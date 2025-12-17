CEC a aprobat bugetul pentru 2026: aproape jumătate alocat partidelor
NewsMaker, 17 decembrie 2025 20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat bugetul instituției pentru anul 2026, în valoare de peste 151 milioane de lei. Potrivit datelor prezentate, aproape jumătate din buget va fi îndreptat spre finanțarea partidelor politice. Bugetul estimat de CEC va fi înaintat Parlamentului spre examinare. Potrivit CEC, bugetul aprobat este de 151 068,2 mii lei. „Pentru activitatea […]
Acum o oră
20:30
Acum 2 ore
20:00
Circulație rutieră oprită pe o porțiune a străzii 31 August din Chișinău. Până când va fi valabilă măsura # NewsMaker
Până pe 18 decembrie, ora 23:00, traficul rutier va fi suspendat pe o porțiune a străzii 31 August 1989 din capitală. Este vorba despre tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga. Informația a fost comunicată de Primăria Chișinău. Potrivit autorităților, restricțiile vor intra în vigoare pe 17 decembrie, la ora 20:00, și se […]
20:00
(VIDEO) Plahotniuc pune multe întrebări. Ce a declarat Andrian Candu despre nașul său în instanță? # NewsMaker
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a făcut declarații în calitate de martor al apărării în dosarul „furtul miliardului", în care este vizat nașul său, Vladimir Plahotniuc. Potrivit lui, în perioada crizei, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat din Moldova au deținut controlul asupra sectorului bancar, iar fostul lider al Partidului Democrat nu avea nicio […]
Acum 4 ore
19:20
(VIDEO) Clădiri construite ilgal în Chișinău?/ Plahotniuc pune multe întrebări/ Piedicile integrării în UE? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— FMI cere fortificarea procuraturii anticorupție— Salariile profesorilor ar putea crește din toamna anului viitor— Andrian Candu, audiat în dosarul în care este vizat Plahotniuc— Indemnizația unică la naștere crește— Deschiderea negocierilor pe clustere amânată în lipsa unei decizii privind Ucraina— PAS cere […]
18:40
Moldova și Israel, mai aproape de recunoașterea și executarea reciprocă a unor hotărâri judecătorești # NewsMaker
Instanțele din Republica Moldova și Israel vor putea colabora pentru obținerea probelor, transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare, dar și pentru recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești civile și comerciale emise în ambele țări. Informația a fost comunicată de Ministerul Justiției, care a anunțat că Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre ce prevede aceste măsuri și […]
18:10
SUA închid granițele pentru cetățenii mai multor țări: Cine este vizat de decretul lui Trump # NewsMaker
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a extins lista țărilor ale căror cetățeni nu au voie să intre în Statele Unite. Începând cu 1 ianuarie, restricțiile vor viza cetățenii din Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud, Laos, Sierra Leone și Siria, precum și deținătorii pașapoartelor Autorității Palestiniene. Interdicția se aplică atât vizelor turistice, cât și […]
17:50
FMI explică de ce am ratat împrumutul de $170 mln. Progres anticorupție „dezechilibrat”; bani publici – cheltuiți ineficient? # NewsMaker
Ratarea ultimei tranșe de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional este direct legată de restanțele Republicii Moldova în domeniul guvernanței, al luptei împotriva corupției și de capacitățile limitate în gestionarea banilor publici. Deși autoritățile au făcut progrese pe parcursul programului, care a durat patru ani, acestea nu au fost suficiente […]
17:50
