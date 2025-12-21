Criza energetică din decembrie: Importurile din România au acoperit până la 70% din consumul zilnic al Republicii Moldova
Vocea Basarabiei, 21 decembrie 2025 16:30
Importurile de energie electrică în Republica Moldova au reprezentat aproximativ 60–70% din consumul zilnic în perioada 5–9 decembrie 2025, după activarea ajutorului de avarie din România, ca urmare a atacurilor militare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-un răspuns transmis agenției Mediafax. Potrivit autorităților, populația și mediul
• • •
Acum o oră
16:30
Importurile de energie electrică în Republica Moldova au reprezentat aproximativ 60–70% din consumul zilnic în perioada 5–9 decembrie 2025, după activarea ajutorului de avarie din România, ca urmare a atacurilor militare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-un răspuns transmis agenției Mediafax. Potrivit autorităților, populația și mediul
Acum 2 ore
15:40
Legătura feroviară Odesa–Chișinău, reluată după aproape trei ani. Cerere ridicată pentru bilete # Vocea Basarabiei
Legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău a fost reluată pentru prima dată din anul 2022, anunță compania feroviară ucraineană „Ukrzalizniția". Potrivit autorităților ucrainene, interesul pentru această rută este ridicat, aproximativ 60% dintre bilete fiind vândute în primele trei ore de la lansarea vânzărilor, informează UNIAN. Compania precizează că vânzarea biletelor pentru cursele cu plecare din
Acum 4 ore
14:30
Intoxicație cu monoxid de carbon la Puhoi: o femeie și două minore, transportate la spital # Vocea Basarabiei
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns astăzi la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Gazul toxic a fost emanat de la o sobă de încălzit defectă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora
14:00
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, în vizită oficială la Chișinău pe 22 decembrie # Vocea Basarabiei
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său moldovean, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării oficialului român la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Pe agenda vizitei
Acum 6 ore
12:30
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord privind co-producția de drone maritime ucrainene, a anunțat sâmbătă Oleksandr Kamșin, consilier al președintelui ucrainean, citat de Reuters. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Kamșin a subliniat că vehiculele ucrainene de suprafață fără pilot (USV) și-au demonstrat eficiența în operațiuni împotriva navelor și submarinelor rusești. Potrivit acestuia,
11:20
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul ceremoniei, 53 de cercetători au fost distinși cu diplome pentru contribuțiile lor în dezvoltarea științei, informează MOLDPRES. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, prezent la eveniment, a evidențiat importanța strategică
Acum 8 ore
10:20
Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi # Vocea Basarabiei
Ceața densă s-a instalat pe întreg teritoriul țării, determinând autoritățile să facă apel la prudență maximă în trafic. Meteorologii au emis un Cod galben de ceață, valabil până pe 21 decembrie, ora 12:00, interval în care vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri. Inspectoratul General al Poliției avertizează că aceste condiții meteo sporesc riscul producerii
10:20
Solstițiul de iarnă 2025: cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, pe 21 decembrie # Vocea Basarabiei
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, momentul care marchează începutul iernii astronomice și aduce cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului. În Republica Moldova, fenomenul se produce duminică, la ora 17:03. Solstițiul de iarnă reprezintă ziua cu cel mai scurt interval de lumină naturală, deoarece Soarele ajunge la
10:20
Kremlinul anunță disponibilitatea lui Putin pentru negocieri cu Macron privind războiul din Ucraina # Vocea Basarabiei
Kremlinul a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este dispus să poarte negocieri cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pe tema războiului din Ucraina, relatează DW. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat agenției RIA Novosti. Potrivit lui Peskov, Moscova vede pozitiv posibilitatea reluării dialogului la nivel înalt,
Acum 24 ore
18:30
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina, redirecționat temporar prin R. Moldova # Vocea Basarabiei
O parte din fluxurile de transport de mărfuri din Ucraina, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, informează Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC). Decizia CNMC a fost luată în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe
Ieri
15:00
„Ukrzaliznytsia” suplimentează vagoanele pentru trenurile Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău # Vocea Basarabiei
Compania feroviară ucraineană „Ukrzaliznytsia" a anunțat suplimentarea numărului de vagoane pentru trenurile care fac legătura între Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău. Potrivit UNIAN, citat de MOLDPRES, biletele pentru aceste curse vor fi puse în vânzare în cursul zilei de 20 decembrie. Decizia vine în contextul dificultăților de traversare a frontierei Republicii Moldova cu alte mijloace de transport,
14:00
Negocieri SUA–Ucraina–Europa la Miami: urmează consultări între Statele Unite și Rusia # Vocea Basarabiei
