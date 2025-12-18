Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, demis din Parlament
NewsMaker, 18 decembrie 2025 17:20
Ion Creangă, care este acuzat de trădare de patrie și compot împotriva statului, a fost demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului. El fusese deja suspendat din această poziție, după reținerea sa din iulie 2024. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a precizat pentru IPN că Ion Creangă a fost eliberat […] The post Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, demis din Parlament appeared first on NewsMaker.
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:00
Drumul de ocolire al orașului Vulcănești cu o lungime totală de 8,58 de kilometri a devenit funcțional și a fost deschis circulației rutiere, facilitând redirecționarea traficului de mare tonaj în afara localității. Potrivit autorităților, noua infrastructură va reduce zgomotul și poluarea în oraș, va spori siguranța rutieră și va proteja străzile urbane de uzura provocată […] The post Vești bune pentru șoferi: Drumul de ocolire al orașului Vulcănești, deschis circulației appeared first on NewsMaker.
16:50
Tineri din Chișinău, Bălți, Ungheni și Cahul au participat, în weekendul trecut, la un adevărat maraton de programare, fabricație și prototipare. În perioada 13–14 decembrie, în cele patru sedii regionale ale Clubului Tinerilor Makeri, s-a desfășurat Winter Makeathon Local 2025, un eveniment dedicat creativității tehnice și inovației aplicate. Evenimentele au fost organizate de Clubul Tinerilor […] The post Makeathon la Clubul Tinerilor Makeri Cahul: provocări, prototipuri și tehnologie appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
16:30
Moldovenii, cu mai multe prejudecăți de gen. Studiu: 62% consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria” # NewsMaker
Dacă în 2021, circa 18% dintre cetățeni considerau că politica este un domeniu exclusiv masculin, în 2025 cifra a urcat la peste 26%. Datele au fost comunicate de reprezentanții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, o asociație obștească care promovează egalitatea de gen și statutul femeii, care a realizat un raport. Mai mult, potrivit Centrului, peste 62% dintre […] The post Moldovenii, cu mai multe prejudecăți de gen. Studiu: 62% consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria” appeared first on NewsMaker.
16:30
Parlamentul European solicită garantarea dreptului la avort în toate statele UE. Rezoluție # NewsMaker
Parlamentul European a adoptat pe 17 decembrie o rezoluție prin care solicită ca dreptul la avort să fie garantat în toate țările UE. Documentul susține inițiativa cetățenească europeană „My body, My choice”, care care vizează îmbunătățirea accesului femeilor din Europa la servicii de avort sigur și legal, printr-un mecanism voluntar de solidaritate financiară la nivelul […] The post Parlamentul European solicită garantarea dreptului la avort în toate statele UE. Rezoluție appeared first on NewsMaker.
15:50
Și-a incendiat mama imobilizată la pat și a încercat să omoare o tânără: un bărbat, condamnat la închisoare # NewsMaker
Un bărbat de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv viol, tentativă de omor și omor săvârșit cu deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată pe 16 decembrie 2025, de instanța de judecată, anunță Procuratura raionului Căușeni, Oficiul […] The post Și-a incendiat mama imobilizată la pat și a încercat să omoare o tânără: un bărbat, condamnat la închisoare appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
15:30
(VIDEO) Filat, față în față cu Plahotniuc/ Stare de urgență în Transnistria/ Grosu nu a descoperit America # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Grosu, după ce Comisia de la Veneția a criticat PACCO: „Nu a descoperit America”— Dodon le-a făcut cunoștință lui Candu și Plahotniuc: nu regret— Filat și Plahotniuc s-au întâlnit față în față după zece ani— Regiunea transnistreană, din nou în stare de […] The post (VIDEO) Filat, față în față cu Plahotniuc/ Stare de urgență în Transnistria/ Grosu nu a descoperit America appeared first on NewsMaker.
15:20
Baze de date din Moldova și Ucraina, acte false și avocați implicați: percheziții în România într-un dosar de obținere frauduloasă a cetățeniei # NewsMaker
37 de percheziții domiciliare au avut loc pe 18 decembrie în România, într-o investigație care vizează dobândirea frauduloasă a cetățeniei române. Procurorii români investighează o grupare constituită de șapte cetățeni ucraineni, sprijinită inclusiv de mai mulți avocați români. Perchezițiile au fost efectuate de procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte […] The post Baze de date din Moldova și Ucraina, acte false și avocați implicați: percheziții în România într-un dosar de obținere frauduloasă a cetățeniei appeared first on NewsMaker.
