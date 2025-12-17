De ce Moldova încă nu a început negocierile cu UE pe clustere? Explicația vicepremierului Cristina Gherasimov
NewsMaker, 17 decembrie 2025 14:40
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că deschiderea negocierilor pe clustere cu UE, pe care Chișinăul a mizat până la sfârșitul acestui an, nu a avut loc din cauză că încă nu există o decizie politică unanimă la nivelul statelor-membre în privința Ucrainei. Oficiala a mai menționat că Republica Moldova și Ucraina, care, […]
Acum 30 minute
14:40
De ce Moldova încă nu a început negocierile cu UE pe clustere? Explicația vicepremierului Cristina Gherasimov # NewsMaker
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că deschiderea negocierilor pe clustere cu UE, pe care Chișinăul a mizat până la sfârșitul acestui an, nu a avut loc din cauză că încă nu există o decizie politică unanimă la nivelul statelor-membre în privința Ucrainei. Oficiala a mai menționat că Republica Moldova și Ucraina, care, […]
14:40
Duminică, showroomul Land Rover a fost cuprins de mirosul de, copturi proaspete scoase din cuptor și acorduri discrete de muzică orchestrală de Crăciun. Într-o atmosferă intimă, unde fiecare detaliu conta — de la aranjamentele florale până la textura fețelor de masă — Range Rover și-a reafirmat filosofia: nu este doar un automobil, ci o expresie […]
Acum 2 ore
14:00
Vicepremierul pentru reintegrare avertizează: schema Moscovei nu este sustenabilă. Stările de urgență în Transnistria se pot repeta # NewsMaker
Tiraspolul a reintrodus starea de urgență în economie după ce agentul de plată pentru gazele livrate regiunii transnistrene s-a schimbat, din nou. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că problema este una tehnică, nu politică, și a apărut după ce autoritățile de la Tiraspol au refuzat schema de livrare a gazelor propusă de Chișinău, susținută […]
13:30
Guvernul Republicii Moldova va crea 5.000 de locuri noi în creșe până în 2027, printr-o investiție de 385 de milioane de lei. Programul „Părinți angajați, copii la creșe" le oferă părinților libertatea de a munci fără grija copiilor, în timp ce cei mici beneficiază de spații moderne și sigure pentru creștere și educație timpurie. Programul, […]
Acum 4 ore
13:00
Minus un miliard, credite și concerte: ce propune Primăria Chișinău pentru 2026, după un an fără buget (ANALIZĂ) # NewsMaker
Anul 2025 va rămâne în istoria Chișinăului drept cel în care orașul a funcționat fără un buget aprobat: Primăria și Consiliul municipal nu au reușit să ajungă la un acord privind structura și prevederile acestuia. Acum, cu doar două săptămâni înainte de venirea noului an, conducerea Primăriei a prezentat proiectul bugetului pentru anul viitor – […]
12:50
Vinovați, dar fără pedeapsă: sentințele din dosarul „Laundromat” pentru doi foști judecători # NewsMaker
Doi foști judecători din Republica Moldova au fost recunoscuți vinovați în dosarul „Laundromat" pentru pronunțarea, cu bună-știință, a unor hotărâri contrare legii. Informația a fost comunicată de Procuratura Anticorupție pe 17 decembrie, care a adăugat că aceștia au fost eliberați de pedeapsă „pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală". Deciziile sunt executorii, însă […]
12:20
Profesorii intră în 2026 fără majorări salariale. Ministrul Finanțelor spune când ar putea crește # NewsMaker
Profesorii din Republica Moldova nu vor beneficia de majorarea salariilor de la începutul anului viitor, așa cum se așteptau, ci abia ar putea ave creșteri abia, din 1 septembrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, înaintea ședinței Guvernului. „Profesorii se află […]
12:10
Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot mai mult teren în Moldova, potrivit studiului Mastercard # NewsMaker
Serviciile și plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi a moldovenilor — de la cumpărăturile zilnice din magazine până la interacțiunea cu banca prin aplicațiai mobilă, care oferă acces la o gamă largă de servicii financiare. Conform studiului anual MasterIndex 2025 realizat de Mastercard, fiecare al doilea locuitor al țării […]
12:00
Reforma anticorupție va fi revizuită, după ce Comisia de la Veneția a criticat proiectul PACCO? Ministrul justiției anunță instituirea unui grup de lucru # NewsMaker
Un grup de lucru pe segmentul luptei împotriva corupției, instituit de Ministerul Justiției, analizează informațiile instituționale din domeniu și cel mai recent aviz al Comisiei de la Veneția, care critică proiectul de lege privind comasarea Procuraturii Anticorupție (PA) și PCCOCS și crearea unei noi structuri – PACCO. După ce se va ajunge la o concluzie, […]
