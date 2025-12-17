„Avem finaliștii”: artiștii care vor concura pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026

12:10

Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rusesc evaluat la 500 de milioane de dolari și capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce acesta se afla staționat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Atacul a fost efectuat cu drone