15:20
Inspectorii de muncă vor putea controla companiile în orice moment, fără avertizare. Proiectul de lege, votat în lectură finală # NewsMaker
Inspectorii de muncă vor putea pătrunde liber, fără înștiințare prealabilă, la orice oră din zi sau noapte, în orice unitate sau loc de muncă organizat de angajatori, indiferent dacă aceștia sunt persoane juridice sau fizice. Proiectul de lege care extinde atribuțiile inspectorilor în controlul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă a […] The post Inspectorii de muncă vor putea controla companiile în orice moment, fără avertizare. Proiectul de lege, votat în lectură finală appeared first on NewsMaker.
15:10
Fundația Moldcell a obținut Premiul de Argint la World Communication Awards 2025, una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria telecomunicațiilor, la categoria Contribuție Socială. Distincția a fost acordată în urma unei competiții puternice, la care au aplicat 23 de organizații din întreaga lume, confirmând relevanța și impactul programelor dezvoltate de Fundația Moldcell în […] The post Fundația Moldcell a obținut Premiul de Argint la World Communication Awards 2025 appeared first on NewsMaker.
15:00
Regiunea transnistreană a intrat, din nou, în stare de urgență în economie. Măsura a fost instituită pentru o perioadă de 30 de zile, după ce Soviet Suprem de la Tiraspol a susținut în unanimitate propunerea liderului de facto al regiunii, Vadim Krasnoselski. Potrivit Tiraspolului, introducerea stării de urgență este o măsură temporară și este determinată […] The post Regiunea transnistreană intră din nou în stare de urgență economică, din cauza gazelor appeared first on NewsMaker.
14:40
„Ați mințit” vs „Nu vreți să munciți”: Ceban, cu „trei pachete cu documente” la o emisiune în cazul străzii 31 August # NewsMaker
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține instituția pe care o conduce nu ar avea dreptul să continue reparațiile de pe strada 31 August 1989, care au fost oprite în urmă cu aproape 3 ani, după ce a fost descoperit o porțiune de caldarâm istoric. În cadrul ediției din 17 decembrie a emisiunii „Novaya Nedelea” de la […] The post „Ați mințit” vs „Nu vreți să munciți”: Ceban, cu „trei pachete cu documente” la o emisiune în cazul străzii 31 August appeared first on NewsMaker.
14:40
„Nu vă bateți joc de ei!“. Protest la Curtea de Apel: fermieri solidari cu doi frați condamnați pentru escrocherie # NewsMaker
Agricultori și membri ai Asociației „Forța Fermierilor” au protestat, pe 18 decembrie, în fața Curții de Apel, în timp ce instanța examina cererea de eliberare din arest a fraților Grosu – doi agricultori din raionul Leova, condamnați în primă instanță. Protestatarii le-au cerut judecătorilor să „nu distrugă agricultura” și să dispună eliberarea din arest a […] The post „Nu vă bateți joc de ei!“. Protest la Curtea de Apel: fermieri solidari cu doi frați condamnați pentru escrocherie appeared first on NewsMaker.
14:10
Primarii din Găgăuzia cer mai multe proiecte și fonduri. Munteanu la prima vizită în regiune: „Beneficiile aderării la UE sunt pentru toți” # NewsMaker
În prima sa vizită oficială în UTA Găgăuzia, premierul Alexandru Munteanu a evidențiat importanța colaborării între administrația centrală și cea locală și a prezentat realizările proiectelor derulate în regiune prin Programul „Satul European”, cu o valoare totală de peste 140 de milioane de lei. În același timp, primarii au apreciat investițiile Guvernului, dar au semnalat […] The post Primarii din Găgăuzia cer mai multe proiecte și fonduri. Munteanu la prima vizită în regiune: „Beneficiile aderării la UE sunt pentru toți” appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
13:00
Guvernarea pro-rusă din Georgia interzice votul în străinătate: „reducem influența forțelor externe” # NewsMaker
Cetățenii Georgiei își vor putea exercita dreptul la vot doar pe teritoriul țării, conform amendamentelor aduse Codului Electoral și aprobate miercuri, 17 decembrie, în Parlamentul de la Tbilisi cu 79 de voturi pentru și 11 împotrivă. Una dintre principalele noutăți ale legislației electorale este că secțiile de vot nu vor mai fi deschise în alte […] The post Guvernarea pro-rusă din Georgia interzice votul în străinătate: „reducem influența forțelor externe” appeared first on NewsMaker.
