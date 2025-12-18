Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, demis din Parlament

14:00

Tiraspolul a reintrodus starea de urgență în economie după ce agentul de plată pentru gazele livrate regiunii transnistrene s-a schimbat, din nou. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că problema este una tehnică, nu politică, și a apărut după ce autoritățile de la Tiraspol au refuzat schema de livrare a gazelor propusă de Chișinău, susținută […] The post Vicepremierul pentru reintegrare avertizează: schema Moscovei nu este sustenabilă. Stările de urgență în Transnistria se pot repeta appeared first on NewsMaker.