11:30
Finul lui Plahotniuc, Andrian Candu, martor în dosarul „Frauda bancară”. Fostul lider democrat: „A venit să confirme adevărul” # NewsMaker
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, este din nou în sala de judecată și a făcut declarații de presă înainte de începerea ședinței din dosarul „furtul miliardului", în care este acuzat de organizarea schemei de devalizare a sistemului bancar. Astăzi este audiat cel de-al doilea martor al apărării, Andrian Candu, iar […]
Acum 6 ore
10:30
Blocurile din Chișinău vor fi testate la rezistența la cutremure. Autoritățile pregătesc o hartă de risc seismic # NewsMaker
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un amplu proces de evaluare a clădirilor din Republica Moldova, care va permite stabilirea nivelului de siguranță și rezistență la cutremure a imobilelor. Detaliile au fost comunicate de către secretarul de stat în domeniul construcțiilor și urbanismului, Veaceslav Șipitca în cadrul unui interviu pentru 1TV. Veaceslav Șipitca, a spus […]
10:20
Incendiul de la ambasada Moldovei în SUA: serviciile consulare vor fi prestate într-o biserică a Patriarhiei Române # NewsMaker
Ambasada Republicii Moldova la Washington va presta servicii consulare în incinta bisericii Sf. Andrei din Potomac pentru o perioada nedeterminată, după scurtcircuitul care a avut loc la sediul misiunii diplomatice. Anunțul a fost făcut de ambasadă pe 16 decembrie, pe Facebook. „Din cauza incidentului tehnic din cadrul ambasadei, locația pentru oferirea serviciilor consulare a fost […]
09:40
Ministerul Culturii lansează o nouă ediție a campaniei „Hai acasă de Crăciun". În cadrul inițiativei, în perioada 18 decembrie – 15 ianuarie, pe întreg teritoriul țării vor fi organizate 40 de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat că campania „Hai acasă de Crăciun" va fi lansată pe 18 decembrie cu […]
Acum 8 ore
08:40
NM Espresso: Maia Sandu a discutat cu Volodimir Zelenski despre «avansarea sincronizată» în UE, opoziția s-a unit împotriva amendamentelor PAS, profesorii cer salarii decente # NewsMaker
Sandu la Haga: convenția, Zelenski Moldova a semnat Convenția privind crearea Comisiei internaționale pentru examinarea pretențiilor Ucrainei. Comisia va documenta încălcările și va ajuta Kievul să obțină despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de război. Chișinăul susține toate eforturile de a stopa războiul din Ucraina și de a obține o «pace demnă», a declarat Președinta Maia Sandu la conferința de la Haga, dedicată inițierii Convenției. La Haga, Maia Sandu s-a întâlnit și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre eforturile […]
08:20
Rusia refuză propunerea privind un armistițiu pe durata sărbătorilor de iarnă. Peskov: „Vrem pace” # NewsMaker
Federația Rusă nu este de acord cu un armistițiu pe durata sărbătorilor de iarnă. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unor declarații de presă 16 decembrie. „Noi vrem pace. Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei un răgaz pentru a se pregăti să continue războiul", […]
Acum 24 ore
20:10
Au contractat prin înșelăciune un credit de 4,4 mln lei de la Banca de Economii. Doi moldoveni, condamnați în prima instanță # NewsMaker
Două persoane, care sunt vizate într-un dosar privind contractarea prin înșelăciune a unui credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii, în 2011, au fost condamnate în prima instanță la 5 și, respectiv, 9 ani de închisoare. Inculpații se află actualmente în căutare. Informațiile au fost confirmate de Procuratura Anticorupție (PA) într-un […]
19:40
Adunarea Populară a Găgăuziei a reînnoit componența Comisiei electorale locale. Încep pregătirile pentru alegeri # NewsMaker
Adunarea Populară a Găgăuziei a aprobat noi membri ai Comisiei electorale după mai multe demisii din organul electoral reconstituit. Comisia reînnoită urmează să înceapă pregătirile pentru alegerile în legislativul de la Comrat, programate pentru 22 martie, relatează IPN. Decizia a fost luată de Adunarea Populară a Găgăuziei pe 16 decembrie, după ce Curtea Supremă de […]
19:30
(VIDEO) O nouă taxă în Moldova/ Rusia a colectat date despre Găgăuzia?/ Cât costă un brad natural? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Taxe pe drumuri din 2028: cine circulă zilnic va plăti mai mult— În căutarea bradului perfect. Cât costa simbolul sărbătorilor de iarnă?— Ex-secretarul general al Parlamentului, audiat într-un dosar privind trădarea de patrie— Moldova a semnat convenția privind compensațiile pentru Ucraina— MAI, […]
18:50
Ministerul Justiției și Parlamentul, despre viitorul PACCO, după avizul critic al Comisiei de la Veneția: „Decizia aparține autorului” # NewsMaker