12:50
Cine și prin ce proceduri poate obține cetățenia Moldovei? Reguli noi: test la română, interviu la SIS și fără intermediari # NewsMaker
Pe 24 decembrie, în Republica Moldova va intra în vigoare o nouă lege a cetățeniei, care va înăspri procedura de obținere a acesteia. Solicitanții vor fi obligați să susțină un test de cunoaștere a limbii române și a prevederilor Constituției, să depună dosarele exclusiv personal, iar verificările vor deveni mai ample și mai riguroase. Autoritățile […] The post Cine și prin ce proceduri poate obține cetățenia Moldovei? Reguli noi: test la română, interviu la SIS și fără intermediari appeared first on NewsMaker.
12:30
Deputații Parlamentului Republicii Moldova au primit câte o scrisoare de la 101 copii cu dizabilități severe din țară. În scrisori, copiii și-au exprimat dorințele, iar parlamentarii au fost îndemnați să le îndeplinească în mod voluntar. Inițiativa aparține Ludmilei Adamciuc, deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, și a fost prezentată în cadrul ședinței plenare din 18 […] The post Deputații Republicii Moldova, invitați să îndeplinească dorințele a 101 copii (FOTO) appeared first on NewsMaker.
11:50
Prima moțiune simplă în Guvernul Munteanu: Opoziția o cheamă la raport pe ministra Agriculturii # NewsMaker
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga este chemată la raport în Parlament, după ce 42 de deputați din opoziție, la inițiativa Partidului Nostru, au semant o moțiune simplă. Mai exact, documentul prezentat de președintele Comisiei de profil, Serghei Ivanov, evidențiază problemele cu care se confruntă agricultorii, inclusiv lipsa finanțărilor, dificultățile în subvenționare și reacția […] The post Prima moțiune simplă în Guvernul Munteanu: Opoziția o cheamă la raport pe ministra Agriculturii appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
11:10
„Un respiro de un an”: Deputații propun moratoriu pentru fermieri, dar nu toți. Inițiativă legislativă # NewsMaker
La Parlament a fost înregistrată o inițiativă legislativă care prevede instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri. Este vorba de fermierii micro și mici afectați de calamități naturale. Potrivit documentului, pentru a beneficia de moratoriu, aceștia trebuie să întrunească cumulativ mai multe condiții. Pe durata moratoriului, fermierii […] The post „Un respiro de un an”: Deputații propun moratoriu pentru fermieri, dar nu toți. Inițiativă legislativă appeared first on NewsMaker.
11:00
Dodon îl așteaptă pe Plahotniuc să depună mărturii în dosarul „Kuliok”: „Să spună ce a fost și cum a fost” # NewsMaker
Fostul președinte al țării, Igor Dodon susține că își dorește ca fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, să vină în fața instanței de judecată pentru a depune mărturie în dosarul „Kuliok”. Liderul PSRM a adăugat că deocamdată, procurorii nu l-au inclus pe Plahotniuc, în lista martorilor acuzării. Declarația a fost făcută, la solicitarea NewsMaker, înainte de […] The post Dodon îl așteaptă pe Plahotniuc să depună mărturii în dosarul „Kuliok”: „Să spună ce a fost și cum a fost” appeared first on NewsMaker.
10:50
Fostul prim-ministru și lider al PLDM, Vlad Filat, s-a prezentat astăzi la ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Prezența lui Filat vine la o zi după ce acesta s-a declarat „profund consternat” de evoluția procesului penal și de modul în care dosarul este instrumentat în […] The post Filat a venit la ședința de judecată a lui Plahotniuc: „Am multe să-i spun” VIDEO appeared first on NewsMaker.
