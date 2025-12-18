Și-a incendiat mama imobilizată la pat și a încercat să omoare o tânără: un bărbat, condamnat la închisoare

12:00

Un grup de lucru pe segmentul luptei împotriva corupției, instituit de Ministerul Justiției, analizează informațiile instituționale din domeniu și cel mai recent aviz al Comisiei de la Veneția, care critică proiectul de lege privind comasarea Procuraturii Anticorupție (PA) și PCCOCS și crearea unei noi structuri – PACCO. După ce se va ajunge la o concluzie, […]