La Miami au avut loc negocieri între Statele Unite, Ucraina și reprezentanți ai Europei, primul tur de discuții fiind încheiat, a anunțat ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov. Acesta nu a oferit detalii despre conținutul negocierilor, dar a precizat că părțile „au convenit asupra unor pași ulteriori și asupra continuării activității comune în perioada următoare",
12:50
Avion cargo Boeing 747 a evacuat până la 100 de tone de kerosen deasupra unor localități din Belgia, după un incident tehnic # Vocea Basarabiei
Un avion cargo Boeing 747, operat de compania Challenge Airlines, a efectuat o evacuare masivă de combustibil deasupra mai multor localități din vestul Belgiei, după ce a întâmpinat o defecțiune tehnică la scurt timp după decolare. Incidentul a avut loc vineri, pe aeroportul din Liège, relatează Noi.md cu referire la news.ro. Aeronava a decolat puțin
11:40
Aproape 63.000 de studenți în universitățile din Moldova: creștere de 6,8% față de anul trecut # Vocea Basarabiei
Numărul studenților înscriși în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova în anul curent de studii se apropie de 63.000, potrivit raportului anual publicat de Biroul Național de Statistică (BNS). Dintre aceștia, 46.700 urmează studii de licență, 10.600 sunt înscriși la programe de master, iar 5.600 studiază în cadrul programelor integrate. Datele BNS arată că
10:50
Ambasada Republicii Moldova la Minsk suspendă recepționarea cererilor privind cetățenia # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus anunță că, începând cu data de 23 decembrie 2025, va suspenda recepționarea cererilor ce țin de cetățenia Republicii Moldova, pentru o perioadă nedeterminată, informează MOLDPRES. Potrivit informațiilor oficiale, decizia este luată în contextul modificărilor recente ale legislației naționale în domeniul cetățeniei. Măsura are legătură cu intrarea în vigoare a
10:40
Atenționare de călătorie la Palanca: MAE recomandă evitarea zonei din cauza atacurilor cu drone rusești # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru zona punctului de trecere a frontierei Palanca, în contextul atacurilor cu drone ale Federației Ruse asupra Ucrainei, care au amplificat riscurile de securitate în apropierea graniței Republicii Moldova. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, situația din regiune rămâne tensionată, existând
10:30
20 decembrie 1989 – Ziua în care Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism # Vocea Basarabiei
Pe 20 decembrie 1989, Timișoara intra definitiv în istorie, declarându-se primul oraș liber de comunism din România. Scânteia protestelor izbucnite cu câteva zile înainte s-a transformat într-o revoluție deschisă, susținută de voința a peste 100.000 de oameni ieșiți în stradă pentru libertate, demisia lui Nicolae Ceaușescu și democratizarea țării. După două zile de represiune sângeroasă,
10:30
Atac cu rachete balistice asupra Odesei: șapte morți și 15 răniți în urma unui bombardament masiv al Rusiei # Vocea Basarabiei
Un atac al forțelor ruse cu rachete balistice, lansat vineri seara târziu, a lovit infrastructura portuară din regiunea orașului ucrainean Odesa, la Marea Neagră, provocând moartea a șapte persoane și rănirea altor 15, au anunțat oficialii ucraineni, citați de Reuters și The Kyiv Independent. Vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba a declarat, într-un mesaj publicat pe Telegram,
19 decembrie 2025
22:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis în această seară o atenționare de călătorie prin punctul de trecere a frontierei Palanca. Astfel, instituția informează cetățenii despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. „În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri
21:30
După ce o dronă a fost doborâtă de avioane F-16 în Ankara, o altă dronă neidentificată a căzut într-o zonă rurală din districtul İzmit al orașului Kocaeli. Camera de la bordul acesteia era funcțională, iar cauza accidentului și originea acestuia vor fi determinate după o investigație tehnică. În plus, s-a observat că pe dronă existau
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 19.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au aprins astăzi, 19 decembrie, luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreună cu un grup de artiști de la Teatrul Republican de păpuși „Licurici" și au confecționat jucării pentru brad. „Lumina sărbătorilor de iarnă a ajuns și la Președinție. Împreună
19:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru aproape întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă de vineri, 19 decembrie, ora 17:00, până sâmbătă, 20 decembrie, ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se va forma ceață densă, cu vizibilitatea de 200 de metri sau mai puțin. Șoferii sunt îndemnați să reducă
18:00
Instanța l-a audiat vineri pe fostul președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, în calitate de martor al apărării în dosarul „frauda bancară", în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Fostul președinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe a precizat că Vlad Plahotniuc nu i-a dat niciodată indicații și că, atunci
17:40
Alexandru Munteanu: R. Moldova nu mai este doar un observator la periferia sistemului financiar european # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova nu mai este doar un observator la periferia sistemului financiar european, ci un participant activ care implementează soluții de ultimă generație". Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul conferinței „Momentum European: Un an de progrese și integrare", organizate de Banca Națională a Moldovei. El menționat că Republica Moldova se integrează
17:10