Ministerul Justiției și Parlamentul analizează avizul Guvernului privind proiectul de creare a PACCO și îl compară cu observațiile Comisiei de la Veneția. Ambele instituții au transmis NewsMaker aceeași reacție oficială, în care precizează că decizia finală privind viitorul proiectului – pus pe pauză de aproape un an în așteptarea avizului Comisiei – „aparține autorului inițiativei". […]
18:30
Mai mult sprijin pentru examene: ore gratuite la matematică și limba română, pentru elevi. Cine poate beneficia # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va continua și în 2026 orele speciale pentru elevii cu dificultăți la matematică și va extinde programul și la Limba și literatura română, destinat elevilor alolingvi. Anunțul a fost făcut de secretara, de stat Valentina Olaru, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă organizate de MEC și Agenția Națională pentru […]
18:10
(VIDEO) Picături periculoase. Cum pot medicamentele pentru nas înfundat să ducă la rinită și chiar la operație? # NewsMaker
În sezonul rece, fiecare al treilea pacient care ajunge la medicul ORL nu vine din cauza unei răceli, ci din cauza picăturilor nazale – mai exact, a dependenței de ele. Cu această problemă s-a confruntat și jurnalista NM Ecaterina Dubasova. Ea a povestit cât cheltuie pe spray-uri, cum se trezește noaptea din cauza senzației de […]
17:30
Un liceu din Fălești va fi transformat în școală model, pe bani europeni: investițiile depășesc 1 milion de dolari # NewsMaker
Elevii Liceului „Ion Creangă" din Fălești se vor bucura în curând de săli de clasă luminoase și moderne, laboratoare dotate cu tehnologie de ultimă generație și spații de relaxare dedicate studiului și socializării. Instituția se află printre cele 90 selectate pentru modernizare în cadrul programului național care urmărește transformarea lor în școli model. În prezent, […]
17:10
Opoziția face front comun: Dodon, Caraman, Costiuc, Usatîi și Vartanean cer PAS să renunțe la proiectul care instituie „ora votului” în Parlament # NewsMaker
Deputatul socialist, Igor Dodon, a anunțat că „toate fracțiunile de opoziție au semnat o declarație comună" prin care „condamnă ferm tentativa PAS de a modifica regulamentul Parlamentului și de a restrânge drepturile deputaților". În declarație se menționează că „modificările propuse contravin Constituției" și „standardelor europene". Anterior, pentru NM, reprezentanții Parlamentului au declarat că proiectul se […]
16:50
Moldova susține crearea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Convenția, semnată de Popșoi la Haga # NewsMaker
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a semnat pe 16 decembrie Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a semnat Convenția alături de omologul său ucrainean, Andrei Sibiga, și cel neerlandez, David van Weel. Documentul a fost semnat […]
16:40
Sandu și Zelenski s-au întâlnit la Haga: „ Rămânem angajați pentru un viitor pașnic și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit la Haga cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Cei doi lideri au discutat despre situația de pe front, despre rezistența remarcabilă a Ucrainei și despre eforturile internaționale pentru apropierea momentului păcii în Ucraina și pe întregul continent european. Maia Sandu […]
15:50
„Mafia pădurii”: Garda Națională de Mediu a raportat împușcături la Căpriana. Ce spune Moldsilva și poliția # NewsMaker
Garda Națională de Mediu a raportat „împușcături" în pădurea de la Căpriana. Potrivit acesteia, s-a tras atât în mașina Gărzii, cât și în aer, în apropierea unui membru al asociației, care ar fi fost și lovit. Garda a precizat că incidentul a avut loc după ce a descoperit ilegalități în pădure. Agenția „Moldsilva" a anunțat […]
15:50
Greve pe marile aeroporturi din Europa. Ce trebuie să știe pasagerii care au zboruri din și în Italia, Spania și Marea Britanie # NewsMaker
Pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve în luna decembrie, pe fondul nemulțumirilor față de salar
15:40
Comisia de la Veneția critică proiectul PACCO, care a dus la demisia Veronicăi Dragalin: constatări, recomandări și reacții # NewsMaker
Lichidarea Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS și crearea unei noi structuri – PACCO – riscă să blocheze dosarele de corupție și crimă organizată și să afecteze independența procurorilor, avertizează Comisia de la Veneția și DGI. Experții constată, în avizul comun, că reforma – care a dus la demisia Veronicăi Dragalin de la șefia PA – […] The post Comisia de la Veneția critică proiectul PACCO, care a dus la demisia Veronicăi Dragalin: constatări, recomandări și reacții appeared first on NewsMaker.
