Evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, extinsă până în august 2026

Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele săptămâni, iar această tendință se va menține și joi, 18 decembrie Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine un litrul de benzină va costa 22,60 lei, cu 17 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 12 bani, ajungând la 19,15 lei/litru.