Douăzeci și trei de microbuze școlare au fost transmise astăzi de Ministerul Educației și Cercetării către școlile din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hâncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Acestea vor fi utilizate pentru transportul elevilor către școlile din localitățile vecine, dar și pentru facilitarea participării acestora la activități extrașcolare, precum
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Poliția de Frontieră a R. Moldova, recomandări de securitate în cazul depistării dronelor # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu recomandări de securitate pentru cetățeni în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone. Acestea au fost făcute în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei. Astfel, autoritățile recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri de siguranță: • Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu
15:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, constatând că aceasta nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege. Raportul de evaluare a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să examineze
15:20
Circa 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). Un anunț în acest sens a fost făcut de șeful ASP, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, Agenția Servicii Publice și-a declarat, în repetate rânduri, toleranța zero față de actele de corupție […] Articolul Sute de permise de conducere din Republica Moldova, anulate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda Republicii Moldova încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor. În acest sens, astăzi, la Chișinău, a fost încheiat documentul de modificare la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și BERD, pentru realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova. Acest acord de […] Articolul BERD, încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele două săptămâni, iar tendința se va păstra și în weekend. Potrivit ANRE, prețul motorinei coboară sub pragul de 19 lei per litru, iar benzina se apropie de cel mai scăzut nivel de preț înregistrat în ultimii trei ani. Astfel, în perioada 20-22 decembrie, litrul de benzină va […] Articolul Prețul la motorină scade sub 19 de lei: Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Atragerea investițiilor, subiect de discuție între președinta R. Moldova și șefa BERD # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 19 decembrie, o întrevedere cu șefa Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, care se află într-o vizită de lucru la Chișinău. Părțile au discutat despre stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităților oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene, în contextul avansării […] Articolul Atragerea investițiilor, subiect de discuție între președinta R. Moldova și șefa BERD apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus 7,5 tone de mărar, 7,5 tone de pătrunjel și peste 171 de kilograme de ceai negru de import, după ce testele de laborator au arătat că produsele conțineau un nivel înalt de reziduuri de pesticide. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni. […] Articolul (VIDEO) Tone de mărar și pătrunjel, distruse de ANSA. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Un bărbat, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” # Vocea Basarabiei
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”, afiliat fugarului Ilan Șor. O decizie în acest sens a fost pronunțată astăzi, 19 decembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 1 420 000 de lei, bani care […] Articolul Un bărbat, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
(VIDEO) BNM lansează seria de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”: Cum arată prima monedă? # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează începând de astăzi, 19 decembrie, o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”. Moneda „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro” este prima din această serie și a fost pusă astăzi în circuitul numismatic. Moneda marchează aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro […] Articolul (VIDEO) BNM lansează seria de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”: Cum arată prima monedă? apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Comisara europeană pentru Extindere: Rezultatele negocierilor de pace vor influența viteza procesului de aderare # Vocea Basarabiei
Evoluțiile negocierilor de pace din Ucraina au un impact direct asupra ritmului în care avansează procesul de aderare al statelor, inclusiv al Republicii Moldova. Declarația aparține comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Ea a vorbit despre progresele înregistrate de Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană, subliniind rapiditatea fără precedent a etapelor tehnice parcurse până […] Articolul Comisara europeană pentru Extindere: Rezultatele negocierilor de pace vor influența viteza procesului de aderare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
În această dimineață, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republicii Moldova. Poliția de Frontieră informează că se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și se lucrează la capacitate maximă. „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea […] Articolul Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Traversarea podului Maiaki – Udobnoe, suspendată din nou: Precizările Poliției de Frontieră a R. Moldova # Vocea Basarabiei