Serialul „Plaha", regizat de Igor Cobileanski, cunoscut pentru producțiile Umbre și Hackerville, va putea fi urmărit din nou, după ce platforma de streaming Netflix a achiziționat drepturile pentru difuzarea sa. Producția îl are în rol principal pe actorul Iulian Postelnicu, iar disponibilitatea pe platformă este anunțată pentru 1 ianuarie 2026, transmite paginademedia. Inspirat de corupția din Republica Moldova, serialul […]
17:50
Până pe 18 decembrie, ora 11:00, Republica Moldova va fi sub cod galben de ceață. Avertizarea a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care a menționat că, pe arii extinse, se prevede ceață cu vizibilitate de 200 m și mai puțin. Avertizarea a intrat în vigoare la ora ora 17:00, pe 17 decembrie, și […]
17:30
Câștigătoarele celei de-a treia ediții She’s Next din Moldova au primit 12 000 de euro pentru dezvoltarea afacerii # NewsMaker
Pentru prima dată în țară, programul s-a desfășurat într-un format de competiție Elevator Pitch și a ajutat antreprenoarele să-și dezvolte abilitățile de prezentare convingătoare a afacerilor Chișinău, 17 decembrie 2025 – Cea de-a treia ediție a inițiativei globale She's Next Empowered by Visa s-a încheiat în Republica Moldova, fiind organizată cu sprijinul maib, partenerul-cheie al […]
Acum 6 ore
16:40
Organiza proteste și remunera participanții: Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași a ex-partidului „Șor”, condamnată la închisoare # NewsMaker
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași al fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat. Din pedeapsa aplicată, 2 ani vor fi executați efectiv în penitenciar, iar ceilalți 2 ani – suspendați condiționat, cu o perioadă […]
16:20
„Avem finaliștii”: artiștii care vor concura pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026 # NewsMaker
16 artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați în urma audițiilor live, scrie Moldova 1. Printre finaliști se numără Satoshi, Katy Rain, Cristy Rouge și Maxim Zavidia. Finala Națională va avea loc la Arena Chișinău. Audițiile s-au desfășurat pe 16 decembrie, în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. La acestea au […]
16:20
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Cine este Dorin Poverjuc și ce avere declară # NewsMaker
Directorul Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, a fost numit șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 17 decembrie. În cadrul ședinței, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a propus eliberarea lui Poverjuc din funcția de director al Agenției de Mediu și numirea lui la conducerea […]
16:00
Oferta de iarnă în Satul German: duplexuri și case individuale deja construite, cu achitare în rate de până la 36 de luni # NewsMaker
Persoanele care vor cumpăra locuințe la sol în cartierul rezidențial Satul German în perioada sărbătorilor de iarnă, vor putea beneficia de condiții speciale de achitare în rate. Astfel, cei care vor achiziționa duplexuri în această perioadă vor avea posibilitatea să le achite în rate pe o durată de până la 18 luni. În același timp, […]
16:00
Procuror, despre audierea lui Candu în dosarul lui Plahotniuc: „Pentru acuzare, aceste declarații vor fi apreciate ca fiind subiective” # NewsMaker
Ex-președintele Parlamentului, Andrian Candu, nu a oferit informații relevante în dosarul „furtul miliardului", în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Declarația a fost făcută de către procurorul de caz Alexandru Cernei,după ședința de judecată din 17 decembrie. Potrivit acestuia, Candu a fost invitat să depună declarații strict în legătură cu obiectul […]
15:40
CinemaHora 2025. Chișinău a devenit pentru a treia oară centrul dialogului cinematografic european # NewsMaker