15:40
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului # NewsMaker
Peste 1500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment care a adus în prim-plan mesajul „Vinul nostru cucerește lumea”. Oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri, dintre care 55 de noutăți, prezentate de 72 de producători vinicoli. Totodată, ediția curentă a reprezentat un prilej deosebit pentru întreaga industrie […] The post Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:00
Maia Sandu, la Haga: „Sprijinirea Ucrainei acum este o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor” # NewsMaker
Republica Moldova susține toate eforturile menite să ducă la încetarea războiului din Ucraina și la o pace demnă, precum și măsurile care să prevină un viitor conflict.Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu Sandu la Conferința dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. „Obiectivul primordial al comunității internaționale trebuie să […] The post Maia Sandu, la Haga: „Sprijinirea Ucrainei acum este o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor” appeared first on NewsMaker.
14:50
Taxe pentru utilizarea drumurilor, începând cu 2028. Bolea: „Cine circulă zilnic va plăti mai mult” # NewsMaker
Republica Moldova va introduce, începând cu anul 2028, taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, după modelul aplicat în România. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, pe 15 decembrie, în cadrul unei emisiuni televizate, transmite Moldpres. „Vom avea taxe pe zile de utilizare a drumurilor: pentru o zi, o săptămână, un […] The post Taxe pentru utilizarea drumurilor, începând cu 2028. Bolea: „Cine circulă zilnic va plăti mai mult” appeared first on NewsMaker.
14:20
(VIDEO) 600 de lei – compensație, 4.000 de lei – factura la gaz. Cum economisesc locuitorii Chișinăului # NewsMaker
În prima zi de acordare a compensațiilor pentru încălzire, pe 15 decembrie, la oficiile poștale din Moldova s-au format cozi. Majoritatea solicitanților sunt pensionari. Corespondenta NewsMaker, Corina Malcocean, a mers la oficiul poștal central din Chișinău și i-a întrebat pe pensionari dacă sunt mulțumiți de compensație. Aceștia au povestit cum economisesc la electricitate, dar și […] The post (VIDEO) 600 de lei – compensație, 4.000 de lei – factura la gaz. Cum economisesc locuitorii Chișinăului appeared first on NewsMaker.
13:50
Un adolescent de 15 ani ar fi fost violat în căminul unui liceu sportiv din Comrat. Ce spune primarul orașului # NewsMaker
Un elev de 15 ani ar fi fost violat de cinci tineri în căminul Liceului-Internat Sportiv Regional din municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Suspecții, în rândul cărora se află și minori, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Primarul orașului, Serghei Anastasov, a comunicat pe 16 decembrie că instituția de învățământ respectivă se […] The post Un adolescent de 15 ani ar fi fost violat în căminul unui liceu sportiv din Comrat. Ce spune primarul orașului appeared first on NewsMaker.
13:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a clarificat poziția sa dacă va continua să rămână liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În cadrul ediției din 15 decembrie a emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, oficialul a dat de înțeles că rămâne deschis de a conduce formațiunea în continuare, însă decizia finală va depinde de […] The post Va rămâne sau nu la conducerea PAS? Grosu: „O să fiu alături în orice ipostază” appeared first on NewsMaker.
