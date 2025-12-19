Sute de permise de conducere din Republica Moldova, anulate
Vocea Basarabiei, 19 decembrie 2025 15:20
Circa 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). Un anunț în acest sens a fost făcut de șeful ASP, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, Agenția Servicii Publice și-a declarat, în repetate rânduri, toleranța zero față de actele de corupție
• • •
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, constatând că aceasta nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege. Raportul de evaluare a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să examineze documentul și să decidă dacă acceptă sau
15:20
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda Republicii Moldova încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor. În acest sens, astăzi, la Chișinău, a fost încheiat documentul de modificare la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și BERD, pentru realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova. Acest acord de
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele două săptămâni, iar tendința se va păstra și în weekend. Potrivit ANRE, prețul motorinei coboară sub pragul de 19 lei per litru, iar benzina se apropie de cel mai scăzut nivel de preț înregistrat în ultimii trei ani. Astfel, în perioada 20-22 decembrie, litrul de benzină va
Atragerea investițiilor, subiect de discuție între președinta R. Moldova și șefa BERD # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 19 decembrie, o întrevedere cu șefa Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, care se află într-o vizită de lucru la Chișinău. Părțile au discutat despre stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităților oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene, în contextul avansării
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus 7,5 tone de mărar, 7,5 tone de pătrunjel și peste 171 de kilograme de ceai negru de import, după ce testele de laborator au arătat că produsele conțineau un nivel înalt de reziduuri de pesticide. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni.
Un bărbat, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” # Vocea Basarabiei
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa", afiliat fugarului Ilan Șor. O decizie în acest sens a fost pronunțată astăzi, 19 decembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 1 420 000 de lei, bani care
(VIDEO) BNM lansează seria de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”: Cum arată prima monedă? # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează începând de astăzi, 19 decembrie, o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană". Moneda „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro" este prima din această serie și a fost pusă astăzi în circuitul numismatic. Moneda marchează aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro
Comisara europeană pentru Extindere: Rezultatele negocierilor de pace vor influența viteza procesului de aderare # Vocea Basarabiei
Evoluțiile negocierilor de pace din Ucraina au un impact direct asupra ritmului în care avansează procesul de aderare al statelor, inclusiv al Republicii Moldova. Declarația aparține comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Ea a vorbit despre progresele înregistrate de Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană, subliniind rapiditatea fără precedent a etapelor tehnice parcurse până
În această dimineață, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republicii Moldova. Poliția de Frontieră informează că se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și se lucrează la capacitate maximă. „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea
Traversarea podului Maiaki – Udobnoe, suspendată din nou: Precizările Poliției de Frontieră a R. Moldova # Vocea Basarabiei
Traversarea podului Maiaki – Udobnoe a fost suspendată din nou, în dimineața zile de vineri, 19 decembrie, la ora 04:10, ca urmare a unui nou atac cu drone pe teritoriul Ucrainei. Potrivit Poliției de Frontieră, în scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe
Accident aviatic grav în Carolina de Nord: un avion Cessna s-a prăbușit pe un aeroport regional # Vocea Basarabiei
Un accident aviatic grav s-a produs joi pe Aeroportul Regional Statesville, din comitatul Iredell, statul Carolina de Nord, soldându-se cu mai multe victime, a confirmat biroul șerifului local. Avionul implicat, un Cessna C550, s-a prăbușit în jurul orei locale 10:15. Autoritățile nu au precizat deocamdată câte persoane se aflau la bord și nici dacă există
ANSA avertizează: Atenție la icrele roșii și caviarul cumpărate din surse neautorizate în perioada sărbătorilor # Vocea Basarabiei