În perioada 13–14 decembrie, Chișinăul a găzduit cea de-a treia ediție a CinemaHora Forum, care a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene de finanțare, experți în distribuție, directori de festivaluri, programatori, producători și cineaști din Europa. Dacă primele două ediții au fost orientate spre cooperare, coproducții și impactul filmului, ediția din acest an a fost dedicată […]
Acum 8 ore
15:20
(VIDEO) Plahotniuc „nu e alintat”/Găgăuzia se pregătește de alegeri/Cine a provocat criza din Transnistria? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Pregătiri pentru alegeri: Comisia Electorală de la Comrat, refăcută— Dosarul BEM: condamnări pentru un credit obținut prin înșelăciune— 5.000 de locuri noi în creșele din Moldova până în 2027— Andrian Candu, audiat în dosarul în care este vizat Plahotniuc— Plahotniuc, despre condițiile […]
15:10
PAS cere demisii în Primărie, după scandalul din jurul complexului de la Ciocana. Răspunde partidul lui Ceban: „Zgomot mediatic” # NewsMaker
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a cerut demisia a cinci funcționari din Primărie, în contextul scandalului din jurul complexului din sectorul Ciocana. Totodată, l-a acuzat pe edilul Ion Ceban că „s-a spălat pe mâini" și „și-a delegat absolut toate atribuțiile". Potrivit PAS, „delegarea semnăturii nu înseamnă și delegarea răspunderii". În reacție, fracțiunea Mișcarea Alternativa […]
14:40
De ce Moldova încă nu a început negocierile cu UE pe clustere? Explicația vicepremierului Cristina Gherasimov # NewsMaker
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că deschiderea negocierilor pe clustere cu UE, pe care Chișinăul a mizat până la sfârșitul acestui an, nu a avut loc din cauză că încă nu există o decizie politică unanimă la nivelul statelor-membre în privința Ucrainei. Oficiala a mai menționat că Republica Moldova și Ucraina, care, […]
14:40
Duminică, showroomul Land Rover a fost cuprins de mirosul de, copturi proaspete scoase din cuptor și acorduri discrete de muzică orchestrală de Crăciun. Într-o atmosferă intimă, unde fiecare detaliu conta — de la aranjamentele florale până la textura fețelor de masă — Range Rover și-a reafirmat filosofia: nu este doar un automobil, ci o expresie […]
14:00
Vicepremierul pentru reintegrare avertizează: schema Moscovei nu este sustenabilă. Stările de urgență în Transnistria se pot repeta # NewsMaker
Tiraspolul a reintrodus starea de urgență în economie după ce agentul de plată pentru gazele livrate regiunii transnistrene s-a schimbat, din nou. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că problema este una tehnică, nu politică, și a apărut după ce autoritățile de la Tiraspol au refuzat schema de livrare a gazelor propusă de Chișinău, susținută […]
13:30
Guvernul Republicii Moldova va crea 5.000 de locuri noi în creșe până în 2027, printr-o investiție de 385 de milioane de lei. Programul „Părinți angajați, copii la creșe" le oferă părinților libertatea de a munci fără grija copiilor, în timp ce cei mici beneficiază de spații moderne și sigure pentru creștere și educație timpurie. Programul, […]
Acum 12 ore
13:00
Minus un miliard, credite și concerte: ce propune Primăria Chișinău pentru 2026, după un an fără buget (ANALIZĂ) # NewsMaker
Anul 2025 va rămâne în istoria Chișinăului drept cel în care orașul a funcționat fără un buget aprobat: Primăria și Consiliul municipal nu au reușit să ajungă la un acord privind structura și prevederile acestuia. Acum, cu doar două săptămâni înainte de venirea noului an, conducerea Primăriei a prezentat proiectul bugetului pentru anul viitor – […]
12:50
Vinovați, dar fără pedeapsă: sentințele din dosarul „Laundromat” pentru doi foști judecători # NewsMaker
Doi foști judecători din Republica Moldova au fost recunoscuți vinovați în dosarul „Laundromat" pentru pronunțarea, cu bună-știință, a unor hotărâri contrare legii. Informația a fost comunicată de Procuratura Anticorupție pe 17 decembrie, care a adăugat că aceștia au fost eliberați de pedeapsă „pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală". Deciziile sunt executorii, însă […]