10:30
Grosu, despre audierea lui Candu în dosarul Plahotniuc: „Mult tupeu, să ne înarmăm cu răbdare” # NewsMaker
Audierea fostului președinte al Parlamentului și finului lui Vlad Plahotniuc, Adrian Candu, în dosarul „furtul miliardului” este marcată de „mult tupeu”, iar această atitudine ar putea fi repetată și în etapele următoare ale procesului. Declarația a fost făcută de șeful Legislativului, Igor Grosu, în ediția de 17 decembrie a emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal […] The post Grosu, despre audierea lui Candu în dosarul Plahotniuc: „Mult tupeu, să ne înarmăm cu răbdare” appeared first on NewsMaker.
10:10
Soarta proiectului privind crearea PACCO – o nouă procuratură specializată în combaterea corupției și a crimei organizate, care ar urma să înlocuiască PA și PCCOCS – va fi decisă după o analiză detaliată a constatărilor și recomandărilor Comisiei de la Veneția. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, la Jurnal […] The post Grosu, după ce Comisia de la Veneția a criticat PACCO: „Nu a descoperit America” appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
09:20
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Informația a fost comunicată de reprezentanții Guvernului. Menționăm că aceasta este prima vizită de lucru a premierului în Găgăuzia de la preluarea mandatului. Potrivit Guvernului, Alexandru Munteanu va avea „o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și […] The post Premierul Munteanu, prima vizită de lucru în Găgăuzia de la preluarea mandatului appeared first on NewsMaker.
08:40
Fugar, căutat de Moldova pentru fraude, adus din SUA la Chișinău. Ambasadă: intrase ilegal în Statele Unite # NewsMaker
Autoritățile americane și cele din Republica Moldova au coordonat, în această săptămână, o operațiune de returnare a unui fugar din Atlanta la Chișinău. Persoana era căutată de autoritățile moldovenești pentru activități frauduloase comise atât înainte, cât și după intrarea ilegală în SUA. Informația a fost comunicată de Ambasada SUA în Republica Moldova, care a precizat […] The post Fugar, căutat de Moldova pentru fraude, adus din SUA la Chișinău. Ambasadă: intrase ilegal în Statele Unite appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Economia Moldovei „se redresează treptat”, un nou scandal la Primăria capitalei, Netflix va difuza serialul „Plaha” # NewsMaker
Economia Moldovei și FMI Economia Moldovei „se redresează treptat” după șocurile externe: creșterea PIB în 2025 ar putea fi de 2,7–2,3%, iar până în 2028 ar putea ajunge la 3,7%, pe fondul investițiilor și reformelor structurale. Aceste concluzii reies din raportul misiunii FMI, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu după întrevederea cu reprezentanții fondului la Chișinău. Guvernul a […] The post NM Espresso: Economia Moldovei „se redresează treptat”, un nou scandal la Primăria capitalei, Netflix va difuza serialul „Plaha” appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
22:00
Pașaportul român, pe locul 2. Ce poziție ocupă cel moldovenesc în noul clasament mondial? # NewsMaker
România a urcat pe locul al doilea la nivel mondial în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index, ediția a 10-a, după ce anul trecut ocupase locul 21, scrie Libertatea.ro. Clasamentul celor mai puternice pașapoarte este pentru anul 2026. Republica Moldova se situează pe locul 87. Nomad Capitalist Passport Index a evaluat 199 de țări pe baza […] The post Pașaportul român, pe locul 2. Ce poziție ocupă cel moldovenesc în noul clasament mondial? appeared first on NewsMaker.
20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat bugetul instituției pentru anul 2026, în valoare de peste 151 milioane de lei. Potrivit datelor prezentate, aproape jumătate din buget va fi îndreptat spre finanțarea partidelor politice. Bugetul estimat de CEC va fi înaintat Parlamentului spre examinare. Potrivit CEC, bugetul aprobat este de 151 068,2 mii lei. „Pentru activitatea […] The post CEC a aprobat bugetul pentru 2026: aproape jumătate alocat partidelor appeared first on NewsMaker.
20:00
Circulație rutieră oprită pe o porțiune a străzii 31 August din Chișinău. Până când va fi valabilă măsura # NewsMaker
Până pe 18 decembrie, ora 23:00, traficul rutier va fi suspendat pe o porțiune a străzii 31 August 1989 din capitală. Este vorba despre tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga. Informația a fost comunicată de Primăria Chișinău. Potrivit autorităților, restricțiile vor intra în vigoare pe 17 decembrie, la ora 20:00, și se […] The post Circulație rutieră oprită pe o porțiune a străzii 31 August din Chișinău. Până când va fi valabilă măsura appeared first on NewsMaker.
