Avizul Comisiei de la Veneția zguduie reforma PACCO: Procuratura, pe muchie de cuțit

15:00

Liderul Partidului Liberal din Republica Moldova, Vlad Filat susține că examinarea dosarului „furtul miliardului”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc, nu poate oferi răspunsuri complete atât timp cât nu este analizată prin prisma uzurpării puterii în stat. Declarațiile au fost făcute după ședința de judecată de astăzi, 18 decembrie, când cei doi s-au întâlnit față …