12:20
Profesorii intră în 2026 fără majorări salariale. Ministrul Finanțelor spune când ar putea crește # NewsMaker
Profesorii din Republica Moldova nu vor beneficia de majorarea salariilor de la începutul anului viitor, așa cum se așteptau, ci abia ar putea ave creșteri abia, din 1 septembrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, înaintea ședinței Guvernului. „Profesorii se află […]
12:10
Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot mai mult teren în Moldova, potrivit studiului Mastercard # NewsMaker
Serviciile și plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi a moldovenilor — de la cumpărăturile zilnice din magazine până la interacțiunea cu banca prin aplicațiai mobilă, care oferă acces la o gamă largă de servicii financiare. Conform studiului anual MasterIndex 2025 realizat de Mastercard, fiecare al doilea locuitor al țării […]
12:00
Reforma anticorupție va fi revizuită, după ce Comisia de la Veneția a criticat proiectul PACCO? Ministrul justiției anunță instituirea unui grup de lucru # NewsMaker
Un grup de lucru pe segmentul luptei împotriva corupției, instituit de Ministerul Justiției, analizează informațiile instituționale din domeniu și cel mai recent aviz al Comisiei de la Veneția, care critică proiectul de lege privind comasarea Procuraturii Anticorupție (PA) și PCCOCS și crearea unei noi structuri – PACCO. După ce se va ajunge la o concluzie, […]
11:30
Finul lui Plahotniuc, Andrian Candu, martor în dosarul „Frauda bancară”. Fostul lider democrat: „A venit să confirme adevărul” # NewsMaker
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, este din nou în sala de judecată și a făcut declarații de presă înainte de începerea ședinței din dosarul „furtul miliardului", în care este acuzat de organizarea schemei de devalizare a sistemului bancar. Astăzi este audiat cel de-al doilea
10:30
Blocurile din Chișinău vor fi testate la rezistența la cutremure. Autoritățile pregătesc o hartă de risc seismic # NewsMaker
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un amplu proces de evaluare a clădirilor din Republica Moldova, care va permite stabilirea nivelului de siguranță și rezistență la cutremure a imobilelor. Detaliile au fost comunicate de către secretarul de stat în domeniul construcțiilor și urbanismului, Veaceslav Șipitca în cadrul unui interviu pentru 1TV. Veaceslav Șipitca, a spus […] The post Blocurile din Chișinău vor fi testate la rezistența la cutremure. Autoritățile pregătesc o hartă de risc seismic appeared first on NewsMaker.
10:20
Incendiul de la ambasada Moldovei în SUA: serviciile consulare vor fi prestate într-o biserică a Patriarhiei Române # NewsMaker
Ambasada Republicii Moldova la Washington va presta servicii consulare în incinta bisericii Sf. Andrei din Potomac pentru o perioada nedeterminată, după scurtcircuitul care a avut loc la sediul misiunii diplomatice. Anunțul a fost făcut de ambasadă pe 16 decembrie, pe Facebook. „Din cauza incidentului tehnic din cadrul ambasadei, locația pentru oferirea serviciilor consulare a fost […] The post Incendiul de la ambasada Moldovei în SUA: serviciile consulare vor fi prestate într-o biserică a Patriarhiei Române appeared first on NewsMaker.
09:40
Ministerul Culturii lansează o nouă ediție a campaniei „Hai acasă de Crăciun”. În cadrul inițiativei, în perioada 18 decembrie – 15 ianuarie, pe întreg teritoriul țării vor fi organizate 40 de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat că campania „Hai acasă de Crăciun” va fi lansată pe 18 decembrie cu […] The post Aproape 40 de concerte gratuite în toată Moldova: lista locațiilor și a interpreților appeared first on NewsMaker.