În contextul sărbătorilor de iarnă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează cetățenii asupra riscurilor majore asociate consumului de icre roșii și caviar procurate din surse neautorizate. Potrivit instituției, icrele sunt produse extrem de perisabile și pot provoca toxiinfecții alimentare grave dacă nu sunt procesate, depozitate și transportate în condiții corespunzătoare. ANSA recomandă consumatorilor să
Termenul-limită pentru desfășurarea evaluării externe a judecătorilor și procurorilor va fi prelungit până la data de 31 august 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi de Parlament în primă lectură, transmite IPN. Președinta Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, a declarat că proiectul prevede și extinderea cercului
Zelenski avertizează: Fără fonduri din activele rusești înghețate, Ucraina riscă să reducă drastic producția de drone # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat joi că Ucraina ar putea fi nevoită să își reducă semnificativ producția de drone, esențială în războiul cu Rusia, dacă nu va primi anul viitor fonduri provenite din activele rusești înghețate în Uniunea Europeană. Potrivit lui Zelenski, deficitul de finanțare externă al Kievului este estimat la 45–50 de miliarde
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 18.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 18.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Punctele „Palanca-Maiaki-Udobnoe" și „Tudora-Starokazacie" au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod. Anunțul a fost făcut, în această seară, de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. De asemenea, pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, autoritățile recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei
Punctele de trecere a frontierei Palanca–Maiaki-Udobnoe și Tudora–Starokazacie, redeschise # Vocea Basarabiei
(VIDEO) Igor Grosu, declarație în Parlament despre atacul rusesc asupra podului de pe traseul Odesa–Reni # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a informat deputații, chiar în plen, despre atacul cu dronă asupra unui pod de pe traseul Odessa–Reni. El a subliniat că informația se adresează, în mod special, celor care încă pun la îndoială agresiunea rusă împotriva Ucrainei. „Federația Rusă a lovit cu drona podul de pe traseul Odessa-Reni,
Maia Sandu, mesaj de Ziua Poliției din R. Moldova: „Vă mulțumesc pentru devotamentul și profesionalismul cu care vă faceți datoria zi și noapte” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu le-a mulțumit astăzi polițiștilor din Republica Moldova pentru devotamentul, profesionalismul și curajul cu care își îndeplinesc misiunea zi de zi. Șefa statului a subliniat, într-un mesaj transmis cu ocazia marcării celor 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, că această instituție a evoluat odată cu Republica Moldova. „Vreau să încep prin
Alți doi martori din partea apărării au fost audiați joi în dosarul „frauda bancară" în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei și Ion Ropot, fost administrator special al Băncii de Economii. În fața instanței Dorin Drăguțanu a declarat că problemele de la BEM au
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova, constituită # Vocea Basarabiei
O comisie parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova a fost constituită astăzi în Legislativul de la Chișinău. Comisia parlamentară specială va avea 11 membri: șase reprezentanți ai majorității parlamentare și cinci deputați din opoziție. Aceasta va fi condusă de deputatul fracțiunii PAS, Ion Groza, iar funcția
Punctele de trecere Palanca–Maiaki-Udobnoe și Tudora–Starokazacie, temporar închise după ce un pod peste Nistru a fost lovit de drone # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră informează că astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul se află pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru. Ca urmare a incidentului, circulația pe pod a fost sistată,
Ion Creangă a fost eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care a fost suspendat, după reținerea din iulie 2024, în dosarul de trădare de patrie. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a precizat pentru IPN că Ion Creangă a fost eliberat din funcție pe 11 decembrie în legătură
Fermierii afectați de secetă ar putea scăpa temporar de executări silite: Parlamentul a votat un moratoriu în primă lectură # Vocea Basarabiei
Un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025 ar urma să fie instituit. Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege în acest sens. Moratoriul va fi aplicat pentru 1 an și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum
Regiunea transnistreană intră în starea de urgență pe fundalul problemelor cu gazele naturale # Vocea Basarabiei
În regiunea transnistreană se instituie stare de urgență în economie pentru 30 de zile. Așa-zisul decret în acest sens, semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat în unanimitate de sovietul suprem în cadrul unei ședințe extraordinare. Așa-numitul document va intra în vigoare la șase ore după publicarea oficială. Introducerea stării de
