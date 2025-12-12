Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă,
BNM.md, 12 decembrie 2025 23:00
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă,
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la masa rotundă cu tema „Recovery and resilience at local level” (Politici de redresare și reziliență la nivel local), organizată de Academia de Studii Economice din București și German Marshall Fund.
Decizia continuă măsurile de relaxare a politicii monetare și urmărește astfel readucerea și menținerea pe termen mediu a inflației în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, considerat nivelul favorabil pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
Prim-viceguvernatorul Petru Rotaru: BNM rămâne angajată în implementarea măsurilor de prevenire și gestionare a riscurilor, în cooperare cu toate instituțiile responsabile # BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la evenimentul dedicat prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel național.
Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investițiile Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2025 # BNM.md
Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39 din 16 decembrie 2024 și rectificat prin Hotărârea Consiliului de supraveghere nr. 41 din 05 decembrie 2025.
Asistența de lichiditate în situații de urgență (Emergency Liquidity Assistance , ELA) reprezintă un mecanism prin care Banca Națională a Moldovei (BNM) furnizează lichiditate băncilor solvabile și viabile care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, la deplina sa discreție și în condițiile stabilite de BNM.
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 279/2025 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea și notificarea conexiunilor între depozitari centrali” # BNM.md
Hotărârea hotărîre Hotărâre Hotărârea nr. 279 din 27 noiembrie 2025 Hotărârea nr. 279 27 noiembrie 2025 27.11.2025 Hotărârea nr 279 Hotărârea 279 279 HCE 279 HCE nr 279 HCE nr. 279 în vigoare din 03.01.2026 în vigoare din 3 ianuarie 2026 3 ianuarie 2025 03.11.2025 autorizarea și notificarea conexiunilor între depozitari centrali
La 28 noiembrie 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 080,87 mil. euro, în scădere cu 60,56 mil. euro în comparație cu 31 octombrie 2025, când acestea au însumat 5 141,43 mil. euro.
Anul 2024 a fost marcat de o serie de provocări sistemice, generate atât de persistența incertitudinilor economice internaționale, cât și de vulnerabilitățile structurale ale economiei interne.
Guvernatoarea BNM la Summitul UE - Balcanii de Vest: „Moldova își consolidează direcția europeană prin determinare și credibilitate” # BNM.md
Astăzi, 4 decembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la Summitul UE - Balcanii de Vest 2025: Extinderea UE contează: noua frontieră geopolitică, de securitate și economică a Europei, organizat la Bruxelles.
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către societățile de asigurare sau de reasigurare a rapoartelor specializate la Banca Națională a Moldovei și modificarea unor acte normative (aspecte de raportare la Banca Națională a Moldovei)” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 19.12.2025) # BNM.md
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către societățile de asigurare sau de reasigurare a rapoartelor specializate la Banca Națională a Moldovei și modificarea unor acte normative (aspecte de raporta...
BNM, premiată la Romanian PR Award 2025: Proiectul „MIA” - recunoaștere internațională pentru inovația financiară a Republicii Moldova # BNM.md
BNM a obținut un nou succes pe scena comunicării internaționale, Silver Award - Tech PR & Communication of Innovation la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025, cu proiectul „A thousand reasons to try MIA” (O mie de motive să încerci MIA).
Ziua Națională a României: BNM evidențiază sprijinul constant al României și colaborarea cu BNR # BNM.md
BNM adresează României și românilor de pretutindeni felicitări cu prilejul Zilei Naționale, o zi care marchează momentul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un reper în consolidarea statului modern român și în evoluția sa către democrație, stabilitate și pace.
Monedă comemorativă din seria „Personalități”, în circulație din 1 decembrie 2025.
Începând cu 1 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”.
Banca Națională a Moldovei a încheiat cu succes seria de evenimente dedicate tinerilor și specialiștilor din domeniul financiar-bancar, desfășurate în cadrul „Săptămânii Carierei la BNM”, în perioada 24-28 noiembrie 2025.
Mesajul guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, cu prilejul aniversării a 32-a de la punerea în circulație a Leului moldovenesc - 29 noiembrie 1993 # BNM.md
„Astăzi celebrăm 32 de ani de la momentul în care Republica Moldova a introdus în circulație Leul moldovenesc – simbolul monetar care a însoțit toate transformările economice ale țării și a oferit stabilitate în cele mai complexe etape de dezvoltare. Această aniversare ne îndeamnă să privim înainte, în direcția în care Moldova avansează cu hotărâre: integrarea în Uniunea Europeană. • Anul 2025 marchează o etapă decisivă în parcursul european al sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova....
BNM: Integrarea europeană și reformele financiare consolidează stabilitatea și atractivitatea economică a Republicii Moldova # BNM.md
Astăzi, 27 noiembrie 2025, viceguvernatoarea BNM, Tatiana Ivanicichina, a participat la Conferința „Finanțele moderne din perspectiva sustenabilității economiilor naționale”, organizată de Academia de Studii Economice din Moldova.
Banca Națională a marcat Ziua leului moldovenesc cu sesiuni interactive în cadrul proiectului de educație financiară „Drumul banilor” # BNM.md
Banca Națională a Moldovei a organizat astăzi cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, cu prilejul Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie.
Situația financiară a sectorului bancar se menține robustă, evidențiind eforturile continue ale Băncii Naționale a Moldovei de a întări stabilitatea și de a spori încrederea în sistemul bancar.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la întrevederea cu Ambasadoarea UE în Moldova: progrese și acțiuni concrete în procesul de integrare europeană # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și noul șef al BERD în Moldova: dialog aprofundat privind cooperarea pentru stabilitate financiară și dezvoltare durabilă # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, domnul Giuseppe Grimaldi.