13:30
MAI, reacție la „preocuparea SUA vizavi de migrația în masă” enunțată de Nick Pietrowicz # NewsMaker
Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, a subliniat, la o întrevedere cu ministra Afacerilor Interne a R. Moldova, „preocuparea Statelor Unite vizavi de migrația în masă”. Potrivit lui Pietrowicz, acest fenomen „poate duce la sporirea crimelor violente și perturbarea legii și ordinii”. Informația despre întrevedere și tema abordată a fost făcută publică […] The post MAI, reacție la „preocuparea SUA vizavi de migrația în masă” enunțată de Nick Pietrowicz appeared first on NewsMaker.
12:20
Rezultatele negocierilor de la Berlin: SUA propun Ucrainei garanții de securitate conform articolului 5 al NATO. Planul UE # NewsMaker
Statele Unite ale Americii au propus garanții de securitate Ucrainei, în cadrul unui viitor acord de pace, echivalente cu nivelul de protecție prevăzut de Articolul 5 al Alianței Nord-Atlantice (NATO). Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și oficiali americani, citați de BBC și Politico, după cele două zile de negocieri care […] The post Rezultatele negocierilor de la Berlin: SUA propun Ucrainei garanții de securitate conform articolului 5 al NATO. Planul UE appeared first on NewsMaker.
12:10
Scenele teatrului se pregătesc din nou să prindă viață, iar publicul este chemat să descopere povești ce luminează serile și dau glas emoțiilor. În zilele următoare, o selecție de spectacole vă așteaptă cu universuri distincte, pline de energie artistică și sensibilitate. Lăsați-vă purtați de magia fiecărei producții! O zi din viața lui Helen de Helmut […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
12:10
Detalii noi: De ce ambasada R. Moldova în SUA și-a sistat serviciile consulare și este nevoită să se mute, temporar? # NewsMaker
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și-a sistat temporar serviciile consulare din cauza unui scurtcircuit, urmat de un incendiu. Precizările au fost făcute de reprezentanții ambasadei, care au adăugat că, pe parcursul zilei de 16 decembrie, vor anunța adresa temporară a noului sediu. „În urma unui scurtcircuit produs sub acoperiș, într-o zonă inaccesibilă, […] The post Detalii noi: De ce ambasada R. Moldova în SUA și-a sistat serviciile consulare și este nevoită să se mute, temporar? appeared first on NewsMaker.
12:10
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari # NewsMaker
Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rusesc evaluat la 500 de milioane de dolari și capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce acesta se afla staționat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Atacul a fost efectuat cu drone […] The post „Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari appeared first on NewsMaker.
11:30
FOTO/VIDEO Flashmob în școli și grădinițe din Moldova: cadrele didactice cer „demnitate pentru educație”. Reacția MEC # NewsMaker
Marți, 16 decembrie, în mai multe instituții educaționale din Moldova a avut loc „o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală”. Angajații au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație” și au citit un articol din Constituție. Potrivit Federației Sindicale a Educației și Științei, articolul „garantează dreptul la muncă și la un salariu […] The post FOTO/VIDEO Flashmob în școli și grădinițe din Moldova: cadrele didactice cer „demnitate pentru educație”. Reacția MEC appeared first on NewsMaker.
11:00
Federația Rusă încearcă intenționat să provoace Republica Moldova să-l expulzeze pe ambasadorul agreat Oleg Ozerov, folosind acest gest drept pretext pentru o nouă escaladare a tensiunilor bilaterale. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în ediția din 15 decembrie a emisiunii „La 360 de grade”, de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că […] The post Grosu: Rusia încearcă intenționat să provoace Moldova să-l expulzeze pe Ozerov appeared first on NewsMaker.
11:00
Cu cât vor fi taxate cumpărăturile din China și de când? Răspunsul ministrului Finanțelor # NewsMaker
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea deveni mai scumpe, în Republica Moldova. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, acordat în cadrul proiectului «Есть вопросы» (nr: Avem întrebări), că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China. Autoritățile […] The post Cu cât vor fi taxate cumpărăturile din China și de când? Răspunsul ministrului Finanțelor appeared first on NewsMaker.
10:10
Gestionarea deșeurilor rămâne una dintre cele mai mari provocări de mediu ale Republicii Moldova, cu impact direct asupra sănătății oamenilor și calității vieții. Deși cadrul legal este tot mai bine aliniat standardelor europene, realitatea din teren arată un nivel scăzut de conștientizare, infrastructură insuficientă și costuri logistice ridicate. Ce deșeuri sunt cele mai periculoase, ce […] The post Sfaturile expertului: de ce sortarea deșeurilor începe acasă, nu la groapa de gunoi appeared first on NewsMaker.
