Comisara europeană pentru Extindere: Rezultatele negocierilor de pace vor influența viteza procesului de aderare

15:30

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat astăzi după ședința Guvernului că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și a subliniat că, în etapele următoare ale procesului, decuplarea de Ucraina va fi una firească, întrucât fiecare stat candidat are propriul set de priorități […] Articolul Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.