20:00
(VIDEO) Plahotniuc pune multe întrebări. Ce a declarat Andrian Candu despre nașul său în instanță? # NewsMaker
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a făcut declarații în calitate de martor al apărării în dosarul „furtul miliardului”, în care este vizat nașul său, Vladimir Plahotniuc. Potrivit lui, în perioada crizei, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat din Moldova au deținut controlul asupra sectorului bancar, iar fostul lider al Partidului Democrat nu avea nicio […] The post (VIDEO) Plahotniuc pune multe întrebări. Ce a declarat Andrian Candu despre nașul său în instanță? appeared first on NewsMaker.
19:20
(VIDEO) Clădiri construite ilgal în Chișinău?/ Plahotniuc pune multe întrebări/ Piedicile integrării în UE? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— FMI cere fortificarea procuraturii anticorupție— Salariile profesorilor ar putea crește din toamna anului viitor— Andrian Candu, audiat în dosarul în care este vizat Plahotniuc— Indemnizația unică la naștere crește— Deschiderea negocierilor pe clustere amânată în lipsa unei decizii privind Ucraina— PAS cere […] The post (VIDEO) Clădiri construite ilgal în Chișinău?/ Plahotniuc pune multe întrebări/ Piedicile integrării în UE? appeared first on NewsMaker.
18:40
Moldova și Israel, mai aproape de recunoașterea și executarea reciprocă a unor hotărâri judecătorești # NewsMaker
Instanțele din Republica Moldova și Israel vor putea colabora pentru obținerea probelor, transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare, dar și pentru recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești civile și comerciale emise în ambele țări. Informația a fost comunicată de Ministerul Justiției, care a anunțat că Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre ce prevede aceste măsuri și […] The post Moldova și Israel, mai aproape de recunoașterea și executarea reciprocă a unor hotărâri judecătorești appeared first on NewsMaker.
18:10
SUA închid granițele pentru cetățenii mai multor țări: Cine este vizat de decretul lui Trump # NewsMaker
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a extins lista țărilor ale căror cetățeni nu au voie să intre în Statele Unite. Începând cu 1 ianuarie, restricțiile vor viza cetățenii din Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud, Laos, Sierra Leone și Siria, precum și deținătorii pașapoartelor Autorității Palestiniene. Interdicția se aplică atât vizelor turistice, cât și […] The post SUA închid granițele pentru cetățenii mai multor țări: Cine este vizat de decretul lui Trump appeared first on NewsMaker.
17:50
FMI explică de ce am ratat împrumutul de $170 mln. Progres anticorupție „dezechilibrat”; bani publici – cheltuiți ineficient? # NewsMaker
Ratarea ultimei tranșe de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional este direct legată de restanțele Republicii Moldova în domeniul guvernanței, al luptei împotriva corupției și de capacitățile limitate în gestionarea banilor publici. Deși autoritățile au făcut progrese pe parcursul programului, care a durat patru ani, acestea nu au fost suficiente […] The post FMI explică de ce am ratat împrumutul de $170 mln. Progres anticorupție „dezechilibrat”; bani publici – cheltuiți ineficient? appeared first on NewsMaker.
17:50
Serialul „Plaha”, regizat de Igor Cobileanski, cunoscut pentru producțiile Umbre și Hackerville, va putea fi urmărit din nou, după ce platforma de streaming Netflix a achiziționat drepturile pentru difuzarea sa. Producția îl are în rol principal pe actorul Iulian Postelnicu, iar disponibilitatea pe platformă este anunțată pentru 1 ianuarie 2026, transmite paginademedia. Inspirat de corupția din Republica Moldova, serialul […] The post Netflix preia difuzarea serialului moldovenesc „Plaha”. Când va fi disponibil appeared first on NewsMaker.
17:50
Până pe 18 decembrie, ora 11:00, Republica Moldova va fi sub cod galben de ceață. Avertizarea a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care a menționat că, pe arii extinse, se prevede ceață cu vizibilitate de 200 m și mai puțin. Avertizarea a intrat în vigoare la ora ora 17:00, pe 17 decembrie, și […] The post Vizibilitate de maxim 200 de metri. Cod galben de ceață în toată Moldova appeared first on NewsMaker.