08:40
NM Espresso: Maia Sandu a discutat cu Volodimir Zelenski despre «avansarea sincronizată» în UE, opoziția s-a unit împotriva amendamentelor PAS, profesorii cer salarii decente # NewsMaker
Sandu la Haga: convenția, Zelenski Moldova a semnat Convenția privind crearea Comisiei internaționale pentru examinarea pretențiilor Ucrainei. Comisia va documenta încălcările și va ajuta Kievul să obțină despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de război. Chișinăul susține toate eforturile de a stopa războiul din Ucraina și de a obține o «pace demnă», a declarat Președinta Maia Sandu la conferința de la Haga, dedicată inițierii Convenției. La Haga, Maia Sandu s-a întâlnit și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre eforturile […] The post NM Espresso: Maia Sandu a discutat cu Volodimir Zelenski despre «avansarea sincronizată» în UE, opoziția s-a unit împotriva amendamentelor PAS, profesorii cer salarii decente appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
08:20
Rusia refuză propunerea privind un armistițiu pe durata sărbătorilor de iarnă. Peskov: „Vrem pace” # NewsMaker
Federația Rusă nu este de acord cu un armistițiu pe durata sărbătorilor de iarnă. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unor declarații de presă 16 decembrie. „Noi vrem pace. Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei un răgaz pentru a se pregăti să continue războiul”, […] The post Rusia refuză propunerea privind un armistițiu pe durata sărbătorilor de iarnă. Peskov: „Vrem pace” appeared first on NewsMaker.
Ieri
20:10
Au contractat prin înșelăciune un credit de 4,4 mln lei de la Banca de Economii. Doi moldoveni, condamnați în prima instanță # NewsMaker
Două persoane, care sunt vizate într-un dosar privind contractarea prin înșelăciune a unui credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii, în 2011, au fost condamnate în prima instanță la 5 și, respectiv, 9 ani de închisoare. Inculpații se află actualmente în căutare. Informațiile au fost confirmate de Procuratura Anticorupție (PA) într-un […] The post Au contractat prin înșelăciune un credit de 4,4 mln lei de la Banca de Economii. Doi moldoveni, condamnați în prima instanță appeared first on NewsMaker.
19:40
Adunarea Populară a Găgăuziei a reînnoit componența Comisiei electorale locale. Încep pregătirile pentru alegeri # NewsMaker
Adunarea Populară a Găgăuziei a aprobat noi membri ai Comisiei electorale după mai multe demisii din organul electoral reconstituit. Comisia reînnoită urmează să înceapă pregătirile pentru alegerile în legislativul de la Comrat, programate pentru 22 martie, relatează IPN. Decizia a fost luată de Adunarea Populară a Găgăuziei pe 16 decembrie, după ce Curtea Supremă de […] The post Adunarea Populară a Găgăuziei a reînnoit componența Comisiei electorale locale. Încep pregătirile pentru alegeri appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) O nouă taxă în Moldova/ Rusia a colectat date despre Găgăuzia?/ Cât costă un brad natural? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Taxe pe drumuri din 2028: cine circulă zilnic va plăti mai mult— În căutarea bradului perfect. Cât costa simbolul sărbătorilor de iarnă?— Ex-secretarul general al Parlamentului, audiat într-un dosar privind trădarea de patrie— Moldova a semnat convenția privind compensațiile pentru Ucraina— MAI, […] The post (VIDEO) O nouă taxă în Moldova/ Rusia a colectat date despre Găgăuzia?/ Cât costă un brad natural? appeared first on NewsMaker.
18:50
Ministerul Justiției și Parlamentul, despre viitorul PACCO, după avizul critic al Comisiei de la Veneția: „Decizia aparține autorului” # NewsMaker
Ministerul Justiției și Parlamentul analizează avizul Guvernului privind proiectul de creare a PACCO și îl compară cu observațiile Comisiei de la Veneția. Ambele instituții au transmis NewsMaker aceeași reacție oficială, în care precizează că decizia finală privind viitorul proiectului – pus pe pauză de aproape un an în așteptarea avizului Comisiei – „aparține autorului inițiativei”. […] The post Ministerul Justiției și Parlamentul, despre viitorul PACCO, după avizul critic al Comisiei de la Veneția: „Decizia aparține autorului” appeared first on NewsMaker.
