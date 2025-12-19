ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.12.2025, ora 17:00

12:50

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus 7,5 tone de mărar, 7,5 tone de pătrunjel și peste 171 de kilograme de ceai negru de import, după ce testele de laborator au arătat că produsele conțineau un nivel înalt de reziduuri de pesticide. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni. […] Articolul (VIDEO) Tone de mărar și pătrunjel, distruse de ANSA. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.