Replici între PAS și opoziție, după criticile privind modificarea Regulamentului Parlamentului: „Nu vom permite să vă faceți mendrele”

14:40

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că deschiderea negocierilor pe clustere cu UE, pe care Chișinăul a mizat până la sfârșitul acestui an, nu a avut loc din cauză că încă nu există o decizie politică unanimă la nivelul statelor-membre în privința Ucrainei. Oficiala a mai menționat că Republica Moldova și Ucraina, care, […] The post De ce Moldova încă nu a început negocierile cu UE pe clustere? Explicația vicepremierului Cristina Gherasimov appeared first on NewsMaker.