Unit a anunţat ministrul britanic de externe Yvette Cooper, relatează AFP. Canalul de Telegram Rybar – apropiat armatei [...] Articolul Marea Britanie impune sancțiuni împotriva lui Dughin și a altor entități rusești acuzate de manipularea informațiilor, inclusiv în legătură cu războiul apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Papa Leon a criticat încercarea SUA de a „diviza” alianța europeană și a subliniat rolul UE în procesul de pace # DISINFO.MD
Papa Leon al XIV-lea atrage atenția că Europa nu poate fi exclusă din niciun demers diplomatic legat de războiul din Ucraina, subliniind că frontul se află chiar pe continent și că statele europene au responsabilitatea — dar și capacitatea — de a participa la arhitectura unei eventuale păci. Declarația a venit marți, după întâlnirea suveranului [...] Articolul Papa Leon a criticat încercarea SUA de a „diviza” alianța europeană și a subliniat rolul UE în procesul de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Donald Trump încearcă să facă presiuni asupra Kievului pentru a ceda teritorii Rusiei, dar chiar dacă Volodimir Zelenski ar fi de acord, probabil că Moscova va dori mai mult, dat fiind că a semnalat în repetate rânduri că invazia Ucrainei este mai mult decât o simplă problemă teritorială, relatează The Times. Într-un efort de a [...] Articolul The Times: Scenariul în care Kievul ar renunța la Donbas. Ce ar putea merge prost apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema # DISINFO.MD
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o dată din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate bazat pe satelit. Proprietarii au raportat diverse defecțiuni, de la motoare care nu pornesc, la opriri imediate după pornire sau chiar imposibilitatea de a intra în vehicule. Incidentul vizează modelele Porsche fabricate după 2013, echipate [...] Articolul Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Plan de pace în 20 de puncte pentru Ucraina. Macron, Merz și Starmer au vorbit la telefon cu Donald Trump # DISINFO.MD
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă, transmite AFP, potrivit Agerpres. Premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz au participat de asemenea la această [...] Articolul Plan de pace în 20 de puncte pentru Ucraina. Macron, Merz și Starmer au vorbit la telefon cu Donald Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Un spion rus a fost deconspirat chiar de soția lui, la nervi. În timp ce se certau, ea a dat un mesaj care l-a trimis la închisoare # DISINFO.MD
Un spion al serviciilor secrete ale Moscovei, care pretindea că este un membru al opoziției care a fugit din Rusia după ce Rusia a invadat Ucraina, a fost deconspirat chiar de soția lui, care l-a acuzat că lucrează pentru FSB. S-a întâmplat în timp ce se certau, iar apoi femeia a susținut că totul a [...] Articolul Un spion rus a fost deconspirat chiar de soția lui, la nervi. În timp ce se certau, ea a dat un mesaj care l-a trimis la închisoare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure # DISINFO.MD
Fiii pe care Vladimir Putin îi ține în secret au fost dezvăluiți în câteva imagini recente, care îi arată antrenându-se pentru a deveni gimnaști, la fel ca mama lor. Fotografii și filmări scoase clandestin din Rusia îi arată pe Ivan, de 10 ani, și pe Vladimir Jr., de 6 ani, la un eveniment sportiv organizat [...] Articolul Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure apare prima dată în DISINFO.MD.
