Banca Națională a marcat Ziua leului moldovenesc cu sesiuni interactive în cadrul proiectului de educație financiară „Drumul banilor”

BNM.md, 28 noiembrie 2025 16:40

Banca Națională a Moldovei a organizat astăzi cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, cu prilejul Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie.

Acum 30 minute
16:40
Acum 2 ore
15:40
Situația financiară a sectorului bancar pentru 9 luni ale anului 2025 BNM.md
Situația financiară a sectorului bancar se menține robustă, evidențiind eforturile continue ale Băncii Naționale a Moldovei de a întări stabilitatea și de a spori încrederea în sistemul bancar.
15:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 28 Noiembrie 2025 BNM.md
Acum 4 ore
14:10
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 21 Noiembrie 2025 BNM.md
Acum 8 ore
10:10
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
Ieri
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 27 Noiembrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 26 Noiembrie 2025 BNM.md
09:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la întrevederea cu Ambasadoarea UE în Moldova: progrese și acțiuni concrete în procesul de integrare europeană BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.
09:20
Raportul privind datele generale, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
09:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și noul șef al BERD în Moldova: dialog aprofundat privind cooperarea pentru stabilitate financiară și dezvoltare durabilă BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, domnul Giuseppe Grimaldi.
06:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
00:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
00:20
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
25 noiembrie 2025
18:30
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
18:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:10
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:10
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:40
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
17:40
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
16:40
Guvernatoarea Anca Dragu la evenimentul „Săptămâna Carierei la BNM”: Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public BNM.md
Astăzi, 25 noiembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a susținut un discurs în fața studenților din mai multe instituții de învățământ superior din țară, participanți la cea de-a treia ediție a evenimentului „Săptămâna Carierei la BNM”.
14:00
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Poziţii informative, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
12:30
Bilanțul specific, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:30
Raportul privind veniturile și cheltuielile, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:20
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
12:20
Raportul privind fluxul numerarului, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:20
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
11:50
Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
11:40
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
11:40
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 25 Noiembrie 2025 BNM.md
24 noiembrie 2025
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 24 Noiembrie 2025 BNM.md
22 noiembrie 2025
02:30
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
21 noiembrie 2025
20:30
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
17:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană: BNM dezvoltă infrastructura financiară și sprijină inovația digitală BNM.md
Astăzi, 21 noiembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a participat la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena.
17:00
Clasificarea portofoliului de credite pe ramuri, Septembrie 2025 BNM.md
16:20
Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna octombrie 2025 BNM.md
În luna octombrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 82,0% comparativ cu 83,6% în luna septembrie 2025.
