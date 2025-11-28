Banca Națională a marcat Ziua leului moldovenesc cu sesiuni interactive în cadrul proiectului de educație financiară „Drumul banilor”
BNM.md, 28 noiembrie 2025 16:40
Banca Națională a Moldovei a organizat astăzi cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, cu prilejul Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie.
• • •
Alte ştiri de BNM.md
Acum 30 minute
16:40
Banca Națională a marcat Ziua leului moldovenesc cu sesiuni interactive în cadrul proiectului de educație financiară „Drumul banilor” # BNM.md
Banca Națională a Moldovei a organizat astăzi cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, cu prilejul Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie.
Acum 2 ore
15:40
Situația financiară a sectorului bancar se menține robustă, evidențiind eforturile continue ale Băncii Naționale a Moldovei de a întări stabilitatea și de a spori încrederea în sistemul bancar.
Acum 4 ore
Acum 8 ore
Ieri
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la întrevederea cu Ambasadoarea UE în Moldova: progrese și acțiuni concrete în procesul de integrare europeană # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.
09:20
09:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și noul șef al BERD în Moldova: dialog aprofundat privind cooperarea pentru stabilitate financiară și dezvoltare durabilă # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, domnul Giuseppe Grimaldi.
00:20
25 noiembrie 2025
18:10
18:10
18:00
18:00
18:00
17:40
16:40
Guvernatoarea Anca Dragu la evenimentul „Săptămâna Carierei la BNM”: Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public # BNM.md
Astăzi, 25 noiembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a susținut un discurs în fața studenților din mai multe instituții de învățământ superior din țară, participanți la cea de-a treia ediție a evenimentului „Săptămâna Carierei la BNM”.
12:30
12:20
12:10
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
11:50
11:40
24 noiembrie 2025
22 noiembrie 2025
02:30
21 noiembrie 2025
20:30
17:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană: BNM dezvoltă infrastructura financiară și sprijină inovația digitală # BNM.md
Astăzi, 21 noiembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a participat la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena.
16:20
În luna octombrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 82,0% comparativ cu 83,6% în luna septembrie 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.