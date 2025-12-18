Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investițiile Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2026

10:40

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către societățile de asigurare sau de reasigurare a rapoartelor specializate la Banca Națională a Moldovei și modificarea unor acte normative (aspecte de raporta...