18:30
Mai mult sprijin pentru examene: ore gratuite la matematică și limba română, pentru elevi. Cine poate beneficia # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va continua și în 2026 orele speciale pentru elevii cu dificultăți la matematică și va extinde programul și la Limba și literatura română, destinat elevilor alolingvi. Anunțul a fost făcut de secretara, de stat Valentina Olaru, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă organizate de MEC și Agenția Națională pentru […] The post Mai mult sprijin pentru examene: ore gratuite la matematică și limba română, pentru elevi. Cine poate beneficia appeared first on NewsMaker.
18:10
(VIDEO) Picături periculoase. Cum pot medicamentele pentru nas înfundat să ducă la rinită și chiar la operație? # NewsMaker
În sezonul rece, fiecare al treilea pacient care ajunge la medicul ORL nu vine din cauza unei răceli, ci din cauza picăturilor nazale – mai exact, a dependenței de ele. Cu această problemă s-a confruntat și jurnalista NM Ecaterina Dubasova. Ea a povestit cât cheltuie pe spray-uri, cum se trezește noaptea din cauza senzației de […] The post (VIDEO) Picături periculoase. Cum pot medicamentele pentru nas înfundat să ducă la rinită și chiar la operație? appeared first on NewsMaker.
17:30
Un liceu din Fălești va fi transformat în școală model, pe bani europeni: investițiile depășesc 1 milion de dolari # NewsMaker
Elevii Liceului „Ion Creangă” din Fălești se vor bucura în curând de săli de clasă luminoase și moderne, laboratoare dotate cu tehnologie de ultimă generație și spații de relaxare dedicate studiului și socializării. Instituția se află printre cele 90 selectate pentru modernizare în cadrul programului național care urmărește transformarea lor în școli model. În prezent, […] The post Un liceu din Fălești va fi transformat în școală model, pe bani europeni: investițiile depășesc 1 milion de dolari appeared first on NewsMaker.
17:10
Opoziția face front comun: Dodon, Caraman, Costiuc, Usatîi și Vartanean cer PAS să renunțe la proiectul care instituie „ora votului” în Parlament # NewsMaker
Deputatul socialist, Igor Dodon, a anunțat că „toate fracțiunile de opoziție au semnat o declarație comună” prin care „condamnă ferm tentativa PAS de a modifica regulamentul Parlamentului și de a restrânge drepturile deputaților”. În declarație se menționează că „modificările propuse contravin Constituției” și „standardelor europene”. Anterior, pentru NM, reprezentanții Parlamentului au declarat că proiectul se […] The post Opoziția face front comun: Dodon, Caraman, Costiuc, Usatîi și Vartanean cer PAS să renunțe la proiectul care instituie „ora votului” în Parlament appeared first on NewsMaker.
16:50
Moldova susține crearea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Convenția, semnată de Popșoi la Haga # NewsMaker
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a semnat pe 16 decembrie Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a semnat Convenția alături de omologul său ucrainean, Andrei Sibiga, și cel neerlandez, David van Weel. Documentul a fost semnat […] The post Moldova susține crearea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Convenția, semnată de Popșoi la Haga appeared first on NewsMaker.
16:40
Sandu și Zelenski s-au întâlnit la Haga: „ Rămânem angajați pentru un viitor pașnic și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit la Haga cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Cei doi lideri au discutat despre situația de pe front, despre rezistența remarcabilă a Ucrainei și despre eforturile internaționale pentru apropierea momentului păcii în Ucraina și pe întregul continent european. Maia Sandu […] The post Sandu și Zelenski s-au întâlnit la Haga: „ Rămânem angajați pentru un viitor pașnic și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune” appeared first on NewsMaker.
15:50
„Mafia pădurii”: Garda Națională de Mediu a raportat împușcături la Căpriana. Ce spune Moldsilva și poliția # NewsMaker
Garda Națională de Mediu a raportat „împușcături” în pădurea de la Căpriana. Potrivit acesteia, s-a tras atât în mașina Gărzii, cât și în aer, în apropierea unui membru al asociației, care ar fi fost și lovit. Garda a precizat că incidentul a avut loc după ce a descoperit ilegalități în pădure. Agenția „Moldsilva” a anunțat […] The post „Mafia pădurii”: Garda Națională de Mediu a raportat împușcături la Căpriana. Ce spune Moldsilva și poliția appeared first on NewsMaker.
