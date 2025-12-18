Grosu, după ce Comisia de la Veneția a criticat PACCO: „Nu a descoperit America”

15:50

Pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve în luna decembrie, pe fondul nemulțumirilor față de salariile mici și condițiile de lucru precare. Astfel, pasagerii care călătoresc din și în Italia, Marea Britanie sau Spania ar putea avea parte de întârzieri, relatează G4Media. Unele greve au fost anunțate din timp, cum ar fi cele de […]