Avion cargo Boeing 747 a evacuat până la 100 de tone de kerosen deasupra unor localități din Belgia, după un incident tehnic

Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat astăzi, în prima lectură, de Parlament. Proiectul vizează casele individuale cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești aferente, situate în intravilanul localităților, precum și casele de vacanță construite pe […]