15:50
Greve pe marile aeroporturi din Europa. Ce trebuie să știe pasagerii care au zboruri din și în Italia, Spania și Marea Britanie # NewsMaker
Pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve în luna decembrie, pe fondul nemulțumirilor față de salariile mici și condițiile de lucru precare. Astfel, pasagerii care călătoresc din și în Italia, Marea Britanie sau Spania ar putea avea parte de întârzieri, relatează G4Media. Unele greve au fost anunțate din timp, cum ar fi cele de […] The post Greve pe marile aeroporturi din Europa. Ce trebuie să știe pasagerii care au zboruri din și în Italia, Spania și Marea Britanie appeared first on NewsMaker.
15:40
Comisia de la Veneția critică proiectul PACCO, care a dus la demisia Veronicăi Dragalin: constatări, recomandări și reacții # NewsMaker
Lichidarea Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS și crearea unei noi structuri – PACCO – riscă să blocheze dosarele de corupție și crimă organizată și să afecteze independența procurorilor, avertizează Comisia de la Veneția și DGI. Experții constată, în avizul comun, că reforma – care a dus la demisia Veronicăi Dragalin de la șefia PA – […] The post Comisia de la Veneția critică proiectul PACCO, care a dus la demisia Veronicăi Dragalin: constatări, recomandări și reacții appeared first on NewsMaker.
15:40
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului # NewsMaker
Peste 1500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment care a adus în prim-plan mesajul „Vinul nostru cucerește lumea”. Oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri, dintre care 55 de noutăți, prezentate de 72 de producători vinicoli. Totodată, ediția curentă a reprezentat un prilej deosebit pentru întreaga industrie […] The post Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului appeared first on NewsMaker.
15:00
Maia Sandu, la Haga: „Sprijinirea Ucrainei acum este o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor” # NewsMaker
Republica Moldova susține toate eforturile menite să ducă la încetarea războiului din Ucraina și la o pace demnă, precum și măsurile care să prevină un viitor conflict.Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu Sandu la Conferința dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. „Obiectivul primordial al comunității internaționale trebuie să […] The post Maia Sandu, la Haga: „Sprijinirea Ucrainei acum este o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor” appeared first on NewsMaker.
14:50
Taxe pentru utilizarea drumurilor, începând cu 2028. Bolea: „Cine circulă zilnic va plăti mai mult” # NewsMaker
Republica Moldova va introduce, începând cu anul 2028, taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, după modelul aplicat în România. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, pe 15 decembrie, în cadrul unei emisiuni televizate, transmite Moldpres. „Vom avea taxe pe zile de utilizare a drumurilor: pentru o zi, o săptămână, un […] The post Taxe pentru utilizarea drumurilor, începând cu 2028. Bolea: „Cine circulă zilnic va plăti mai mult” appeared first on NewsMaker.
14:20
(VIDEO) 600 de lei – compensație, 4.000 de lei – factura la gaz. Cum economisesc locuitorii Chișinăului # NewsMaker
În prima zi de acordare a compensațiilor pentru încălzire, pe 15 decembrie, la oficiile poștale din Moldova s-au format cozi. Majoritatea solicitanților sunt pensionari. Corespondenta NewsMaker, Corina Malcocean, a mers la oficiul poștal central din Chișinău și i-a întrebat pe pensionari dacă sunt mulțumiți de compensație. Aceștia au povestit cum economisesc la electricitate, dar și […] The post (VIDEO) 600 de lei – compensație, 4.000 de lei – factura la gaz. Cum economisesc locuitorii Chișinăului appeared first on NewsMaker.