Ieri
17:30
Câștigătoarele celei de-a treia ediții She’s Next din Moldova au primit 12 000 de euro pentru dezvoltarea afacerii # NewsMaker
Pentru prima dată în țară, programul s-a desfășurat într-un format de competiție Elevator Pitch și a ajutat antreprenoarele să-și dezvolte abilitățile de prezentare convingătoare a afacerilor Chișinău, 17 decembrie 2025 – Cea de-a treia ediție a inițiativei globale She’s Next Empowered by Visa s-a încheiat în Republica Moldova, fiind organizată cu sprijinul maib, partenerul-cheie al […] The post Câștigătoarele celei de-a treia ediții She’s Next din Moldova au primit 12 000 de euro pentru dezvoltarea afacerii appeared first on NewsMaker.
16:40
Organiza proteste și remunera participanții: Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași a ex-partidului „Șor”, condamnată la închisoare # NewsMaker
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat. Din pedeapsa aplicată, 2 ani vor fi executați efectiv în penitenciar, iar ceilalți 2 ani – suspendați condiționat, cu o perioadă […] The post Organiza proteste și remunera participanții: Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași a ex-partidului „Șor”, condamnată la închisoare appeared first on NewsMaker.
16:20
„Avem finaliștii”: artiștii care vor concura pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026 # NewsMaker
16 artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați în urma audițiilor live, scrie Moldova 1. Printre finaliști se numără Satoshi, Katy Rain, Cristy Rouge și Maxim Zavidia. Finala Națională va avea loc la Arena Chișinău. Audițiile s-au desfășurat pe 16 decembrie, în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. La acestea au […] The post „Avem finaliștii”: artiștii care vor concura pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026 appeared first on NewsMaker.
16:20
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Cine este Dorin Poverjuc și ce avere declară # NewsMaker
Directorul Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, a fost numit șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 17 decembrie. În cadrul ședinței, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a propus eliberarea lui Poverjuc din funcția de director al Agenției de Mediu și numirea lui la conducerea […] The post Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Cine este Dorin Poverjuc și ce avere declară appeared first on NewsMaker.
16:00
Oferta de iarnă în Satul German: duplexuri și case individuale deja construite, cu achitare în rate de până la 36 de luni # NewsMaker
Persoanele care vor cumpăra locuințe la sol în cartierul rezidențial Satul German în perioada sărbătorilor de iarnă, vor putea beneficia de condiții speciale de achitare în rate. Astfel, cei care vor achiziționa duplexuri în această perioadă vor avea posibilitatea să le achite în rate pe o durată de până la 18 luni. În același timp, […] The post Oferta de iarnă în Satul German: duplexuri și case individuale deja construite, cu achitare în rate de până la 36 de luni appeared first on NewsMaker.
16:00
Procuror, despre audierea lui Candu în dosarul lui Plahotniuc: „Pentru acuzare, aceste declarații vor fi apreciate ca fiind subiective” # NewsMaker
Ex-președintele Parlamentului, Andrian Candu, nu a oferit informații relevante în dosarul „furtul miliardului”, în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Declarația a fost făcută de către procurorul de caz Alexandru Cernei,după ședința de judecată din 17 decembrie. Potrivit acestuia, Candu a fost invitat să depună declarații strict în legătură cu obiectul […] The post Procuror, despre audierea lui Candu în dosarul lui Plahotniuc: „Pentru acuzare, aceste declarații vor fi apreciate ca fiind subiective” appeared first on NewsMaker.
15:40
CinemaHora 2025. Chișinău a devenit pentru a treia oară centrul dialogului cinematografic european # NewsMaker
În perioada 13–14 decembrie, Chișinăul a găzduit cea de-a treia ediție a CinemaHora Forum, care a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene de finanțare, experți în distribuție, directori de festivaluri, programatori, producători și cineaști din Europa. Dacă primele două ediții au fost orientate spre cooperare, coproducții și impactul filmului, ediția din acest an a fost dedicată […] The post CinemaHora 2025. Chișinău a devenit pentru a treia oară centrul dialogului cinematografic european appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Plahotniuc „nu e alintat”/Găgăuzia se pregătește de alegeri/Cine a provocat criza din Transnistria? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Pregătiri pentru alegeri: Comisia Electorală de la Comrat, refăcută— Dosarul BEM: condamnări pentru un credit obținut prin înșelăciune— 5.000 de locuri noi în creșele din Moldova până în 2027— Andrian Candu, audiat în dosarul în care este vizat Plahotniuc— Plahotniuc, despre condițiile […] The post (VIDEO) Plahotniuc „nu e alintat”/Găgăuzia se pregătește de alegeri/Cine a provocat criza din Transnistria? appeared first on NewsMaker.