Traversarea podului Maiaki – Udobnoe a fost suspendată din nou, în dimineața zile de vineri, 19 decembrie, la ora 04:10, ca urmare a unui nou atac cu drone pe teritoriul Ucrainei. Potrivit Poliției de Frontieră, în scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe […] Articolul Traversarea podului Maiaki – Udobnoe, suspendată din nou: Precizările Poliției de Frontieră a R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Accident aviatic grav în Carolina de Nord: un avion Cessna s-a prăbușit pe un aeroport regional # Vocea Basarabiei
Un accident aviatic grav s-a produs joi pe Aeroportul Regional Statesville, din comitatul Iredell, statul Carolina de Nord, soldându-se cu mai multe victime, a confirmat biroul șerifului local. Avionul implicat, un Cessna C550, s-a prăbușit în jurul orei locale 10:15. Autoritățile nu au precizat deocamdată câte persoane se aflau la bord și nici dacă există […] Articolul Accident aviatic grav în Carolina de Nord: un avion Cessna s-a prăbușit pe un aeroport regional apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
ANSA avertizează: Atenție la icrele roșii și caviarul cumpărate din surse neautorizate în perioada sărbătorilor # Vocea Basarabiei
În contextul sărbătorilor de iarnă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează cetățenii asupra riscurilor majore asociate consumului de icre roșii și caviar procurate din surse neautorizate. Potrivit instituției, icrele sunt produse extrem de perisabile și pot provoca toxiinfecții alimentare grave dacă nu sunt procesate, depozitate și transportate în condiții corespunzătoare. ANSA recomandă consumatorilor să […] Articolul ANSA avertizează: Atenție la icrele roșii și caviarul cumpărate din surse neautorizate în perioada sărbătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Termenul-limită pentru desfășurarea evaluării externe a judecătorilor și procurorilor va fi prelungit până la data de 31 august 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi de Parlament în primă lectură, transmite IPN. Președinta Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, a declarat că proiectul prevede și extinderea cercului […] Articolul Evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, extinsă până în august 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Zelenski avertizează: Fără fonduri din activele rusești înghețate, Ucraina riscă să reducă drastic producția de drone # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat joi că Ucraina ar putea fi nevoită să își reducă semnificativ producția de drone, esențială în războiul cu Rusia, dacă nu va primi anul viitor fonduri provenite din activele rusești înghețate în Uniunea Europeană. Potrivit lui Zelenski, deficitul de finanțare externă al Kievului este estimat la 45–50 de miliarde […] Articolul Zelenski avertizează: Fără fonduri din activele rusești înghețate, Ucraina riscă să reducă drastic producția de drone apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18 decembrie 2025
22:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 18.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 18.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:10
Punctele „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod. Anunțul a fost făcut, în această seară, de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. De asemenea, pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, autoritățile recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei […] Articolul Punctele de trecere Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Punctele de trecere a frontierei Palanca–Maiaki-Udobnoe și Tudora–Starokazacie, redeschise # Vocea Basarabiei
Punctele de trecere „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod. Anunțul a fost făcut în această seară de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. De asemenea, pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, autoritățile recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere […] Articolul Punctele de trecere a frontierei Palanca–Maiaki-Udobnoe și Tudora–Starokazacie, redeschise apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
(VIDEO) Igor Grosu, declarație în Parlament despre atacul rusesc asupra podului de pe traseul Odesa–Reni # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a informat deputații, chiar în plen, despre atacul cu dronă asupra unui pod de pe traseul Odessa–Reni. El a subliniat că informația se adresează, în mod special, celor care încă pun la îndoială agresiunea rusă împotriva Ucrainei. „Federația Rusă a lovit cu drona podul de pe traseul Odessa-Reni, […] Articolul (VIDEO) Igor Grosu, declarație în Parlament despre atacul rusesc asupra podului de pe traseul Odesa–Reni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Maia Sandu, mesaj de Ziua Poliției din R. Moldova: „Vă mulțumesc pentru devotamentul și profesionalismul cu care vă faceți datoria zi și noapte” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu le-a mulțumit astăzi polițiștilor din Republica Moldova pentru devotamentul, profesionalismul și curajul cu care își îndeplinesc misiunea zi de zi. Șefa statului a subliniat, într-un mesaj transmis cu ocazia marcării celor 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, că această instituție a evoluat odată cu Republica Moldova. „Vreau să încep prin […] Articolul Maia Sandu, mesaj de Ziua Poliției din R. Moldova: „Vă mulțumesc pentru devotamentul și profesionalismul cu care vă faceți datoria zi și noapte” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Alți doi martori din partea apărării au fost audiați joi în dosarul „frauda bancară” în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei și Ion Ropot, fost administrator special al Băncii de Economii. În fața instanței Dorin Drăguțanu a declarat că problemele de la BEM au […] Articolul Fost guvernator al BNM, mărturii în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