Parlamentul a votat astăzi, 18 decembrie, numirea Ulianei Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM). Decizia a fost susținută de 58 de deputați. Candidatura Ulianei Bădărău a fost propusă de președintele Curții de Conturi, în urma unui concurs public, iar mandatul său va fi de cinci ani. După vot,
Zeci percheziții în România, într-un dosar privind dobândirea cetățeniei române cu acte false # Vocea Basarabiei
Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au făcut joi 37 de percheziții domiciliare. Perchezițiile au fost efectuate în două cauze și au vizat modul de redobândire sau de acordare a cetățeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale,
Bugetul pentru educație va înregistra o creștere semnificativă în 2026, iar alocația per elev, acordată instituțiilor prin mecanismul de finanțare a rețelei școlare, va fi majorată cu aproximativ 8-10%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. El a precizat, într-un interviu pentru IPN, că pe lângă creșterea alocației per elev, toate școlile din […] Articolul Ministrul Educației: Alocația per elev va fi majorată în anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost astăzi dat în exploatare și deschis pentru trafic rutier. Acesta are o lungime de 8,58 kilometri și face parte din traseul M3, Chișinău-Giurgiulești. Sectorul nou construit include atât reconstrucția porțiunii existente, cât și construirea unui tronson complet nou. Proiectul a mai prevăzut construcția drumurilor de acces în […] Articolul (FOTO) Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă # Vocea Basarabiei
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă a angajatorilor. Deputații au adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care schimbă modul de desfășurare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Potrivit autorilor, măsura are scopul de a crește eficiența verificărilor […] Articolul Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat astăzi, în prima lectură, de Parlament. Proiectul vizează casele individuale cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești aferente, situate în intravilanul localităților, precum și casele de vacanță construite pe […] Articolul Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor, extins cu doi ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O moțiune simplă care vizează politicile promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de ministra Ludmila Catlabuga, a fost depusă astăzi, 18 decembrie, în Parlament. Documentul semnat de 42 de parlamentari din opoziție, a fost prezentat de deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. El a invocat „probleme mari […] Articolul Moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Premierul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu primarii din UTA Găgăuzia: „Prioritatea noastră comună este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată R. Moldova” # Vocea Basarabiei
„Prioritatea noastră comună, împreună cu administrațiile locale, este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată Republica Moldova”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei întâlniri cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din UTA Găgăuzia. Părțile au discutat despre importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu primarii din UTA Găgăuzia: „Prioritatea noastră comună este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Deputații vor deveni Moș Crăciun pentru 101 de copii cu dizabilități severe din întreaga țară # Vocea Basarabiei
Exemplu de solidaritate și responsabilitate în Parlament. Deputații vor deveni Moș Crăciun pentru 101 de copii cu dizabilități severe din întreaga țară, care au fost încurajați să scrie câte o scrisoare Moșului. Inițiativa vine din partea deputatei Ludmila Adamciuc, iar mesajele au fost colectate cu sprijinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. „Indiferent de partidul politic […] Articolul Deputații vor deveni Moș Crăciun pentru 101 de copii cu dizabilități severe din întreaga țară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ex-lider al PDM Vlad Plahotniuc a fost escortat joi din nou în fața instanței de judecată, unde va fi audiat cel de-al treilea martor al apărării în dosarul „frauda bancară”, în care acesta este învinuit. La ședință este prezent și fostul premier Vlad Filat. Vlad Filat, care a fost condamnat anterior în dosarul furtului miliardului, […] Articolul Dosarul „Frauda Bancară”: Filat și Plahotniuc, din nou față în față apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru discuții critice privind ajutorul financiar pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc joi la Bruxelles cu scopul de a conveni asupra modului de finanțare a nevoilor economice și militare ale Ucrainei în următorii ani, informează dpa. Cel mai dezbătut model de finanțare implică punerea la dispoziția Ucrainei a activelor statului rus, înghețate