15:10
PAS cere demisii în Primărie, după scandalul din jurul complexului de la Ciocana. Răspunde partidul lui Ceban: „Zgomot mediatic” # NewsMaker
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a cerut demisia a cinci funcționari din Primărie, în contextul scandalului din jurul complexului din sectorul Ciocana. Totodată, l-a acuzat pe edilul Ion Ceban că „s-a spălat pe mâini” și „și-a delegat absolut toate atribuțiile”. Potrivit PAS, „delegarea semnăturii nu înseamnă și delegarea răspunderii”. În reacție, fracțiunea Mișcarea Alternativa […] The post PAS cere demisii în Primărie, după scandalul din jurul complexului de la Ciocana. Răspunde partidul lui Ceban: „Zgomot mediatic” appeared first on NewsMaker.
14:40
De ce Moldova încă nu a început negocierile cu UE pe clustere? Explicația vicepremierului Cristina Gherasimov # NewsMaker
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că deschiderea negocierilor pe clustere cu UE, pe care Chișinăul a mizat până la sfârșitul acestui an, nu a avut loc din cauză că încă nu există o decizie politică unanimă la nivelul statelor-membre în privința Ucrainei. Oficiala a mai menționat că Republica Moldova și Ucraina, care, […] The post De ce Moldova încă nu a început negocierile cu UE pe clustere? Explicația vicepremierului Cristina Gherasimov appeared first on NewsMaker.
14:40
Duminică, showroomul Land Rover a fost cuprins de mirosul de, copturi proaspete scoase din cuptor și acorduri discrete de muzică orchestrală de Crăciun. Într-o atmosferă intimă, unde fiecare detaliu conta — de la aranjamentele florale până la textura fețelor de masă — Range Rover și-a reafirmat filosofia: nu este doar un automobil, ci o expresie […] The post O zi de Crăciun în stil Range Rover: când iarna miroase a brad și turtă dulce appeared first on NewsMaker.
14:00
Vicepremierul pentru reintegrare avertizează: schema Moscovei nu este sustenabilă. Stările de urgență în Transnistria se pot repeta # NewsMaker
Tiraspolul a reintrodus starea de urgență în economie după ce agentul de plată pentru gazele livrate regiunii transnistrene s-a schimbat, din nou. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că problema este una tehnică, nu politică, și a apărut după ce autoritățile de la Tiraspol au refuzat schema de livrare a gazelor propusă de Chișinău, susținută […] The post Vicepremierul pentru reintegrare avertizează: schema Moscovei nu este sustenabilă. Stările de urgență în Transnistria se pot repeta appeared first on NewsMaker.
13:30
Guvernul Republicii Moldova va crea 5.000 de locuri noi în creșe până în 2027, printr-o investiție de 385 de milioane de lei. Programul „Părinți angajați, copii la creșe” le oferă părinților libertatea de a munci fără grija copiilor, în timp ce cei mici beneficiază de spații moderne și sigure pentru creștere și educație timpurie. Programul, […] The post Mai multe creșe pentru copii: Guvernul promite 5.000 de locuri noi până în 2027 appeared first on NewsMaker.
13:00
Minus un miliard, credite și concerte: ce propune Primăria Chișinău pentru 2026, după un an fără buget (ANALIZĂ) # NewsMaker
Anul 2025 va rămâne în istoria Chișinăului drept cel în care orașul a funcționat fără un buget aprobat: Primăria și Consiliul municipal nu au reușit să ajungă la un acord privind structura și prevederile acestuia. Acum, cu doar două săptămâni înainte de venirea noului an, conducerea Primăriei a prezentat proiectul bugetului pentru anul viitor – […] The post Minus un miliard, credite și concerte: ce propune Primăria Chișinău pentru 2026, după un an fără buget (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