10:10
„Caută în disperare carne de tun”: Grosu, apel către moldovenii din Rusia după decretul semnat de Putin # NewsMaker
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că „Federația Rusă caută în disperare carne de tun” și că „nu pune nicio valoare pe viața umană”. Declarațiile au fost făcute la ediția din 15 decembrie a emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, în contextul decretului semnat recent de Vladimir Putin, despre […] The post „Caută în disperare carne de tun”: Grosu, apel către moldovenii din Rusia după decretul semnat de Putin appeared first on NewsMaker.
09:50
Unii deținătorii de credite ipotecare pot beneficia de facilități fiscale de până la 16 100 lei, anual # NewsMaker
Persoanele care dețin un credit pentru procurarea primei locuințe pot reduce venitul impozabil cu dobânda achitată în sumă de până la 16.100 de lei anual. Măsura se aplică celor care nu au beneficiat de programe de stat precum „Prima Casă”. Anunțul a fost făcut de deputata PAS, Victoria Belous pe pagina sa de Facebook. Potrivit […] The post Unii deținătorii de credite ipotecare pot beneficia de facilități fiscale de până la 16 100 lei, anual appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: În Transnistria, din nou stare de urgență, Recean a primit o nouă funcție, Plahotniuc este gata să vorbească despre «kuliok» # NewsMaker
Moldova și UE Moldova a început consultări tehnice cu UE pe trei dintre cele șase clustere de negocieri: «Valorile fundamentale», «Piața internă» și «Relații externe». Potrivit vicepremierei pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, acestea sunt clustere-cheie pentru negocierile de aderare la UE. Lansarea consultărilor la nivel tehnic va permite trecerea la o muncă mai substanțială, a precizat ea. Transnistria: gaz, «Хайтек» În Transnistria este reintrodusă starea de urgență în economie din cauza întreruperilor în livrările de gaze naturale. Autoritățile […] The post NM Espresso: În Transnistria, din nou stare de urgență, Recean a primit o nouă funcție, Plahotniuc este gata să vorbească despre «kuliok» appeared first on NewsMaker.
08:00
Șeful Inspectoratului de Supraveghere Tehnică a demisionat. Ministrul Bolea: Situația din construcții are nevoie de o nouă abordare # NewsMaker
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că a semnat cererea de demisie depusă de șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru. Ministrul nu a comunicat motivul demisiei, dar a menționat că „situația din segmentul de construcții are nevoie de o nouă abordare”. „Astăzi, dl Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere […] The post Șeful Inspectoratului de Supraveghere Tehnică a demisionat. Ministrul Bolea: Situația din construcții are nevoie de o nouă abordare appeared first on NewsMaker.
15 decembrie 2025
19:40
(VIDEO) Plahotniuc va vorbi despre „kuliok”/ Cozi pentru compensații la Chișinău/ Scandal în AUR Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Averea fostului șef al SPPS, verificată de ani— Recean are o nouă funcție. Cu ce se va ocupa fostul premier?— Sub povara facturilor, pensionarii s-au grăbit să ridice compensațiile— Primul martor din partea lui Plahotniuc. Ce a declarat fosta șefă a Victoriabank?— […] The post (VIDEO) Plahotniuc va vorbi despre „kuliok”/ Cozi pentru compensații la Chișinău/ Scandal în AUR Moldova appeared first on NewsMaker.
19:40
O oră de muncă în Republica Moldova va costa cel puțin 37,28 de lei, începând cu anul 2026 # NewsMaker
Începând cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei, ceea ce corespunde unui salariu minim lunar de 6 300 de lei pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, […] The post O oră de muncă în Republica Moldova va costa cel puțin 37,28 de lei, începând cu anul 2026 appeared first on NewsMaker.
19:00
Maia Sandu participă la conferința pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discurs alături de Zelenski # NewsMaker
Președinta Maia Sandu participă la conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga. Anunțul a fost făcut de Președinția de la Chișinău într-un comunicat din 15 decembrie. Potrivit instituției, Maia Sandu va deschide conferința, alături de prim-ministrul neerlandez Dick Schoof, președintele ucrainean Vladimir Zelenski și […] The post Maia Sandu participă la conferința pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discurs alături de Zelenski appeared first on NewsMaker.