în temeiul sancțiunilor UE, sub forma unui împrumut pe care […] Articolul Liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru discuții critice privind ajutorul financiar pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Traficul rutier va fi suspendat pe strada 31 August 1989, pe tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga. Restricția va fi valabilă în perioada 17 decembrie, ora 20:00 – 18 decembrie, ora 23:00. Potrivit unui comunicat al Primăriei, măsura a fost luată în contextul organizării și desfășurării unui eveniment cultural, și anume Caravana […] Articolul Trafic suspendat pe strada 31 August 1989 din cauza unei Caravane de Crăciun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Poliția Republicii Moldova marchează 35 de ani de la înființare, un moment aniversar dedicat muncii, sacrificiului și devotamentului polițiștilor care, de-a lungul anilor, au contribuit la consolidarea siguranței publice și a statului de drept. Cu acest prilej, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că Poliția este un simbol al suveranității Republicii Moldova, care apără drepturile cetățenilor, […] Articolul Poliția Națională marchează 35 de ani de activitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Atacurile rusești cu bombe aeriene ghidate au rănit miercuri 26 de persoane, inclusiv un copil, în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, zonă aflată doar parțial sub controlul trupelor ruse, potrivit autorităților ucrainene, transmite digi24.ro. Guvernatorul regional Ivan Fedorov a anunțat pe Telegram că forțele ruse au lansat bombe planante care au distrus clădiri rezidențiale și […] Articolul Atacuri rusești cu bombe planante în Zaporojie: 26 de răniți, inclusiv un copil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Pe 18 decembrie, vremea va fi caracterizată de cer noros pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații, însă în cursul nopții și al dimineții se va forma ceață slabă. Vântul va sufla slab, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +10 grade Celsius, iar pe parcursul nopții […] Articolul Vreme mohorâtă, dar fără precipitații: până la +10 grade pe 18 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Deputații se întrunesc în ședință plenară: armonizarea legislației cu UE și plafonarea salariilor, pe agenda zilei # Vocea Basarabiei
Deputații se vor întruni astăzi, 18 decembrie, începând cu ora 10:00, în ședință plenară, potrivit unui anunț al Biroului permanent al Parlamentului, care a aprobat ordinea de zi a reuniunii. Pe agenda ședinței se află examinarea a patru proiecte de lege ce vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Acestea se referă la remediile […] Articolul Deputații se întrunesc în ședință plenară: armonizarea legislației cu UE și plafonarea salariilor, pe agenda zilei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 17.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 17.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Legislativul de la Chișinău anunță că este în proces de elaborare a proiectului Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit autorităților, adoptarea Codului este dictată de necesitatea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene expuse în Rapoartele de Extindere pentru anii 2024 și 2025, precum și în contextul alinierii la acquis-ul UE. Noul Cod […] Articolul Parlamentul R. Moldova va înlocui Regulamentul din 1996 cu un nou Cod apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională a concursului Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați marți, 16 decembrie, în urma audițiilor live, desfășurate în cadrul Selecției Naționale. Potrivit organizatorilor, la audiții au fost înscriși 37 de participanți, dar trei dintre aceștia au ales să nu se prezinte. Astfel, în urma audiției celor 34 de concurenți, […] Articolul Selecția Națională Eurovision 2026: Câți artiști vor concura în etapa finală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României și Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (UCRM) au încheiat astăzi, 17 decembrie, un acord de parteneriat. Documentul a fost semnat, la sediul DRRM, de către directorul general cu atribuții de secretar de stat, Constantin-Valentin Răducanu și președintele UCRM, Vasile Secrieru. Potrivit DRRM, expertiza […] Articolul DRRM și UCRM, pași spre consolidarea cooperării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Traficul rutier va fi suspendat pe strada 31 August 1989 din Chișinău, tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga, în perioada 17 decembrie, ora 20:00 – 18 decembrie, ora 23:00. „Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desășurarea unui eveniment cultural (Caravana de Crăciun & MAIB Cristmas Party), pe data de […] Articolul Atenție, șoferi! Trafic rutier, suspendat pe strada 31 August 1989 din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 17.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
